Horoscop. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Taurii au grijă de ei înșiși, Săgetătorii își înfruntă fricile

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

FECIOARA MARIA

Cunoscuta drept „Regina ingerilor”, Fecioara Maria este intruchiparea iubirii neconditionate si a compasiunii. Acest mesaj va indeamna sa priviti oamenii din viata voastra — dar si pe voi insiva — cu aceasta iubire. Fecioara Maria va poate ajuta sa va adoptati darurile si talentele si sa va onorati pe voi insiva in fiecare clipa. Numita uneori si Divina Maica, ea va aminteste sa fiti mândri de cat de departe ati ajuns in aceasta viata si va incurajeaza sa mergeti mai departe. Fecioara Maria protejeaza, indruma si sprijina toti copiii, inclusiv copiii indigo. Ea va ajuta si sa ajutati alti copii. Apelati la Fecioara Maria sa va deschida inima ca sa deveniti constienti ca sunteti o binecuvântare pe aceasta planeta.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

INGRIJIREA DE SINE

Asigurati-va ca nu daruiti prea mult celorlalti pana in punctul in care sa creati lipsa in propria voastra viata. Ca persoana indigo si data fiind misiunea voastra Divina, voi simtiti compasiune pentru oameni. Ca urmare, uneori deveniti prea generosi. Poare ca voi nu vedeti asta ca pe o problema. Insa mesajul acesta va spune ca trebuie sa fiti constienti de propriile voastre dorinte in viata. Asigurati-va ca faceti suficient pentru voi, incat sa nu suferiti din cauza generozitatii. Dati-va voie sa simtiti cat de minunat este sa vi se satisfaca propriile voastre nevoi si aveti incredere ca cei din jur sunt si ei indrumati de propriii lor ingeri sa se asigure ca nevoile lor sunt si ele implinite. Voi sunteti pe pamant ca sa ajutati, dar nu sunteti omul care rezolva problemele tuturor. Cel mai mare dar pe care puteti sa il dati altora este sa le cereti ingerilor acelor persoane sa le trezeasca si sa le indrume catre scopul lor unic.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

DOVEDESTE-TI ABILITATILE

Ca persoana indigo, aveti capacitati innascute de manifestare, iar acest mesaj va indruma sa le folositi pentru a imbunatati situatia despre care ati intrebat. Actul de a manifesta inseamna mai mult decat doar sa visezi la ceea de doresti in viata — inseamna sa hotarasti ca visele tale deja s-au implinit la nivel de spirit si sa ai incredere ca, in sincronizarea Divina, ele vor aparea in forma materiala. Acest mesaj va cere sa fiti constienti de masura in care energia voastra (gândurile si sentimentele voastre) afecteaza realitatea din jurul vostru si sa va dati seama car de important este sa credeti in voi insiva. Atunci cand va folositi puterea naturala de manifestare, simtiti o incredere divina si stiti ca fiecare zi va pregateste pentru urmatorul capitol din viata voastra.

