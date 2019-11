HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru săptămâna în curs. Taurii trebuie să scape de resentimente legate de bani, Scorpionii se simt vinovați pentru că primesc

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 25 noiembrie – 1 decembrie 2019.

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

POZITIVITATE, CREDINTA SI OPTIMISM

Tu deschizi usa experientelor pozitive si oportunitatilor prin asteptarile tale pozitive si energia ta. Nu permite energiei negative sau blocajelor temporare sa interfereze cu drumul pe care te afli. Mentine-ti credinta si mergi tot inainte !

Acest mesaj vine spre tine ca o reamintire ca Dumnezeu si Universul sunt de partea ta. Singurul sabotor ti-a fost ingrijorarea. Asadar, o simpla schimbare de perspectiva spre credinta va duce si la o schimbare a abundentei tale spre mai bine. Daca ai nevoie, roaga-te pentru ajutor sa ti se ridice ingrijorarile si sa iti fie inlocuite cu optimism.

Tine minte ca Dumnezeu este sursa ta pentru tot si ca El are mereu grija de tine si de cei dragi tie ca un parinte iubitor ce este. Dumnezeu insa iti respecta si alegerile facute cu liberul tau arbitru. Asadar, daca ai facut afirmatii negative despre banii tai sau despre orice alt domeniu, divinitatea nu se amesteca intrucat se considera ca asta doresti sa experimentezi in calatoria ta.

Ai incredere in intelepciunea infinita a lui Dumnezeu ca deja exista solutiile cele mai bune pentru tine. Vei primi aceste solutii ca idei si intuitie atunci cand te vei relaxa, ca sa poti auzi mai bine vocea divina.

Pozitivitatea este in mod special de mare folos cand incerci sa manifesti mai multa abundenta. Banii sunt doar o energie si vrei sa atragi cat mai multa asemenea energie spre tine. Asa cum si tu esti reticent sa petreci mult timp in preajma oamenilor negativi, la fel si banii sunt reticenti sa vina spre oamenii care au o energie negativa. Este valabil pentru orice forma de abundenta. Spre exemplu, daca incerci sa manifesti abundenta sanatatii in viata ta, vorbeste si gandeste pozitiv despre ea si vei avea un efect mult mai mare decat varianta negativa si plina de indoieli si frici. Energia din spatele oricaror cuvinte si ganduri pozitive poate schimba orice situatie spre mai bine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

ELIBEREAZA RESENTIMENTELE DESPRE BANI

Da, sistemul banilor lumii poate fi suparator, dar a mentine resentimente despre finante impinge abundenta departe de tine. In schimb, priveste banii ca pe un instrument pe care il poti folosi sa traiesti mai bine si sa contribui sa faci lumea mai buna, iar aceasta schimbare de perspectiva te va ajuta sa atragi sustinere si oportunitati de aur.

Ingerii iti trimit acest mesaj ca sa te ajute sa iti privesti, constientizezi si eliberezi resentimentele despre bani sau despre cum merge economia. Ei realizeaza ca exista sisteme economice rigide si corupte in lumea noastra si pot fi suparari pe calea de a munci ca sa obtii bani. Totusi, nu faci decat sa te ranesti pe tine atunci cand ai o energie negativa despre bani sau despre cei ce detin puterea financiara.

Resentimentul este o afirmatie negativa care blocheaza manifestarea si fluxul abundentei, pentru ca trimite semnalul energetic ca nu ai destul si ca altii sunt de vina. Ia-ti inapoi puterea afirmand ca TU esti propriul sistem economic.

Aliniaza-ti credintele despre bani pe o directie mai pozitiva, gandind despre toate lucrurile bune pe care le poti face atunci cand ai parte de abundenta. De exemplu, poti dona in scopuri caritabile, poti deschide un centru educational sau vindecator, poti salva animale, poti investi in inventii prietenoase cu mediul, poti sa iti incepi propriul site cu vesti bune si tot asa.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

PUTEREA RUGACIUNII

Da orice situatie care te streseaza lui Dumnezeu pentru a o ridica si vindeca si fii deschis la miracole. Resursele nelimitate ale divinitatii, iubirea si raspunsurile iti asteapta rugaciunile. Fii sigur ca actionezi conform ghidarii divine pe care Dumnezeu ti-o da, ca raspuns la rugaciunile tale.

Acest mesaj apare de regula atunci cand te-ai ingrijorat si ai incercat sa vezi cum se va rezolva o situatie. Ingerii te ghideaza sa inlocuiesti ingrijorarea cu rugaciunea. Nu conteaza cum te rogi sau ce cuvinte folosesti, ci doar sa te rogi sincer din inima ta. Rugaciunea te aduce direct in legatura cu Dumnezeu, cu Iisus si cu ingerii tai. Cand te adresezi direct acestor fiinte puternice de lumina si iubire, tu te asiguri ca dorintele si nevoile tale sunt exprimate. Asa cum a cere ajutor deschide usile abundentei divine, si rugaciunea are efecte puternice pe fiecare aspect al vietii tale.

Nu exista asa ceva precum o rugaciune fara raspuns. Desi poate nu primim un raspuns specific pe care il doream, primim mereu ceea ce avem nevoie. Nu suntem constienti de infinitatea de variabile care inconjoara o situatie, pentru ca vederea noastra umana este limitata. Dumnezeu nu este limitat si poate urma fiecare drum pentru binele sau inalt si pentru cel mai bun deznodamant cu putinta.

Acest mesaj te ghideaza sa te rogi pentru ce simti ce vrei mai mult, incluzand aici rabdare, credinta, abundenta, sanatate, iubire si asa mai departe. Dupa ce te rogi, da drumul si pune toata situatia in mainile lui Dumnezeu. Ai incredere ca Dumnezeu are imaginea completa a nevoilor tale si toate informatiile despre cum este cel mai bun mod sa rezolve aceasta situatie.

