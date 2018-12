HOROSCOP. Mesajul săptămânii de la îngerii păzitori. Zodiile pentru 26-30 decembrie 2018. Mesaj pentru săptămâna Crăciunului!

HOROSCOP. Iata mesajele ingerilor pazitori ai fiecarei zodii pentru toata saptamana 26-30 decembrie 2018. Suntem in saptamana Craciunului si totodata ultima saptamana a anului !



HOROSCOP. Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, trebuie neaparat sa le ceri asta!



HOROSCOP. Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.



HOROSCOP. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.



HOROSCOP. Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.



HOROSCOP. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.



HOROSCOP. Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!



HOROSCOP. Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



CALAUZIRE DE INCREDERE



HOROSCOP “Ai primit o idee minunata ca raspuns la rugaciunile tale. Aceasta idee este reala si demna de incredere. Poti inainta in siguranta, stiind ca suntem alaturi de tine la fiecare pas. Cere-ne si fii deschis sa primesti sprijinul nostru pentru orice lucru de care ai nevoie pentru implinirea acestei idei.”



Ingerii ti-au dat acest mesaj pentru ca ei doresc sa crezi in ideile tale, care sunt raspunsuri la rugaciunile tale si poti avea incredere in ele. Vei fi sprijinit pe masura ce inaintezi in realizarea ideilor tale, atata timp cat primesti regulat calauzirea ingerilor. Daca te simti vreodata vulnerabil, cere ingerilor sa iti asigure confortul emotional, spiritual si material.



Semnificatii suplimentare : nu iti face griji in privinta detaliilor pentru ca se vor rezolva pe parcurs ; continua tot asa ; ideea ta este valabila si este inspirata de divinitate ; poti face schimbari si poti inainta in siguranta.



HOROSCOP TAUR 20 aprilie – 20 mai)



SINCRONIZARE PERFECTA



HOROSCOP “Acum este cel mai potrivit moment sa actionezi conform inspiratiilor. Usile sunt deschise iar tu treci prin ele avandu-ne pe noi alaturi. Nu amana sau ezita fiindca ai pregatite toate ingredientele pentru succes. Totul si toate sunt alaturi de tine, sprijinindu-te pentru un rezultat pozitiv.”

Acest mesaj inseamna ca trebuie sa urmezi anumiti pasi inainte ca rugaciunea sa fie implinita. Ingerii spun ca acum este momentul cel mai potrivit sa actionezi. Ei te vor calauzi de-a lungul drumului. Uneori nu este atat de important modul in care abordam o situatie, ci ca punem intentie, energie si actiune in manifestarea dorintelor noastre. Dupa ce am facut primul pas in directia dorita, Universul ne da ajutor suplimentar.



HOROSCOP Semnificatii suplimentare : actioneaza acum ; situatia va evolua bine, daca nu amani ; ia o hotarare ; orice blocaj din trecut a aparut pentru ca momentul nu era potrivit.



HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



ACCEPTARE



HOROSCOP “Priveste-te pe tine si pe altii prin ochii ingerilor, cu iubire si cu acceptare neconditionata. In acest fel, vei inspira si vei inalta sufletul oricarui participant la cel mai inalt potential.”



HOROSCOP Primesti acest mesaj ca ajutor in relatiile cu tine si cu altii. Data viitoare cand esti tentat sa te judeci pe tine sau sa ii judeci pe altii cu asprime, roaga-te in schimb pentru sanatate si fericire. Aceasta cale mai pozitiva te ajuta sa iti cresti increderea de sine si armonia si sa iti vindeci relatiile.

Semnificatii suplimentare : observa cat de bine te simti cand gandesti pozitiv despre tine si despre altii ; nu incerca sa ii controlezi ori sa ii schimbi pe altii ; renunta la tendinta de a forta desfasurarea lucrurilor si vei obtine rezultatul dorit sau unul mai bun ; cand o usa se inchide, alta se deschide.



