Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Berbecii încep o carieră nouă, Racii își schimbă dieta

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu.

Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

CARIERA NOUA

“Atentia asupra muncii tale se schimba intr-un mod pozitiv, nou si plin de succes.”

Zanele ti-au trimit acest mesaj ca raspuns pentru visele si rugaciunile tale asupra carierei. Universul iti raspunde la dorintele spuse si nespuse pentru a avea o profesie utila si implinita. Acesta este o reamintire pentru a-ti tine gandurile pozitive si pentru a continua in a face pasi ghidati, pe masura ce lucrati cu oameni dintr-o retea in care va doriti sa lucrati, tinandu-va la curent cu rezultatul si se anagajeaza in scopuri creative. Actiunile zilnice lucreaza cu rugaciunile pentru a-ti deschide noi uși!

Alte interpretari: • ideea ta pentru lucru va fi de succes • ai incredere si asculta-ti intuitia legata de cariera • situatia ta financiara se imbunatatește • vei primi o marire de salariu

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

DORINTA TA ESTE POSIBILA

“Ai incredere si credinta pentru ca totul lucreaza in favoarea ta.”

Zanele iti trimit acest mesaj ca sa te asigure ca dorintele si rugaciunile tale au fost primite de divinitate si vei primi raspuns pentru ele intrucat Universul lucreaza in culise pentru a te ajuta. Desi poate ca nu vezi inca rezultatele, ele sunt aproape vizibile. Exact asa cum semintele au nevoie de timp pentru germinare sub suprafata pamantului inainte de a tasni in afara cu primele frunze, asa se intampla si cu dorintele pana sa devina realitate. Ai incredere si credinta ca totul functioneaza acum in favoarea ta…pentru ca asa este.

Alte interpretari: mentine-ti gandurile pozitive ca sa atragi cele mai favorabile rezultate ; da la o parte amanarea ; incredinteaza orice frica sau ingrijorare lui Dumnezeu si ingerilor ; cere suport si accepta ajutorul cand iti este oferit ; continua sa faci pasi cu actiune care te vor duce in directia viselor tale ; crede in tine.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O MUTARE

“Mutarea este un pas in directia corecta pentru tine.”

Zanele sunt atat de armonizate cu pamantul incat ele pot detecta schimbari cu mult inainte de a fi aproape de ele. Acest mesaj vine la tine pentru ca zanele prevad ca te vei muta intr-o noua locatie cu rezultate pozitive. Daca ceri ajutorul lor, zanele te pot ajuta cu aceasta schimbare, incluzand detașarea de actuala locuinta, eliberarea unor griji financiare si gasind o noua locuinta minunata.

Alte interpretari: • o schimbare pozitiva in viata ta financiara iti permite sa iti gasesti o locuinta mai buna • cineva vine sau pleaca din casa ta • o relatie anunta veștile mutarii • considera o cariera care ajuta alti oameni cu schimbarea locuintei, la fel ca feng shui-ul

