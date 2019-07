HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Taurii dau peste iubirea veșnică, Peștii trebuie să învețe să se ierte

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Calauzirea ta launtrica e reala si demna de incredere

Ingerii stiu ca te simti nesigur si dezorientat, deci iti trimit aceasta carte ca o confirmare ca ii auzi foarte exact prin gandurile, ideile si sentimentele tale. Ai simtit recent nevoia sa actionezi, dar s-ar putea sa fi ezitat de teama sa nu faci o miscare gresita. Aceasta carte confirma ca esti in siguranta continuand aceste schimbari.

Semnificatii posibile : O noua idee ce te bucura este raspunsul la rugaciunea ta, deci pune-o in practica. Sentimentele pe care le-ai primit sunt valabile. Daca nu ai incredere intr-o persoana sau intr-o situatie, fii atent la acest sentiment. Esti condus prin calauzire launtrica, chiar daca nu vezi incotro te indrepti, urmeaz-o oricum.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Iubire vesnica

Ai primit acest mesaj fiindca cineva iti trimite iubire in acest moment. Prima persoana la care te gandesti este cea care are aceste ganduri pline de iubire fata de tine. Poate ca ti-ai facut griji in privinta unei relatii si asta inseamna ca ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii vegheaza asupra persoanei iubite si te ajuta in aceasta relatie.

Semnificatii specifice posibile : vei avea parte de o relatie cu un suflet pereche ; persoana iubita din ceruri iti trimite un mesaj de iubire ; Dumnezeu si ingerii te iubesc tare mult ; sa stii ca esti o persoana demna de iubire, chiar cdaca cineva nu se poarta cu iubire fata de tine ; o fosta persoana iubita va reveni in viata ta.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Urmareste-ti atent intentia stabilita

Ingerii te-au calauzit pe calea misiunii personale in aceasta viata. Poti simti entuziasmul de cate ori te gandesti la ocupatia si activitatile dorite ? Este un semn ca esti pe calea cea buna si aceasta carte iti aminteste sa iti urmaresti cu consecventa obiectivele. Vizualizeaza permanent ca ai deja cariera sau ca desfasori activitatea la care visezi. Vizualizeaza-te cum ajuti oameni sau solutionezi probleme care iti fac placere. Imagineaza-te ca ai dobandit siguranta financiara in timp ce te dedici acestei activitati importante.

Orice dorinta pe care o ai este viabila atat timp cat ramai focalizat asupra ei. Calea prin care poti transforma intentiile in realitate poate fi diferita de asteptari, ba rezultatul sa fie si mai bun decat in visele tale. Sa stii ca ingerii merg alaturi de tine de-a lungul intregii calatorii. Pastreaza-ti credinta si mergi inainte.

Semnificatii specifice posibile : Creaza-ti o lume de vis, folosind hartie si creion, fa un colaj de imagini ce reflecta ce doresti sa iti implinesti ; Afirma zilnic ca visele au devenit deja realitate.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.