HOROSCOP. Mesajul săptămânii de la îngerii păzitori pentru zodii. Berbecii trebuie să învețe să dăruiască și să primească, Taurii să lase trecutul în urmă

HOROSCOP. Iata mesajele ingerilor pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 10-16 decembrie 2018. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, trebuie neaparat sa le ceri asta! Ai incredere in echipa ta de ingeri! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

HOROSCOP. Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata! Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.



HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

A DARUI SI A PRIMI

“Intregul Univers functioneaza in cicluri similare inspiratiilor si expiratiilor tale. Cand doar expiri (daruiesti) sau doar inspiri (primesti) iesi din ritmul Universului. Pentru sanatate, energie si implinire optima, echilibreaza fiecare inspiratie din viata cu o expiratie.”

Ingerii ti-au trimis acest mesaj pentru ca raportul dintre ce daruiesti si ce primesti a fost dezechilibrat in ultima vreme. Daca ai daruit mai mult decat ai primit, s-ar putea sa simti ca altii profita de bunatatea ta. Daca dezechilibrul se datoreaza faptului ca ai primit mai mult decat ai daruit, te poti simti jenat, deprimat sau chiar vinovat. Chiar daca este imposibil sa pastram un echilibru perfect intre a darui si a primi in fiecare zi, poti pastra un echilibru sanatos. Pentru asta, asigura-te ca daruiesti ceva (timp, bani, un dar, un compliment zilnic) fara sa astepti nimic in schimb. Totodata, fii un primitor plin de gratie a unor oferte, oportunitati, complimente sau alte daruri. Spune MULTUMESC fara jena sau invinovatire. In relatiile in care esti principalul primitor, exprima-ti nevoile si cere ajutor.

Semnificatii suplimentare : in relatiile proprii, asigura-te ca daruiesti si primesti ; situatia la care te gandesti are nevoie de echilibru intre energiile masculine si feminine ; pentru a primi, mai intai trebuie sa daruiesti ; zeciueste tot ce simti ca ai nevoie mai mult (timp, bani, lucruri, etc) ; afirma “primesc acum binele, cu recunostinta, in viata mea”.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

LASA TRECUTUL IN URMA

“Povara trecutului te-a epuizat. Dragul nostru, e timpul sa lasi povara jos. Pastreaza doar invatamintele si iubirea si lasa totul in urma. Nu-l doresti, nu ai nevoie de el si oricum s-a dus.”

Ai primit acest mesaj deoarece gandurile si sentimentele tale privind trecutul te trag inapoi. Repeti un tipar din cauza emotiilor neimplinite din trecut. Acest mesaj este un semn ca trebuie sa ierti si sa mergi mai departe, pentru a face sa inceteze tiparele dureroase. Asta nu inseamna ca trebuie sa fii cu persoanele iertate. Inseamna pur si simplu ca ai lasat sentimentele toxice in schimbul pacii tale launtrice.

Semnificatii suplimentare : abordeaza o noua situatie sau o noua relatie cu asteptari pozitive ; evita rutina ; vorbeste cu un consilider sau cu un grup de sprijin ; iarta-i pe cei care te-au ranit ; iarta-te pe tine insuti ; cel mai mare rau a trecut deja ; pastreaza-ti gandurile privitoare la aceasta situatie inalte si luminoase.

HOROSCOP. Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

INTREPRINZATOR

“Munca pe cont propriu corespunde dispozitiilor si intentiilor tale. Lucrul pentru tine insuti iti permite cel mai bine sa iti urmezi intuitia si calauzirea divina. Suntem colegii tai de lumina si de echipa, fiind mereu alaturi de tine pentru a-ti asigura succesul sub toate aspectele. ”

Ai primit acest mesaj deoarece esti potrivit sa lucrezi pe cont propriu. Ai ideile, energia si autodisciplina necesare activitatii de intreprinzator. Totusi, indoielile te fac sa eziti. Ingerii te asigura din nou ca ai tot ce iti trebuie pentru a reusi. Ei te vor calauzi si sprijini de-a lungul drumului si, atata timp cat urmezi indrumarile cu incredere, succesul este asigurat.

Semnificatii suplimentare : ideile tale de afaceri sunt solide ; redu-ti implicarea in slujba prezenta proiectand lumina asupra ideii de afaceri dorite ; actioneaza asa cum esti calauzit, respectandu-ti cariera ; implica-te deplin in succesul noii tale afaceri.

