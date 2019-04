HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru zodii în săptămâna 8-14 aprilie 2019. Gemenii sunt sfătuiți să nu se sacrifice, Taurii trebuie să scape de frici

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 8-14 aprilie 2019.

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PARTENERIAT

Permite parteneriate sanatoase care te sustin in viata ta personala si in cariera iar ambele parti veti avea de castigat. Primesti ajutor divin din Ceruri si de la o persoana care aduce resurse si abilitati de care ai nevoie.

Acest mesaj iti vorbeste despre importanta influentei unei alte persoane in viata ta, cum ar fi partenerul romantic sau sotul/sotia sau un asociat de la munca. Ai incredere in primul tau gand sau sentiment pe care il ai cand auzi cuvantul partener, pentru ca Sinele tau inalt stie deja despre ce e vorba si stie adevarul despre aceste energii ce te influenteaza benefic.

Daca simti ca anumiti oameni ti se opun, acest mesaj iti semnaleaza necesitatea sa faci un inventar in relatii, sa aduci energie pozitiva in acele relatii ce merita a fi pastrate sau sa iti diminuezi implicarea in ele. Daca stai in preajma celor despre care te plangi, asta te va seca de energie. Daca stai cu cei care muncesc sa isi imbunatateasca viata, calitatea ei si starile, si tu vei fi inspirat.

Acest mesaj iti mai semnaleaza si despre un parteneriat in afaceri si, din nou, ai incredere in primul tau gand sau sentiment ca si ghidare interioara. Multe afaceri de succes se bazeaza pe parteneriate, deci ai putea fi ghidat sa socializezi cu altii sau sa te alaturi unor grupuri profesionale ca sa intalnesti partenerii potriviti. Dumnezeu te indruma sa intalnesti oamenii potriviti care sa te sustina in implinirea menirii tale pe acest Pamant.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

CONFRUNTA-TI FRICILE DESPRE ABUNDENTA

Atunci cand esti sincer cu tine despre fricile pe care le ai despre succes sau despre esec, ele nu te mai pot controla. Elibereaza-te de frici ascunse, expunandu-te in lumina stralucitoare a constientizarii si vei realiza ca nu ai de ce te teme…si ca fiecare om de succes a avut si a eliberat zbateri si indoieli.

Draga Suflete, acest mesaj vine spre tine pentru ca ingerii vad anxietatile tale inconstiente care te-au impins si tinut departe de abundenta pe care o meriti. Adanc in tine te ingrijorezi daca meriti sa primesti tot ce vrei sa primesti. In plus, te-ai zbatut cu frica de succes dar si cu frica de esec, care te-au tinut blocat in indecizie si non-actiune.

Din fericire, dupa ce iti admiti aceste frici in fata ta, ele isi pierd puterea de a te controla in plan inconstient. Poate iti este de folos sa auzi ca fiecare om se zbate cu indoielile sale. Egoul uman este proiectat sa tina oamenii precauti si tematori si sa ii previna sa isi implineasca cu curaj destinul divin.

Insa si tu esti binecuvantat cu darul constientizarii. Poti sa iti inventariezi onest procesele de gandire si sa admiti ca uneori ti-ai sabotat propriul succes. Aceste constientizari te asigura ca nu iti vei mai da voie sa te auto intimidezi. Deciziile tale sunt ghidate de acum de iubire, nu de frica.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

RETEAZA-TI JURAMINTELE DE SARACIE

Sa stii ca nu este nevoie sa suferi sau sa te sacrifici. Mentine-ti intentia de a fi eliberat de orice juramant de saracie sau de negare de sine pe care l-ai facut, constient sau inconstient, in aceasta viata sau in oricare alta viata trecuta. Facand asa, toate efectele acestor juraminte vor fi sterse pentru toti cei implicati in toate dimensiunile si in toate timpurile.

Draga Suflete, acest mesaj iti este transmis ca sa reflectezi la faptul ca banii tai, prosperitatea ta au fost sau inca mai sunt afectati de juraminte de saracie si sacrificiu la care ai luat parte candva in trecut. Erau vremuri in trecut cand calugarii sau cautatorii spirituali si religiosi faceau juraminte de sacrificiu si renuntau intentionat la a avea confort personal sau venituri bune financiare. Juramintele vechi de saracie, negare de sine si castitate te pot bloca in aceasta viata.

Daca ai observat ca ai tipare negative repetitive despre finantele si relatiile tale, este de ajutor sa le eliberezi efectul asupra vietii tale. Nu e nimic de temut si oricine poate face asta. Trebuie doar sa spui cu voce tare sau in soapta dar cu intentia clar trimisa spre Ceruri : “Eu eliberez, tai si retez orice juraminte de saracie, de negare de sine, de sacrificiu de sine sau de castitate pe care le-am facut in oricare viata, oricare dimensiune si cer ca toate efectele acestor juraminte sa fie sterse pentru totdeauna in toate dimensiunile de timp pentru mine si pentru toti cei implicati.”

Corpul tau poate simti un fior sau o anumita senzatie atunci cand eliberezi aceasta energie grea si de indata ce o faci, vei vedea imbunatatiri in relatii si in fluxul abundentei. Tu doar trebuie sa retezi aceste corzi de juraminte o singura data iar efectul este ridicat.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.