HOROSCOP. Mesajul îngerilor păzitori pentru zodii în săptămâna15-20 ianuarie 2018. Berbecii sunt sfătuiți să învețe, Gemenii să pornească într-o nouă aventură

HOROSCOP. Iata mesajele ingerilor pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 15-20 ianuarie 2019. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

“Mersul la scoala, studiul si educatia de orice fel te ajuta sa iti indeplinesti misiunea si dezvoltarea personala. Ingerii te vor calauzi si te vor ajuta in acest sens.”

Iti recomandam cu tarie sa iti continui educatia pentru ca informatiile si experienta acumulata vor grabi indeplinirea misiunii personale. S-ar putea sa iti faci griji in privinta mijloacelor necesare pentru continuarea studiilor dar noi te asiguram ca toate vor veni la vremea lor.

Acest proces educational iti va aduce mari satisfacii si rasplata. Iti imbogateste intelegerea propriei puteri spirituale, iti accelereaza memoria si motivatia in indeplinirea misiunii personale. Te vor calauzi catre profesorii, scolile, cartile, fondurile, programele si toate resursele care acum iti sunt disponibile din belsug.”

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

“Acum, fiindca ai chemat ingerii in ajutor, deschide-ti sufletul sa primesti calauzire si sprijin divin. Meriti ajutor din ceruri!”

Suntem foarte fericiti ca ai cerut ajutor de la Dumnezeu si de la ingeri. Suntem aici pentru a-ti cere sa fii deschis fata de ajutorul nostru. Uneori te observam cum te lupti cu situatiile pe care le-ai putea rezolva cu usurinta daca ne-ai lasa sa te ajutam. Asteptam sa ne dai un semn, o rugaciune sau un gand de “Ajutor!”, pentru a ne implica in situatie. Acum ai cerut ajutorul si suntem incantati sa te sprijinim. Nu iti cerem decat sa ne dai voie sa te ajutam. Pentru ca, vezi tu, cu alte ocazii ne-ai impiedicat sa o facem. Credeai ca nu meriti ajutorul nostru sau ca schimbarile atat de necesare in propria viata erau prea amenintatoare. Adu-ti aminte ca suntem aici pentru a-ti despovara mintea. Trebuie sa ai incredere in calauzirea noastra.

Observa impresiile puternice si repetate care iti vin prin intermediul gandurilor, sentimentelor si viziunilor. Ele sunt mesaje adevarate de la Dumnezeu – transmise prin noi, pentru tine. Nu te vom lasa in niciun caz sa esuezi. Esti pe deplin sprijinit de ceruri in timp ce iti urmezi calauzirea divina.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

“Da, acum este momentul potrivit pentru o noua aventura de viata. Asteptarile tale pozitive vor avea un rezultat fericit.”

Da, situatia la care te gandesti este ceea ce ai sperat ca va fi. Este totusi o idee buna sa tii ochii larg deschisi si sa te rogi pentru ajutor ingeresc de-a lungul drumului. Pana si situatiile ideale au nevoie de ajustari facute pe masura ce inaintezi. Cu toate acestea, noi ingerii, prevedem ca vei naviga usor cu aceasta decizie. Ocazia este si mai buna pentru ca acum e momentul potrivit. Mai multe piese din puzzle s-au potrivit exact acum la locurile lor. Ai mai tras si invataminte pretioase care te-au pregatit. Rabdarea a meritat si acum a venit vremea sa primesti rasplata. Fa pasi indrazneti in timp ce asculti calauzirea inteleapta a inimii tale, pe masura ce inaintezi fara teama.

