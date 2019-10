HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Leii trebuie să observe semnele, Scorpionii trebuie să lase trecutul în urmă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 7-13 octombrie 2019. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

GANDIRE POZITIVA

“Aceasta situatie poate fi vindecata bland si cu iubire, as cum ai cerut, insa e nevoie si de taria ta si de buna credinta a celorlalti oameni implicati. Vom sta in spatele tau atunci cand spui adevarul, dandu-ti tarie si calauzindu-ti cuvintele.”

Ai primit acest mesaj pentru ca ai cerut ajutor intr-o situatie in care te simti victimizat. Ingerii iti spun ca situatia poate fi indreptata doar daca vei comunica altora nevoile si asteptarile tale. Este cu putinta sa ai un comportament atat angelic cat si unul plin de incredere si fermitate, daca ceri ingerilor curaj si calauzire de cate ori intentionezi sa spui adevarul. Prin practica, gandirea pozitiva plina de iubire devine mai usoara.

Semnificatii suplimentare : infrunta situatia direct ; citeste o carte sau urmeaza un curs despre gandirea pozitiva ; inlocuieste comportamentul agresiv cu gandire pozitiva ; gestioneaza conflictul cu onestitate si cu iubire ; spune-ti adevarul si spune-l si celorlalti ; aceasta situatie este o oportunitate pentru dezvoltare personala spirituala.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

PROGRES NEINTRERUPT

“Iti confirmam progresul pe care l-ai facut focalizandu-te pe iubire in activitatile zilnice. Putem vedea clar contributia ta la binele omenirii prin gandurile, sentimentele si faptele tale de iubire.”

Ai primit acest mesaj pentru a fi asigurat ca faci progrese neintrerupte. Uneori te compari cu alti oameni cu asprime si crezi ca ar trebui sa fii mult mai departe pe drumul pe care mergi acum. Vezi totusi cat de departe ai ajuns, cate lucruri ai invatat si cati oameni ai ajutat. Focalizeaza-te asupra progreselor facute in loc sa vrei atingerea perfectiunii. In fiecare zi, fa cel putin un pas spre realizarea proiectelor la care lucrezi cu pasiune.

Semnificatii suplimentare : esti pe calea cea buna, chiar daca ti se pare ca mergi incet ; pretuieste lumina in loc sa blestemi intunericul ; apreciaza-te.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

OPORTUNITATEA DE A IERTA

“Aceasta situatie iti da ocazia de a te vindeca, de a te dezvolta si de a elimina tiparele negative. Mentine-ti intentia de a vedea lumina divina launtrica si calitatile celeilalte persoane. Noi te vom ajuta sa elimini gandurile, sentimentele si energiile pe care nu le poti ierta si sa te inalti la un nivel superior de pace, de liniste sufleteasca si de compasiune.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru ca ei vad ca esti impovarat de aparitia repetata a unor tipare negative. Pentru a intrerupe acest ciclu, este important sa elimini vechile ganduri toxice legate de actuala situatie sau relatie. Poti face asta respirand profund si lasand in seama ingerilor la fiecare expiratie temerile, grijile, furia sau alte sentimente dureroase. Iertarea nu inseamna sa treci cu vederea comportamentul persoanei. Inseamna doar ca nu mai doresti sa porti emotii si ganduri toxice fata de aceasta persoana, care iti fac tot tie rau. Elimina, elibereaza-te si creaza modele noi de iertare.

