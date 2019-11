HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Leii fac schimbări, Berbecii se eliberează de datorii

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 18-24 noiembrie 2019.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.



HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ITI FACE BINE SA TE ELIBEREZI DE DATORII

A avea grija si respect fata de tine implica inlaturarea poverii grele financiare si emotionale din viata ta. Deja te simti mai usor si mai liber doar citind despre acest subiect si facand un plan clar cum sa cureti obligatiile prezente si sa le eviti pe cele din viitor.

Acesta este un mesaj atat de recunoastere cat si de ghidare. Ingerii abundentei pot vedea cum anumite datorii iti cauzeaza ingrijorari si iti coboara nivelul de energie. Asadar, ei te ghideaza sa faci actiuni consistente si perseverente ca sa te eliberezi de orice datorii si obligatii financiare. Chiar daca asta implica destul de mult timp, te vei simti mult mai bine doar pentru ca stii ca faci progrese.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

MANCAREA CURATA ENERGETIC

Atunci cand iti alimentezi corpul cu o dieta sanatoasa, organica, iti cresti nivelul de energie si capacitatea de a te focusa. Aceasta duce automat la mai multa eficienta, la idei mai bune si la o vibratie mai inalta care atrage oportunitati de aur si relatii benefice.

Ingerii abundentei iti trimit acest mesaj ca sa iti reaminteasca cat e de important sa iti alimentezi mintea si corpul cu alimente cu energie curata si ridicata, ceea ce inseamna cu cat mai putine chimicale, aditivi si cat mai naturale si vii. Atunci cand mancam curat, gandurile si muschii nostri reactioneaza cu viteza, precizie si vigoare. Mancarea sanatoasa te ajuta sa dormi bine, sa inveti usor si sa traiesti frumos !

Poate crezi ca ai nevoie mai intai de bani si dupa aceea sa iti cumperi alimente mai scumpe si mai sanatoase. Totusi, sa stii ca opusul este adevarat : intai trebuie sa ai grija de tine si cu o alimentatie sanatoasa, apoi energia si focusul cresc la o vibratie inalta si abia apoi ai ganduri mai productive, idei mai bune si iti manifesti nevoile si dorintele.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

BENEFICII LA LOCUL DE MUNCA

Drumul carierei tale se indreapta spre o directie superioara cu schimbari pozitive care sa iti sustina visele, prioritatile, pasiunile si scopul vietii. Ai incredere ca aceste schimbari te ajuta sa eliberezi vechiul si sa spui bun venit noului. Esti sustinut la fiecare pas al drumului !

Acest mesaj anunta si anticipeaza o schimbare pozitiva in drumul carierei tale. Te indrepti spre o directie mai buna, aliniat cu pasiunile tale si cu adevaratele credinte ce te reprezinta. Se va opri suferinta financiara pentru ca vei munci din adevarul tau interior. Aceasta schimbare necesita insa multa credinta si incredere. Mesajul este o asigurare ca, atat timp cat faci actiuni perseverente ghidate divin, vei continua sa fii sustinut. Cand iti ajustezi viata ca sa traiesti mai centrat in inima, apare un efect pozitiv asupra finantelor tale din pricina faptului ca muncesti fericit si un om fericit atrage oameni si situatii cu energia compatibila a fericirii. Dumnezeu si ingerii te ghideaza in timpul acestor tranzitii de cariera si nu este nevoie sa grabesti, sa fortezi, sa impingi sau sa incerci sa controlezi procesul.

