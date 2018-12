HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru fiecare zodie în săptămâna 18-23 decembrie. Berbecii au parte de binecuvântări, Taurii de inocență

HOROSCOP. Iata mesajele ingerilor pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 17-23 decembrie 2018. Suntem in ultima saptamana dinaintea Craciunului si se intampla multe schimbari puternice cosmice acum, toate coincid cu SuperLuna Plina in Rac de sambata si cu Solstitiul de iarna!

HOROSCOP. Este perioada din decembrie in care multi oameni sunt foarte ocupati sa se pregateasca pentru sarbatori si sa isi termine treburi de final de an. Nu e de mirare ca Universul ne trimite mesaje de ponderare, de a ne relaxa ori de cate ori putem, de a sta mai mult in momentul prezent si a respira in noi tot ce este frumos.

HOROSCOP. Si mesajul ingerilor pazitori ai zodiilor sunt specifice acestei perioade !

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, trebuie neaparat sa le ceri asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

BINECUVANTARI TRAVESTITE

“Ceea ce pare sa fie o problema este, de fapt, o parte din raspunsul la rugaciunea ta. Vei intelege motivele din culisele situatiei tale actuale, in timp ce totul se rezolva. Ai incredere in protectia si infinita intelepciune din ceruri pentru a primi cel mai potrivit raspuns la rugaciunea ta.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru a te ajuta sa recunosti binecuvantarea din miezul unei aparente provocari. Ceea ce ti se parea ca ai pierdut trebuia sa dispara si sa fie inlocuit cu ceva mai bun. Nu te teme de viitor, dar continua sa te rogi si urmeaza calauzirea pe care o primesti prin sentimente, ganduri, viziuni si cuvinte.

Semnificatii suplimentare : o usa se inchide, alta se deschide ; modul cum se va intampla depinde de Dumnezeu, fiind cel mai bun raspuns la rugaciunile tale ; inlatura nevoia de a controla si de a prezice rezultatul situatiei ; ai incredere.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

INOCENTA

“Dragul nostru, fiecare om este nevinovat pentru ca nimeni nu poate schimba lucrarea perfecta a lui Dumnezeu. Lasa in seama noastra senzatiile de greutate, sa-ti putem usura povara. Lasa in seama noastra orice invinovatire, manie sau repros care iti poate ascunde perspectiva plina de iubire. Bucura-te din nou de pacea din inima ta.”

Acest mesaj vine ca o asigurare ca aceasta situatie si oamenii implicati sunt fara vina. Daca ai sentiment de vinovatie, lasa-l in seama ingerilor. Dintre toate situatiile, vinovatia are cele mai joase vibratii, deci atrage negativitate. Daca judeci vinovatia altora, acest mesaj iti reaminteste sa vezi particica de Dumnezeu din fiecare pentru a vindeca situatia. Nu trebuie sa continui relatia cu cineva in care nu ai incredere, insa trebuie sa elimini ganduri si emotii toxice pentru propria ta stare de bine. Ingerii iti cer sa consideri ca orice neintelegeri au fost, au fost greseli nevinovate.

Semnificatii suplimentare : vezi punctul de vedere al celuilalt ; iarta-te si elibereaza-te de regrete ; o discutie pe care o ai a pornit de la o neintelegere ; priveste dincolo de iluzii si vezi adevarul spiritual care sta la baza perfectiunii si ordinii divine.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

AI INCREDERE

“Inaintarea nu cere in mod obligatoriu sa ai incredere in tine insuti. Credinta in Dumnezeu este suficienta, stiind ca Dumnezeu lucreaza prin tine si cu tine pe toate caile. Bazeaza-te pe noi, daca increderea iti sovaie, iar noi iti vom da curaj si incredere.”

Acest mesaj este un mesaj de la ingeri care iti spun “Poti sa o faci!”. Ai incredere ca detii toate ingredientele necesare pentru implinirea misiunii pe care o ai. Desi s-ar putea sa nu intelegi pe deplin cum sa indeplinesti aceasta sarcina, ai incredere ca vei fi calauzit in continuare. Cu cat vei reusi sa depersonalizezi mai mult aceasta misiune, stiind ca nu e vorba de tine, cu atat mai bine.

Nu asculta vocea care spune “Cine, eu ?”. Esti vrednic pentru ca esti fiica sau fiul perfect al Creatorului si ingerii te vor insoti la fiecare pas.

Semnificatii suplimentare : ramai in prezent si focalizeaza-te pe fiecare pas in parte ; lasa toate grijile si preocuparile in seama lui

Dumnezeu si ingerilor ; cere ingerilor sa iti intareasca increderea ; ai incredere in iubirea si intelepciunea lui Dumnezeu care lucreaza prin tine.

