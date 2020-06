Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru luna iunie. Leii sunt puternici, Scorpionii au rezultatele dorite

Horoscop. Ai incredere in echipa ta de ingeri si cere-le ajutorul! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat si ghidat de Divinitate. Ingerii sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat.

Mesaje ingeri luna IUNIE 2020 – BERBEC

“Te ajutam sa vindeci provocarile fizice in tine si in ceilalti. Esti un vindecator, ca si noi.”

Suntem alaturi de tine pentru ca suntem ingeri ai vindecarii. Te ajutam sa iti vindeci propriul trup precum si trupurile fizice ale altora. Noi invaluim suferintele fizice cu lumina vindecatoare verde smarald a Arhanghelului Rafael si aceasta energie este absorbita acolo unde este nevoie de ea. Ne adresam vindecatorilor prin gandurile si sentimentele lor. Te ajutam sa deslusesti pe aceasta cale daca misiunea ta personala este sa fii vindecator. Te putem ajuta sa stii ce domenii ale vindecarii sa studiezi si sa te sprijinim in toate aspectele carierei de vindecator. Cheama-ne ori de cate ori ai nevoie de un astfel de ajutor si sa stii ca vom fi alaturi de tine intr-o clipa.

Mesaje ingeri pentru zodii luna IUNIE 2020 – TAUR

“Emotiile ti se vindeca, permitandu-ti sa te deschizi catre o iubire mai inalta. Te voi ajuta sa inlaturi furia si neiertarea din inima si din mintea ta.”

Suntem ingeri psihologici pentru ca ajutam la inlaturarea toxinelor din gandurile si emotiile oamenilor. Suntem deosebit de capabili sa inlaturam mania si neiertarea indarjita. Suntem alaturi de tine chiar acum pentru a inlatura astfel de toxine. Deasemenea, ne-ar placea sa lucram cu tine pentru a-i ajuta si pe altii sa isi elimine blocajele emotionale si psihologice.

Munca noastra vindecatoare este subtila. Noi nu obligam niciodata pe nimeni. Ca si tine, credem ca este cel mai bine sa asteptam pana cand cineva ne abordeaza si ne cere direct calauzire sau asistenta. Atunci noi raspundem oamenilor simplu si plini de iubire, facandu-i sa doreasca ei eliminarea toxinelor din mintea si inima lor. Daca doresc acest lucru, atunci eliminarea va avea loc. Astfel, persoana isi pastreaza demnitatea si stapanirea de sine in timp ce alege sa scape de energiile joase.

Mesaje ingeri luna IUNIE 2020 – GEMENI

“Experiente noi spirituale schimba modul in care vezi lumea si pe tine insuti. Permite darurilor tale sa se deschida, prin studiu, rugaciune si meditatie.”

Nu este imaginatie. Esti, intr-adevar, conectat cu lumea spiritelor. Vei avea experiente de aceasta natura datorita deschiderii spirituale crescande si datorita faptului ca esti interesat de ingerii si misiunea vietii tale. Noi facem parte din grupul mai mare de ingeri desemnati sa ii ajute pe cei ce au inzestrari spirituale. Iti vom trimite alte ajutoare pamantesti sub forma de invatatori spirituali, carti si cursuri, pentru a te deschide si mai mult spre capacitatile tale spirituale. Te rugam sa nu te temi de darurile pe care le ai. Te ajutam sa te vindeci de orice teama privind harul interior de a putea simti mesajele din lumea spirituala. Cere ajutor si vei primi.

Pamantul are chiar acum nevoie de ajutorul tau. Te rog sa trimiti in mod regulat iubire si lumina divina catre cei care au cea mai mare nevoie de ea. Pastreaza-ti treaza intentia de a trimite fascicule de energie plina de iubire catre orice loc, planta, animal, persoana ori situatie si dorintele ti se vor implini. Iti multumim pentru ajutorul tau ca inger pamantesc.

Mesaje ingeri pentru zodii luna IUNIE 2020 – RAC

“Meriti ce este mai bun ! Cauta sa ajungi pana la stele cu visele si dorintele tale si sa nu faci compromisuri.”

In trecut, te-ai multumit cu mai putin decat doreai. Dar ajunge. Suntem aici ca sa iti ridicam standardele. Suntem aici sa iti aratam ca nu trebuie sa suferi in niciun fel. Nu este o atitudine egoista sa doresti o viata mai buna. Cu cat primesti mai mult, cu atat esti mai capabil sa daruiesti celorlalti. Daca ne permiti sa iti daruim, vei primi toate instrumentele necesare pentru a-ti indeplini misiunea personala. Ii vei inspira si pe altii, atunci cand arati ca aceasta cale spirituala iti ofera tot sprijinul de care ai nevoie.

Dumnezeu si ingerii doresc sa te bucuri de propria viata. Fericirea este elementul sfant al misiunii tale. Te rugam sa ne ceri orice putem face pentru a-ti aduce bucurie si pace in viata. Am observat o anumita retinere de a ne cere ajutorul. Poate aveai sentimentul a nu meriti sau ca ai fi luat dreptul altcuiva daca ai fi cerut si primit ajutor. Sau ca numai Dumnezeu cunoaste belsugul iar oamenii sunt singurii care cred in saracie. Acest mesaj iti reaminteste ca Dumnezeu si ingerii pot interveni doar daca le ceri ajutorul.

