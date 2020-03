HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Gemenii trebuie să rezolve dezordinea, Peștii au beneficii la locul de muncă

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.



HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ESTI UN OM MERITUOS

Tu esti copilul prea iubit al lui Dumnezeu, ca toti ceilalti, si meriti sa primesti sustinerea care sa iti permita sa te focusezi pe scopul si menirea ta divina aici. Chiar daca nu iti recunosti inca calitatile, ai incredere ca Dumnezeu si ingerii pot vedea cat de extraordinar(a) esti.

Ingerii pazitori ai zodiei tale impreuna cu ingerii prosperitatii iti trimit acest mesaj ca o reamintire ca tu, ca si ceilalti oameni, meriti din plin abundenta in viata ta. Poate ca te simti descurajat sau crezi ca cei care au deja abundenta sunt diferiti sau mai buni decat tine. Ingerii vor sa stii ca tu esti copilul perfect al lui Dumnezeu si, asa cum tu nu vrei sa iti vezi copiii in lipsuri, asa si tu vei fi mereu ingrijit de Tatal tau ceresc.

Dumnezeu si ingerii nu vor sa ne dea o milostivire pe care noi sa o tinem intr-un cont bancar. Ei vor ca noi sa ne folosim prosperitatea divina pentru a sustine munci importante, caritati cu scop etic, sa ne sustinem pe noi in timp ce muncim la scopul vietii noastre si sa facem tot ce putem pentru a contribui ca lumea sa fie un loc mai bun. Ingerii abundentei stiu ca prea multi dintre cei ce vor sa faca bine nu reusesc pentru ca sunt prinsi in joburi care le seaca si scad energia. Livrandu-ne prosperitate, ingerii ajuta astfel fiecare creatie divina.

Este de mare ajutor sa afirmi des ca tu meriti sa primesti abundenta pentru ca ea va fi investita in cauze bune. Asta include sa iti platesti pentru propria educatie, dezvoltare personala, spirituala, sa iti cumperi cele trebuincioase scopului tau de viata si calitatii vietii, sa iti reduci nivelul de stres prin servicii prin care ai grija de tine si prin donatii in scopuri caritabile.

Daca reafirmi faptul ca esti demn de aceleasi oportunitati si bunatati ca tot restul lumii, iti disipi vechi sentimente prin care te simteai neadecvat. Recunoscand abundenta pe care o ai si cerand activ ceea ce ai nevoie, iti vei realinia energia spre a primi binecuvantari in viata si situatia ta curenta.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

COOPERARE IN LOC DE COMPETITIE

Ce este al tau este al tau si e pus deoparte si nimeni nu iti poate lua. Nu are sens sa concurezi pentru ca e abundenta pentru toata lumea. Tu ai acces total la abundenta nelimitata pentru tine dar si sa o imparti cu altii. Cu parteneriate de cooperare poti realiza orice !

Energia competitiei iti blocheaza abundenta, deci ingerii pazitori ai zodiei tale impreuna cu ingerii abundentei iti trimit acest mesaj pentru a-ti aduce in constientizare acest aspect si pentru a te ajuta. Competitia se bazeaza pe o mentalitate de lipsa care este o energie veche in care crezi ca nu exista suficient de mult bine pentru tine si ca altcineva iti poate lua binele pe care deja il ai.

Cu o mentalitate de lipsa, tu trimiti un mesaj in Univers ca trebuie sa te zbati si sa depui efort si lupta ca sa iti cuceresti si pastrezi “bucatica ta de tort din intreg”. Si astfel, de zbatere ai parte.

Ingerii te ghideaza sa eliberezi credinte care se bazeaza pe lipsa sau pe ideea de competitie cu cineva. Ce este al tau chiar este al tau si nimeni nu iti poate lua decat daca nu ilmai vrei tu si il eliberezi. Lasa energia de competitie pentru meciurile de fotbal si tu focuseaza-te pe a coopera cu acei oameni cu care poti crea experiente frumoase si sa oferiti impreuna servicii ca sa ajuti oamenii. Cu o asemenea concentrare si cooperare, abundenta va veni natural de la tine, in loc sa plece ca atunci cand esti captiv al energiei de lipsa si competitie.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

REZOLVA DEZORDINEA

Te vei simti mai bine si mult mai focusat(a) daca iti vei dedica timp sa arunci din spatiul de lucru si trai orice gunoi si lucru ce nu iti mai trebuie. Doneaza ceea ce poti ca sa ii ajuti pe altii care pot avea nevoie de lucrurile tale. Asigura-te ca iti mentii si programul zilei aerisit.

Acest mesaj puternic de la ingerii pazitori ai zodiei tale impreuna cu ingerii abundentei iti spune clar sa arunci orice este in exces in casa ta, in spatiul de munca profesionala sau in programul activitatilor zilei si din calendar. Un spatiu sau un program dezordonat duce la o minte dezordonata care te impiedica sa te focusezi pe ceea ce conteaza sa iti aduca abundenta.

Mult prea des, acumulam tot felul de posesiuni. Cat de multa energie si atentie implici spre a avea grija de proprietatile tale materiale?

Ingerii abundentei te incurajeaza sa iti cureti gunoiul si reziduurile din viata. Pastreaza dosr acele lucruri care iti servesc in mod activ sau te fac fericit in vreun fel. Daca tii de un obiect din vinovatie, obligatie, obisnuinta, acum este timpul sa scapi de el. Este adevarat in special pentru acele obiecte ce iti reamintesc de o experienta dureroasa.

Dezordinea poate sa treaca dincolo de posesiuni la fel de bine, cum ar fi sa ai prieteni falsi in viata care te seaca de resurse sau sa spui da la tot felul de intalniri care iti umplu ziua cu timp pierdut inutil.

Daca agenda ta sau imprejurimile sociale iti sunt incarcate pana la punctul la care nu te poti focusa eficient, esti rugat sa il rogi pe Dumnezeu si pe ingeri pentru inspiratie despre cum sa cureti echilibrat si cu blandete acest exces… apoi urmeaza ghidarea pe care o simti prin intuitie, fara ezitare, imediat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.