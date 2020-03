HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Taurii dau de belșug, Vărsătorii vor avea parte de iubire romantică

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

“Linisteste-ti mintea, dragul nostru, si primeste asigurarea blanda ca totul a fost luat in considerare. Ramai intr-o stare de liniste, receptiva, fara sa iti faci griji privind natura exacta a manifestarii propriei dorinte. O minte linistita si un corp linistit ne asculta repede si clar. Aceasta este rugamintea noastra : Asculta.”

Ai primit acest mesaj fiindca ingerii doresc ca mesajele lor sa ajunga la tine. Ei iti cer sa vorbesti mai putin si sa asculti mai mult. (Cand suntem stresati, tindem sa flecarim din nervozitate). Lasa grijile in seama ingerilor si ai incredere ca ti-au auzit rugaciunile. Daca ti se pare ca nu iti raspund la rugaciuni, probabil ca nu le asculti raspunsurile. Prin urmare, retrage-te intr-un loc linistit, cu intentia de a-ti asculta ingerii. Apoi inchide ochii, respira adanc si … asculta.

Semnificatii suplimentare : evita mediile zgomotoase ; iti auzi ingerii asa cum trebuie ; inchide televizorul sau radioul ; auzul iti devine sensibil fiindca te acordezi cu ingerii ; curata-ti ceakrele, vizualizand cum lumina curata zona de deasupra fiecarei sprancene.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

BELSUG

“Pentru a vindeca situatia financiara, in primul rand lasa in seama noastra grijile referitoare la bani. Te vom calauzi sa vezi cum poti crea si accepta belsugul. Pe masura ce vom lucra impreuna, situatia ta financiara se va vindeca in functie de viteza cu care vei accepta.”

Acest mesaj este un semn ca rugaciunile privind situatia ta financiara au fost auzite si vor fi implinite. Cu cat vei asculta si iti vei urma mai mult instinctul, cu atat mai repede vei resimti imbunatatiri ale situatiei financiare.

Semnificatii suplimentare : monedele pe care le-ai gasit intamplator in ultima vreme sunt semne de iubire de la ingeri si de la persoane iubite disparute ; vei avea parte de avantaje financiare neasteptate ; lasa orice temeri financiare in seama ingerilor ; urmeaza indrumarile primite pentru ca ele pot fi raspunsul la rugaciunile privind finantele ; belsugul poate avea mai multe infatisari, inclusiv mai mult timp, mai multe oportunitati sau mai multe idei clare.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

BINECUVANTARI TRAVESTITE

“Ceea ce pare sa fie o problema este, de fapt, o parte din raspunsul la rugaciunea ta. Vei intelege motivele din culisele situatiei tale actuale, in timp ce totul se rezolva. Ai incredere in protectia si infinita intelepciune din ceruri pentru a primi cel mai potrivit raspuns la rugaciunea ta.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru a te ajuta sa recunosti binecuvantarea din miezul unei aparente provocari. Ceea ce ti se parea ca ai pierdut trebuia sa dispara si sa fie inlocuit cu ceva mai bun. Nu te teme de viitor, dar continua sa te rogi si urmeaza calauzirea pe care o primesti prin sentimente, ganduri, viziuni si cuvinte.

Semnificatii suplimentare : o usa se inchide, alta se deschide ; modul cum se va intampla depinde de Dumnezeu, fiind cel mai bun raspuns la rugaciunile tale ; inlatura nevoia de a controla si de a prezice rezultatul situatiei ; ai incredere.

