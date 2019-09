HOROSCOP. Mesajul săptămânal al zânelor pentru săptămâna în curs. Balanțele trebuie să-și schimbe dieta, Scorpionii își schimbă cariera

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata pentru saptamana 9-15 septembrie 2019 mesaje noi indrumatoare, calauzitoare si pline de inspiratie de la fiintele angelice care vegheaza asupra noastra, in particular asupra fiecarei zodii.

In jurul nostru este plin de zane, chiar daca ochiul uman nu le vede. Ele sunt indeosebi in gradini, in parcuri, in preajma animalelor de companie si pretutindeni unde exista flori.

HOROSCOP. Cele patru elemente pamant, aer, apa si foc sunt vegheate de zane care ajuta la mentinerea lor si a echilibrului natural. Pentru ca zanele sunt asa de apropiate de Pamant, ele ofera ghidare foarte practica si concreta si ajuta cu aspecte ale vietii de zi cu zi, cum ar fi relatiile, banii, sanatatea, cariera. Zanele stiu cum sa munceasca cu energia planetei Pamant in moduri sigure, iubitoare si magice !

HOROSCOP. Cu toate acestea, fiintele eterice numite zane sunt cateodata neintelese sau intelese eronat. Desi ele sunt creaturi iubitoare si pline de bunavointa de la Dumnezeu, zanele au totusi ego (exact ca si oamenii) si drept rezultat, zanele si oamenii pot judeca. Dar spre deosebire de oameni, judecata zanelor este dintr-o bucata : ele ii ajuta pe oamenii care sunt buni cu mediul inconjurator si cu animalele si nu ii favorizeaza in termeni de ajutor si comunicare pe cei care trateaza urat planeta si locuitorii sai.

HOROSCOP. Una din formele prin care orice fiinta de lumina iti poate transmite un mesaj este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

RASPUNS IN VACANTA

“Raspunsul pe care il cauti poate fi gasit pe durata unei iesiri, vacante sau retrageri.”

Zanele cunosc importanta odihnei si a distractiei prin joaca sufletului si ele te roaga prin acest mesaj sa iti iei timp liber. O iesire poate juca un rol cheie in viata ta pentru ca iti da oportunitatea sa iti cureti mintea si sa te gandesti la urmatoarea ta miscare de viata. Vei invata multe cand esti plecat, deci merita sa investesti timp si energie in aceasta directie.

Alte interpretări: o reuniune de familie va duce la o vindecare intensa si semnificativa sufleteasca si transgenerationala / urmeaza un curs ce se tine intr-o locatie exotica / viziteaza un loc incarcat de puternice energii spirituale / rugaciuni pe care le-ai rostit vor fi raspunse intr-un sezon de vacanta / incredinteaza orice stres sau grija despre o vacanta catre divinitate si zane / cere zanelor sa te ajute in legatura cu o deplasare / mergi intr-un loc retras in natura

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

VINDECAND, VINDECAT, VINDECATOR

“Energia vindecarii te inconjoara pe tine si o situatie din viata ta.”

O situatie la care te gandesti acum este pe cale de a se vindeca. Rugaciunile tale au fost auzite si li se raspunde. Chiar tu ai abilitati de vindecator pe care le poti folosi pentru beneficiul acestei situatii precum si sa ii ajuti pe altii sa se vindece.

Alte interpretări: scopul vietii tale implica vindecarea / tu sau o alta persoana la care te gandesti veti beneficia de vindecare / sa stii ca exista o situatie care este deja vindecata in adevarul spiritual / urmeaza cursuri sau citeste despre vindecare energetica, alternativa, naturista, spirituala / munceste la un centru cu activitati de vindecare sau deschide tu unul

HOROSCOP. Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

ADIO VECHIULUI, BUN VENIT NOULUI

“Inchei un capitol al vietii tale si acum urmeaza sa inceapa unul nou si mai bun.”

Acest mesaj indica faptul ca un capitol ti se incheie acum, poate ca ai si simtit o stare de anxietate legata de viitorul tau. Mesajul te reasigura ca situatia ta prezenta te invata multe lectii de viata valoroase si importante. Iei acum aceasta intelepciune si incepi o calatorie cu oameni noi, situatii noi, activitati noi. Fii deschis in fata schimbarii pentru ca aduce multe binecuvantari pentru toti cei implicati. Viitorul tau este pe maini sigure.

Alte interpretări: te poti muta intr-un alt spatiu / se anunta o promovare profesionala / o relatie se poate sfarsi / da drumul tiparelor vechi nesanatoase / fa-ti timp sa muncesti la vindecarea ranilor si durerilor vechi

