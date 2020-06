Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Racii trebuie să scape de resentimente, Săgetătorii sunt optimiști

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

CERE CA NEVOILE SA ITI FIE IMPLINITE

Dumnezeu si ingerii pot veni in sprijinul tau doar daca faci o alegere constienta de a fi ajutat si incepe prin a cere. Nu conteaza cum il rogi pe Dumnezeu pentru ajutor, ci doar fa-o. Acelasi lucru este valabil si prin a cere clar altor oameni sa te ajute.

Ai cerut cumva ajutor specific intr-o anumita situatie ? Acest mesaj este o reamintire delicata ca divinitatea poate veni in sprijinul tau doar daca tu ceri constient un ajutor si apoi sa accepti cand iti este oferit. Dintre nenumaratele daruri pe care le-am primit cand am venit pe lume, liberul arbitru este cel mai puternic. Astfel, tine minte ca, pentru ca Dumnezeu si ingerii sa te poata ajuta cum stiu ei cel mai bine, este nevoie sa ceri.

Nu iti face griji ca ai cere ceva gresit. Cat timp esti sincer in rugaciunile tale, divinitatea iti va aduce totul pentru binele tau cel mai inalt. Cere lui Dumnezeu orice este in inima ta si te-a preocupat, cere ajutor si apoi fii deschis sa primesti.

Dumnezeu si ingerii stiu ca ai nevoi pamantesti si sunt fericiti sa te sustina sa ti le implinesti … cat timp ceri asta ! Nu conteaza cum ceri ci doat sa o faci. Acest mesaj te indeamna sa o faci neaparat.

A cere este un semn ca esti dispus sa muncesti ca si co-creator cu Dumnezeu si ca accepti interventia divina in viata ta. Dumnezeu si inferii vor sa fii fericit si sa fii in stare sa iti implinesti menirea in viata. Cerand ajutor divin, te comiti sa te aliniezi cu misiunea ta divina in viata.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

GANDIRE PENTRU ABUNDENTA

Daca te gandesti ca dorinta ta este ceva ce va avea loc in viitor, atunci ea va fi intotdeauna cel putin cu o zi mai departe de tine. Vezi, simte, gandeste si rosteste ca si cum deja ai in prezent ceea ce iti doresti si asta este ceea ce vei experimenta.

Acest mesaj vine la tine pentru ca ingerii iti aud rugaciunile despre implinirea unei dorinte. Ei te ajuta sa iti cresti procesele de gandire si credintele pentru a avea o minte orientata spre abundenta, ceea ce este un mod puternic de a manifesta ce iti doresti. Acest mesaj semnaleaza faptul ca posibil sa fi avut in ultimul timp anumite ingrijorari, pesimism sau resentimente. De regula acestea implica si nemultumirea sau plangerea, un obicei inconstient care blocheaza fluxul de a primi ce iti doresti.

O gandire pentru abundenta inseamna ca iti alegi cuvintele ce afirma dorinta ta in loc sa afirmi ce nu vrei. tu trebuie sa vorbesti, sa simti, sa gandesti dorinta ca si cum deja e implinita si e aici pentru tine. Dupa ce afirmi in cuvinte, lucrurile se misca mult mai repede in plan fizic : dorinta apare intai in ganduri, cuvinte si in plan de energie si apoi in plan concret pamantesc. Acest mesaj este o puternica incurajare sa folosesti numai cuvinte pozitive in vorbele tale despre oricare iti este dorinta (bani, relatii, succes).

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PUTEREA RUGACIUNII

Da orice situatie care te streseaza lui Dumnezeu pentru a o ridica si vindeca si fii deschis la miracole. Resursele nelimitate ale divinitatii, iubirea si raspunsurile iti asteapta rugaciunile. Fii sigur ca actionezi conform ghidarii divine pe care Dumnezeu ti-o da, ca raspuns la rugaciunile tale.

Acest mesaj apare de regula atunci cand te-ai ingrijorat si ai incercat sa vezi cum se va rezolva o situatie. Ingerii te ghideaza sa inlocuiesti ingrijorarea cu rugaciunea. Nu conteaza cum te rogi sau ce cuvinte folosesti, ci doar sa te rogi sincer din inima ta. Rugaciunea te aduce direct in legatura cu Dumnezeu, cu Iisus si cu ingerii tai. Cand te adresezi direct acestor fiinte puternice de lumina si iubire, tu te asiguri ca dorintele si nevoile tale sunt exprimate. Asa cum a cere ajutor deschide usile abundentei divine, si rugaciunea are efecte puternice pe fiecare aspect al vietii tale.

Nu exista asa ceva precum o rugaciune fara raspuns. Desi poate nu primim un raspuns specific pe care il doream, primim mereu ceea ce avem nevoie. Nu suntem constienti de infinitatea de variabile care inconjoara o situatie, pentru ca vederea noastra umana este limitata. Dumnezeu nu este limitat si poate urma fiecare drum pentru binele sau inalt si pentru cel mai bun deznodamant cu putinta.

Acest mesaj te ghideaza sa te rogi pentru ce simti ce vrei mai mult, incluzand aici rabdare, credinta, abundenta, sanatate, iubire si asa mai departe. Dupa ce te rogi, da drumul si pune toata situatia in mainile lui Dumnezeu. Ai incredere ca Dumnezeu are imaginea completa a nevoilor tale si toate informatiile despre cum este cel mai bun mod sa rezolve aceasta situatie.

