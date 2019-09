HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Fecioarele trebuie să facă o schimbare, Berbecii se eliberează de datorii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 16 – 22 septembrie 2019. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata ! Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ITI FACE BINE SA TE ELIBEREZI DE DATORII

A avea grija si respect fata de tine implica inlaturarea poverii grele financiare si emotionale din viata ta. Deja te simti mai usor si mai liber doar citind despre acest subiect si facand un plan clar cum sa cureti obligatiile prezente si sa le eviti pe cele din viitor.

Acesta este un mesaj atat de recunoastere cat si de ghidare. Ingerii abundentei pot vedea cum anumite datorii iti cauzeaza ingrijorari si iti coboara nivelul de energie. Asadar, ei te ghideaza sa faci actiuni consistente si perseverente ca sa te eliberezi de orice datorii si obligatii financiare. Chiar daca asta implica destul de mult timp, te vei simti mult mai bine doar pentru ca stii ca faci progrese.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

ESTE IN SIGURANTA PENTRU TINE SA PRIMESTI

Cu cat iti dai voie mai mult sa primesti, cu atat vei avea mai multe resurse disponibile ca sa le imparti si tu cu altii. Deschide-ti bratele ca sa primesti si fii un canal conductor pentru tot binele ce poate veni la tine si prin tine ca sa fie si altii binecuvantati.

Acest mesaj este aici ca sa te ajute sa recunosti si sa depasesti un blocaj al abundentei in cazul in care te ingrijorezi despre cum vor primi raspuns rugaciunile tale. Ingrijorarile te impiedica sa te deschizi spre fluxul de sustinere divina, incetinind manifestarea dorintelor tale.

Dupa ce ti-ai rostit si trimis rugaciunile spre Dumnezeu, ai incredere ca El va raspunde in modul cel mai bun pentru toata lumea implicata. Daca este nevoie sa faci actiuni sa ajuti pe cineva, de exemplu, vei fi ghidat cu claritate sa faci astfel prin idei repetitive, prin sentimentul acela de instinct simtit in corp sau prin semne fizice.

Dumnezeu este omniscient, ceea ce inseamna ca fiecare variabila posibila a situatiei este cunoscuta de El. Noi oamenii nu avem abilitatea aceasta, deci cand noi ne asumam ca stim mai bine, de fapt noi nu vedem imaginea intreaga.

Cand spunem “dau drumul si il las pe Dumnezeu”, noi ne semnalam credinta in Creatorul Divin. Noi credem cu tarie ca Dumnezeu stie ce e mai bine pentru noi si asta ne da, chiar daca noi nu intelegem. Dam permisiunea lui Dumnezeu sa ne scalde cu toate darurile si binecuvantarile pe care le meritam.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

OBSTACOLELE SI BLOCAJELE SUNT RIDICATE

Toata munca ta buna si energia ta pozitiva au depasit obstacole vechi iar blocajele iti sunt acum ridicate. Vei experimenta progresul si miscari spre inainte in proiectele tale. Ramai centrat in recunostinta ca sa te asiguri ca fluxul abundentei continua.

Felicitari ! Toata munca pe care ai facut-o asupra ta ca sa evoluezi personal si spiritual te-a dezlegat de blocaje vechi bazate pe frica. Toate sistemele iti sunt functionale si esti cu motoarele turate.

Cheia este acum sa ramai centrat pe energie pozitiva. Orice indoiala sau ingrijorare cu care te confrunti trebuie sa o incredintezi lui Dumnezeu si sa nu ramai in energia sa. Nu permite mintii sa stea in scenariile cele mai pesimiste ca sa nu manifesti acele frici in realitate. Tine minte ca Dumnezeu ti-a dat putere spirituala de creatie, deci foloseste-o cu indemanare ca sa iti creezi opera de arta a vietii tale si sa lasi si o mosternire folositoare si inspirationala.

