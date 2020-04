Horoscop. Mesajul îngerilor pentru 20-26 aprilie 2020. Racii își rafinează abilitățile, Fecioarele își exprimă individualitatea

In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

INVATATOR SPIRITUAL

“Scopul vietii tale implica sa ii inveti pe altii despre spiritualitate si vindecare”

Ai primit acest mesaj pentru ca esti preocupat de scopul tau de viata la acest moment al calatoriei tale si ce directie de cariera iti este cea mai benefica. Mesajul iti indica faptul ca esti nascut ca un invatator spiritual ce poate da sfaturi si informatii strainilor, prietenilor si membrilor de familie. Abilitatile tale naturale de consiliere si invatare iti vor servi intr-un sens profesional. Poti incepe cu pasi mici si poti construi o cariera in aceasta directie. Daca ai nevoie de instruire suplimentara, ghidul tau interior te va indruma si vei sti ce e bine pentru tine cand vei intalni. Cere zanelor sa te ajute cu indicatii si ele iti vor deschide usi miraculoase.

Alte interpretari : investigheaza o cariera ca si consilier sau psiholog / scrie articole sau carti / un mesaj despre un invatator spiritual iti valideaza intuitia / tine un workshop / incepe sa incasezi bani pentru consilierea pe care o oferi sau pentru sedintele de vindecare pe care le poti tine

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

COPILUL TAU

“Copilul tau este vegheat si protejat in timp ce exploreaza lumea”

O preocupare a ta implica copilul tau, probabil de sex masculin. Poate ca ti-ai facut griji pentru el sau ai simtit chemarea sa il ajuti intr-un anumit fel. Acest mesaj iti valideaza sentimentele intuitive si te sustine sa actionezi cum simti. Zanele doresc ca tu sa stii ca copilul tau este in siguranta, fericit si vegheat. Da orice griji spre ele ca vindecarea sa inceapa.

Alte interpretari : esti insarcinata sau vei fi insarcinata sau vei adopta un copil / scopul vietii tale implica sa ajuti copiii / un copil din ceruri iti transmite ca este fericit si iti trimite iubirea sa / copilul altei persoane are nevoie de ajutorul tau / iubesti sa ai grija de un animal de companie care este ca un copil pentru tine

Acest mesaj indica faptul ca tu sau cineva apropiat tie este o experienta foarte posibila in viitorul apropiat. Zanele sarbatoresc nasterea acestui nou copil pretios pe pamant intrucat copilul este un inger de mare bucurie si lumina si aduce multe schimbari pozitive in viata ta sau a parintilor lui. Acest mesaj poate vesti si succesul in ceea ce priveste o adoptie.

Alte interpretari : o aniversare a unui copil este aproape si zanele te ajuta sa va bucurati / o nastere este iminenta, a copilului tau sau a unui copil de care vei auzi / uita-te la nasterea cu succes a unui nou proiect / un copil care este important in viata ta s-a nascut sau urmeaza sa se nasca / mesajul are legatura posibila si cu nasterea unui animal de companie / te vindeci de pe urma unei experiente dureroase legate de o nastere / esti pregatit pentru o mare schimbare in viata ta

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

GRAVIDITATE

“Nasterea unui copil aduce multa bucurie pe lume”

