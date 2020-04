Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Fecioarelor li se îndeplinesc dorințele, Peștii pornesc într-o nouă călătorie

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ESTE MOMENTUL PERFECT

“Este un moment tocmai bun pentru tine sa mergi inainte spre ce iti doresti.”

Daca te-ai tot intrebat de ti se va indeplini o dorinta sau cand este cel mai bun moment sa faci o schimbare, raspunsul pentru aceasta saptamana este acum. Energiile universale se aliniaza perfect si iti vor deschide o poarta de aur pentru oportunitati si trebuie sa pasesti prin ea. Este unul din acele momente in timp in care esti “pe val” si tot ce atingi se poate transforma in aur – profita de acest timp potrivit divin si fa-ti miscarile curajoase prin noi actiuni in directia dorita. Orice pregatire suplimentara incepand de la acest moment duce doar la amanare. Fa cate un pas pe rand dar avanseaza !

Alte interpretari: gandurile tale pozitive si afirmatiile iti dau roade, deci mentine-le ; opreste amanarile si treci la treaba ; ai incredere in sentimentele din interior despre un anumit proiect dorit ; ia o decizie clara ; mentine-ti credinta pentru ca rugaciunile si intentiile sunt pe cale sa aduca o realizare ; profita de timpul liber si foloseste-l sa faci actiuni tot spre scopul tau.

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

RASPUNS IN VACANTA

“Raspunsul pe care il cauti poate fi gasit pe durata unei iesiri, vacante sau retrageri.”

Zanele cunosc importanta odihnei si a distractiei prin joaca sufletului si ele te roaga prin acest mesaj sa iti iei timp liber. O iesire poate juca un rol cheie in viata ta pentru ca iti da oportunitatea sa iti cureti mintea si sa te gandesti la urmatoarea ta miscare de viata. Vei invata multe cand esti plecat, deci merita sa investesti timp si energie in aceasta directie.

Alte interpretari: o reuniune de familie va duce la o vindecare intensa si semnificativa sufleteasca si transgenerationala / urmeaza un curs ce se tine intr-o locatie exotica / viziteaza un loc incarcat de puternice energii spirituale / rugaciuni pe care le-ai rostit vor fi raspunse intr-un sezon de vacanta / incredinteaza orice stres sau grija despre o vacanta catre divinitate si zane / cere zanelor sa te ajute in legatura cu o deplasare / mergi intr-un loc retras in natura

Horoscop. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O DATORIE TI SE RIDICA DE PE UMERI

“O veche povara sau un obicei care te indatoreaza si impovareaza se ridica de pe umerii tai si din viata ta”

Acest mesaj semnaleaza ca o schimbare impresionanta in situatia ta financiara este foarte posibila. Ai luat o decizie clara sa fii liber de orice fel de datorie iar Universul iti raspunde intr-o maniera blanda. Ti se ofera oportunitati sa iti reduci orice forma de datorie, inclusiv sa primesti noi venituri sau sa gasesti noi cai de a le obtine in viitor precum si ghidare interna despre a reduce cheltuielile care nu sunt necesare. Pe masura ce urmezi aceste calauziri, situatia ta financiara se va imbunatati rapid.

Alte interpretari: ia o decizie ferma sa fii liber de orice fel de datorii iar Universul iti va raspunde ; diminueaza cheltuielile prin intermediul cardurilor ; intreaba-te la fiecare cumparatura daca iti este cu adevarat necesara sau este doar luata dintr-un impuls de moment ; sa stii ca meriti sa fii fara datorii si poti fi asa ; ia initiativa sa iti diminuezi obiceiul de a cumpara prea multe si plateste cu cash orice, iar daca nu ai cash nu cumpara ; doneaza 10% din veniturile tale ; vei primi o oportunitate financiara ; afirma des faptul ca Dumnezeu este adevarata sursa pentru veniturile tale iar Dumnezeu vrea sa ai.

