HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Balanțele fac progrese neîntrerupte, Berbecii au pornit pe calea cea bună

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 26 august – 1 septembrie 2019.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.



HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

CONTINUA TOT ASA

“Rugaciunile si asteptarile tale pozitive au fost auzite si implinite. Lucram cu tine in privinta acestei situatii de cand a aparut si continuam sa veghem asupra ta si a fiecarei persoane implicate. Continua pe actuala cale si vei ajunge foarte departe.”

Ai primit acest mesaj ca o incurajare pentru situatia care te preocupa. Ingerii te asigura ca vei avea un rezultat pozitiv daca vei continua sa reversi iubire si sa actionezi asa cum ai fost calauzit in aceasta situatie.

Semnificatii suplimentare : nu ezita, acum este momentul potrivit ; esti pe calea cea buna ; ideea pe care o ai este din inspiratie divina ; ingerii prevad ca vei avea succes.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

E TIMPUL SA PLECI

“Soarele rasare si apune in fiecare zi si la fel se intampla pe calea vietii tale. Observa frumusetea in fiecare apus din viata ta si sa siti ca soarele va rasari din nou maine. Sfarsiturile sunt pur si simplu puncte de plecare ale unor noi inceputuri, iar noi suntem alaturi de tine in fiecare faza si in fiecare ciclu.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru a te ajuta sa admiti ca e timpul sa pleci. Cunosti deja situatia despre care e vorba. Eziti sa pleci din cauza loialitatilor si a temerilor, insa ingerii te asigura ca e cea mai buna cale. Colaboreaza indeaproape cu ingerii pentru a fi sigur de armonia tuturor celor implicati. Lasa orice sentiment de vinovatie sau alte emotii negative in seama fiintelor din ceruri, pentru ca energia ta trebuie sa ramana la un nivel inalt chiar acum.

Semnificatii suplimentare : completarea si inchiderea unui ciclu iti este la indemana ; scopul a fost servit in aceasta relatie sau situatie ; iesi din bucla repetitiva a unui set de ganduri ce iti sunt distructive ; lasa lucrurile sa se desfasoare si elibereaza-te ; in caz ca simti mihnire adanca, cheama pe Arhanghelul Azrael sa te ajute si pe Arhanghelul Mihail sa iti dea curaj.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

ELIBEREAZA-TE SI LASA-TE IN VOIE

“Revarsam asupra ta binecuvantarile unei iubiri stralucitoare. Deschide-ti bratele si elibereaza-te de provocarile pe care le tii bine stranse in maini. Deschide-ti mainile, bratele si inima catre iubirea si ajutorul nostru.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru ca incerci sa rezolvi o situatie “cu o mana”. Lor le place mult sa te ajute si sa raspunda rugaciunilor tale, insa mai intai trebuie sa lasi situatia in seama lor, ceea ce inseamna ca te-ai saturat sa lupti. In plan emotional, inseamna sa lasi lucrurile sa curga, cu credinta ca intelepciunea divina a spiritului tau va face o treaba mai buna.

Lasarea in seama ingerilor nu inseamna sa renunti ori sa doresti sa fii controlat. Prin lasarea in seama lor, iti vei asigura un rezultat mai bun.

Semnificatii suplimentare : nu iti face griji in privinta felului in care ti se va implini rugaciunea ; lasa-l pe Dumnezeu sa se ocupe de detalii ; fii deschis sa ceri ajutor ; elimina tensiunea si nevoia de a controla, iar lucrurile vor merge mai bine ; evita lupta pentru putere in relatii – pur si simplu detii propria putere si nu trebuie sa lupti pentru ea.

