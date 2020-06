Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Gemenii trebuie să se organizeze pentru succes, Balanțele aleg calea ușoară

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

GANDIRE PENTRU ABUNDENTA

Daca te gandesti ca dorinta ta este ceva ce va avea loc in viitor, atunci ea va fi intotdeauna cel putin cu o zi mai departe de tine. Vezi, simte, gandeste si rosteste ca si cum deja ai in prezent ceea ce iti doresti si asta este ceea ce vei experimenta.

Acest mesaj vine la tine pentru ca ingerii iti aud rugaciunile despre implinirea unei dorinte. Ei te ajuta sa iti cresti procesele de gandire si credintele pentru a avea o minte orientata spre abundenta, ceea ce este un mod puternic de a manifesta ce iti doresti. Acest mesaj semnaleaza faptul ca posibil sa fi avut in ultimul timp anumite ingrijorari, pesimism sau resentimente. De regula acestea implica si nemultumirea sau plangerea, un obicei inconstient care blocheaza fluxul de a primi ce iti doresti.

O gandire pentru abundenta inseamna ca iti alegi cuvintele ce afirma dorinta ta in loc sa afirmi ce nu vrei. tu trebuie sa vorbesti, sa simti, sa gandesti dorinta ca si cum deja e implinita si e aici pentru tine. Dupa ce afirmi in cuvinte, lucrurile se misca mult mai repede in plan fizic : dorinta apare intai in ganduri, cuvinte si in plan de energie si apoi in plan concret pamantesc. Acest mesaj este o puternica incurajare sa folosesti numai cuvinte pozitive in vorbele tale despre oricare iti este dorinta (bani, relatii, succes).

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

CERE CA NEVOILE SA ITI FIE IMPLINITE

Dumnezeu si ingerii pot veni in sprijinul tau doar daca faci o alegere constienta de a fi ajutat si incepe prin a cere. Nu conteaza cum il rogi pe Dumnezeu pentru ajutor, ci doar fa-o. Acelasi lucru este valabil si prin a cere clar altor oameni sa te ajute.

Ai cerut cumva ajutor specific intr-o anumita situatie ? Acest mesaj este o reamintire delicata ca divinitatea poate veni in sprijinul tau doar daca tu ceri constient un ajutor si apoi sa accepti cand iti este oferit. Dintre nenumaratele daruri pe care le-am primit cand am venit pe lume, liberul arbitru este cel mai puternic. Astfel, tine minte ca, pentru ca Dumnezeu si ingerii sa te poata ajuta cum stiu ei cel mai bine, este nevoie sa ceri.

Nu iti face griji ca ai cere ceva gresit. Cat timp esti sincer in rugaciunile tale, divinitatea iti va aduce totul pentru binele tau cel mai inalt. Cere lui Dumnezeu orice este in inima ta si te-a preocupat, cere ajutor si apoi fii deschis sa primesti.

Dumnezeu si ingerii stiu ca ai nevoi pamantesti si sunt fericiti sa te sustina sa ti le implinesti … cat timp ceri asta ! Nu conteaza cum ceri ci doat sa o faci. Acest mesaj te indeamna sa o faci neaparat.

A cere este un semn ca esti dispus sa muncesti ca si co-creator cu Dumnezeu si ca accepti interventia divina in viata ta. Dumnezeu si inferii vor sa fii fericit si sa fii in stare sa iti implinesti menirea in viata. Cerand ajutor divin, te comiti sa te aliniezi cu misiunea ta divina in viata.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

ORGANIZEAZA-TE PENTRU SUCCES

Nu lasa cuvantul “organizare” sa te intimideze, pentru ca este pur si simplu doar un mod pentru tine de a-ti asigura claritatea scopului tau. Organizarea gandurilor, activitatilor, spatiului de muncit si de trait si a banilor te vor ajuta sa iti stii si sa iti planifici urmatorii pasi.

Acest mesaj iti este trimis de inferi ca sa ti se reaminteasca de cruciala importanta a organizarii muncii si spatiului de trait precum si a programului si agendei tale. Lipsa de organizare poate duce la sentimentul de coplesire in activitati normale de viata. Ti se poate parea ca ce ai de facut este prea mult pentru tine. Ai putea sa uiti informatii importante din munca ta, cu efect negativ asupra abilitatii de a te calma, a te centra, a vizualiza … toate fiind aspecte critice ale succesului muncii tale.

Organizarea inseamna doar sa ai un sens al ordinii in viata ta. Poate sa fie asa de simplu precum a tine un calendar cu tot ce ai de placut si facut, apoi sa bifezi ori de cate ori mai faci cea. Dupa ce te organizezi, observa cat de clara iti simti mintea. Simte usurinta spiritului despre noua ta realitate. Fii atent la nivelul de stres si cum acesta scade notabil.

Daca simti ca deja esti organizat, verifica si vezi daca nu cumva esti excesiv de organizat. Nu cumva esti in extrema cealalta, petreci prea mult timp sa te organizezi, sa cureti, sa fie totul excesiv de pus la punct ? Daca da, ingerii iti reamintesc ca aceasta este o tactica de amanare de la ego. Este bine sa fii ordonat si sa fie totul clar, insa nu pana la punctul de a nu face treaba necesara ca sa vina abundenta spre tine.

