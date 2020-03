HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Săgetătorii trebuie să urmeze același drum, Peștii sunt nevoiți să treacă la detoxifiere

HOROSCOP. In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori.



HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

AVENTURI DE AFACERI

“Ai incredere si mergi mai departe cu o idee de afacere sau cu o oportunitate in cariera.”

Ai cautat si cerut in Univers o schimbare in cariera, o revigorare sau sa ai propria ta afacere. Acest mesaj iti transmite ca ideile tale recente sunt valide si ca poti avea incredere in intuitia ta in legatura cu cariera ta. Vei primi o propunere pentru o promovare sau un nou job ori un nou proiect sau orice alta forma de oportunitate profesionala. Ia-ti timp sa meditezi despre dorintele tale adevarate profesionale pentru ca se pregatesc mai multe optiuni pentru tine.

Alte interpretari : noua ta idee de afaceri va avea succes / actioneaza concret spre cariera pe care o visezi / scrie-ti un plan si actioneaza conform lui / ai incredere in instinctul tau despre orice aspect profesional / o schimbare pozitiva de cariera este in lucru pentru tine / afacerea ta curenta va avea parte de o tranzitie sanatoasa spre o alta etapa de dezvoltare

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

FA CERCETARI AMANUNTITE

“Ai nevoie de mai multe informatii in legatura cu o situatie. Priveste mai indeaproape inainte de a merge mai departe”

Acest mesaj iti indica faptul ca incerci sa iei o decizie fara sa ai deplina intelegere a situatiei. Petrece timp facand noi cercetari, inclusiv sa intrebi Universul si alti oameni despre noi informatii ajutatoare. Urmeaza orice indicatii, inclusiv sentimente intuitive, semne sau o vorba a cuiva care rezoneaza cumva in tine ca fiind adevar, astfel vei primi datele de care ai nevoie. Cand primesti aceste noi informatii, vei vedea ca iti vei modifica planul initial. Nu te ingrijora, este o schimbare pozitiva care iti va aduce mai multe binecuvantari pe termen lung.

Alte interpretari : citeste, studiaza, mergi la un curs / ai incredere in sincronicitatile care apar / discuta cu un expert / cere ajutorul unui mentor in meseria ta / daca instinctul iti spune nu, e nu.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

TOAMNA

“In sezonul de toamna, totul se intregeste pentru tine si culegi recolta frumoasa de abundenta”

Raspunsul la intrebarile tale iti vin in intregime in sezonul toamnei. Exact ca intr-o livada, primesti toamna binecuvantari. Tine de manifestare prin ganduri pozitive, prin rugaciuni, prin actiuni ghidate. Fructele muncii tale vor fi gata de indata ce frunzele vor incepe sa se ingalbeneasca si sa cada iar aerul va incepe sa se raceasca.

Alte interpretari : revenirea la scoala si la procesul de invatat iti este o actiune benefica / un proiect este aproape terminat si de succes / viziteaza sau muta-te intr-o localitate in care frunzele toamnei sunt frumos colorate / ocupa-te de o gradina cu flori sau de pomi fructiferi

