HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Săgetătorii se simt sănătoși emoțional, Peștii cer iertare

HOROSCOP. Sufletele indigo au inceput sa vina pe pamant incepand cu anii 1968. Sunt foarte creativi, au un nivel de constiinta ridicat, nu tolereaza usor regulile si obiceiurile vechi, se razvratesc si vor o lume mai buna.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

NATURA

Ca persoana indigo, esti extrem de sensibil si poti sa absorbi energie negativa fara sa iti dai seama (iar ulterior, aceasta te afecteaza negativ si pe tine si pe cei din jur). Acest lucru limiteaza modul in care intelegi uimitorul scop pe care il ai in viata. Asa ca ingerii te roaga sa te dai la o parte pentru o vreme si sa petreci timp in natura, sa te conectezi cu aceasta planeta minunata. Este momentul sa explorezi lumea din afara casei si a biroului tau. Esti cu mult mai mult decat ceea ce traiesti in rutina ta zilnica normala. Cufundarea in energia pamântului poate sa fie o experienta vindecatoare si curatatoare, care te va ajuta sa te impamântezi si sa lasi sa plece ceea ce nu iti mai trebuie.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

DEJA STII

În mod ironic, acest mesaj iti apare atunci cand raspunsul este ceva ce stii deja, dar pe care il negi sau pe care doresti sa il confirmi. In aceasta situatie, ingerii iti spun ca ai raspunsul si ca stii exact ce sa faci ca sa mergi mai departe. Acest mesaj iti cere sa ai incredere in tine insuti si in ordinea divina a Universului si sa faci ce este cel mai bine pentru tine. Atunci cand iti asculti indrumarea si atunci cand ai incredere in propria ta intuitie, nu poate sa iasa decat ceva bun.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

ARHANGHELUL MIHAIL ARE UN MESAJ

Ai primit acest mesaj prin intermediul ingerilor zodiei tale pentru ca Arhanghelul Mihail doreste sa lucreze cu tine si cu misiunea ta Divina. La fel ca toti arhanghelii, Mihail poate sa fie cu tine si cu toata lumea in acelasi timp; el este nelimitat si nu apartine niciunei religii. El ajuta pe oricine ii cere ajutorul, mai ales daca ai un scop de a ajuta pamântul in aceasta viata ( scop pe care il ai ca toate persoanele indigo!).

Ca datator de putere, Arhanghelul Mihail iti aminteste care este rolul tau pe Pamant. Te ajuta sa te eliberezi de frica si sa ai un nivel sanatos de incredere in tine. Cheama-l ori de cate ori iti este frica si sa stii ca imediat esti protejat de gratia Cerurilor. Cere-i Arhangelului Mihail sa iti indrume deciziile in functie de scopul tau si sa fii sigur ca te va conduce catre cel mai inalt potential al tau. Ori de cate ori te simti singur, iti este frica sau te simti vulnerabil, da voie puterii acestui inger magnific sa iti aduca un sentiment linistitor de protectie.

