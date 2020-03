HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Berbecii sunt autoritari, Săgetătorii trimit iubire

HOROSCOP. Si tu poti fi o persoana indigo, adica o persoana cu vibratie sensibila care capteaza usor energiile si starile celor din jur. Sufletele indigo au inceput sa vina pe pamant incepand cu anii 1968.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

AUTORITATE

Dupa cum arata lumea noastra in prezent, oamenii in pozitii de autoritate ne impun reguli. In multe situatii, lucrurile trebuie sa fie asa pentru a putea pastra ordinea. Ca persoana indigo cu vibratie sensibila, detii un detector interior de minciuni, care iti spune ca persoanele in pozitii de putere adesea abuzeaza de aceasta autoritate. Acesta este unul dintre cele mai importante mesaje pe care le poti primi, pentru ca rolul tau in aceasta lume este sa ajuti la remodelarea planetei si a societatii, astfel incat sa devina un loc de echitate. Cand ai de-a face cu persoane in pozitii de autoritate, esti rugat sa retii ca supararea nu te duce nicaieri, insa hotararea calma o va face cu siguranta.

Ori de cate ori te simti controlat sau ,,condus’’ de cineva, cere ingerilor sa te indrume sa parcurgi situatia intr-un mod care sa genereze si sa perpetueze pace. Astfel, tu croiesti drumul pentru tine dar si pentru altii, care vor simti beneficiile modului pasnic in care conduci situatiile.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

ARATA APRECIERE

Pentru persoanele indigo cu vibratie sensibila ca tine, este ceva obisnuit sa fie prinse cu propria lor viata si sa uite sa le arate celor din jur cat de mult inseamna pentru ei. Desi poate ca nu iti dai seama, prietenii si cei dragi sunt si ei oameni. Au si ei sentimente si emotii, la fel ca tine. Esti indemnat sa oferi si sa experimentezi recunostinta fata de oamenii deosebiti din viata ta.

Acest mesaj iti mai cere si sa iti departezi atentia de la ce iti lipseste in viata si, in schimb, sa apreciezi tot ce ai si tot ce ai realizat. Multe din visele tale se vor implini atunci cand vei putea intra in contact cu aceasta parte superioara din tine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PROTECTIE

Desi poate ca tu esti o persoana hotarata, energia ta de fiinta indigo este printre cele mai sensibile de pe planeta – si de aceea percutezi atat de intens situatiile in care altii par calmi. Din acest motiv, acest mesaj iti cere sa te protejezi energetic de negativitate. Sa stii ca ingerii sunt tot timpul in jurul tau, iar aura lor puternica iti sta in permanenta la dispozitie ca sa te protejeze energetic.

Pur si simplu, cere Cerurilor sa te invaluie cu lumina ingereasca – si devino constient ca esti protejat spiritual si emotional. Ori de cate ori esti intr-o situatie aspra, cere imediat ingerilor sa te protejeze.

