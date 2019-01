HOROSCOP. Mesajul zeițelor divine pentru luna ianuarie 2019. Taurii trebuie să o ia ușurel în relații, Gemenii să nu se teamă de sfârșituri

HOROSCOP. Iata mesajul zeitelor divine pentru luna ianuarie 2019. Zeitele divine sunt aspecte antice de spiritualitate si religie care incorporeaza natura feminina a Creatorului. In Vest, Fecioara Maria este de departe cea mai cunoscuta zeita divina a Creatorului, dar aceste mesaje te vor introduce si in energia altor zeite care iubesc sa te asiste in fiecare domeniu al vietii tale.



HOROSCOP Zeitele divine sunt fiinte de lumina ce lucreaza indeaproape cu ingerii si ghizii spirituali pentru a ne ajuta, indruma, calauzi.



HOROSCOP Ele ne dau inspiratie, echilibru si mesaje ce ne imputernicesc sau ne trezesc la realitate si ne indruma spre adevaratul nostru drum. Zeitele vin din vremuri stravechi si din culturi moderne si religioase, inclusiv din cele grecesti, romane, egiptene, mayase, africane, crestine, tibetane si budiste.

Lucrand cu energia zeitelor divine, iti vindeci si imputernicesti propria intelepciune interioara si iti echilibrezi aspectul feminin cu cel masculin care exista in fiecare om, indiferent de sex.



HOROSCOP Energia feminina primeste idei inspirate divin si inspiratii creative iar energia masculina pune aceste idei in actiune si aplicare.



Ambele sunt la fel de importante pentru ca ele sunt parteneri 50-50.



HOROSCOP Prea multa energie feminina duce la pasivitate in care visele exista, inspiratia exista dar nu exista suficienta energie pentru a se actiona spre implinirea lor. Prea multa energie masculina poate duce spre actiuni agresive si neinspirate divin.



HOROSCOP Invocand zeitele divine, energia lor iti trezeste intuitia, iti curata si iti deschid ceakra inimii ceea ce conduce la putere crescuta de manifestare a dorintelor.



Pe masura ce ne deschidem cu totii energiei feminine universale, lumea noastra devine mai echilibrata si ne indepartam de monopolul vechi patriarhal.

Energia zeitelor divine ne creste si aprecirea si respectul pentru Mama Natura si sustine intens si copiii cei noi care au abilitati psihice foarte mari (cunoscuti sub numele de copiii indigo, cristal si curcubeu.)



Mesajele pentru fiecare zodie vin prin intermediul cardurilor care sunt instrumente antice de divinatie ce au trecut testul timpului si care se bazeaza pe intuitia data de Legea Atractiei.



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ZEITA ISOLDA : IUBIRE NEMURITOARE



HOROSCOP “Iubirea pe care ai impartasit-o este eterna, indiferent de situatie”



HOROSCOP Mesajul de la zeita Isolda: Cand vine vorba de aspecte ce tin de inima, ajutorul pentru tine este aici. Este in jurul tau peste tot, este in interiorul tau. Intelepciunea ta interioara poate parea redusa la tacere atunci cand simti durere de orice fel. Totusi, esti asigurat ca vindecarea prin care treci este rapida si eficienta si tu te vindeci cu adevarat din interior spre exterior. Intai, inima ta este cea care trebuie sa se vindece de orice durere, despartire, tradare, doliu, singuratate, separare. Poate sa dureze ceva timp, deci ai rabdare cu tine. Trateaza-te asa cum faci cu cineva care se vindeca : cu atentie, delicatele si blandete. Mai departe, iesi in lume, in medii blande precum parcul, natura de orice fel, pentru ca aceasta energie iti este esentiala. Natura este marele vindecator, sa stii. De aceea eu sunt in mod frecvent printre flori si copaci. Desi copacii si florile par creatii tacute, sunt de fapt foarte vorbarete atunci cand respiri profund si le savurezi magia. Petrece timp prin paduri si pe langa copaci, dar si alaturi de animale si iti vei intari amprenta asupra acestei planete. Te vei revigora la nivel de spirit si iti vei dori sa te manifesti printre oameni din nou. Iti promit ca inima ta se va vindeca iar tu ii vei putea ajuta si pe altii in acest sens, din experientele tale.



HOROSCOP Diverse semnificatii ale acestui mesaj : iubirea de la partenerul tau romantic este eterna, indiferent de aparentele exterioare ; te vindeci dupa o despartire ; te vindeci dupa oricare forma de pierdere, inclusiv materiala ; da drumul unei vechi relatii nefunctionale pentru a face loc uneia noi ; iubirea pe care tu o trimiti spre lume este parte importanta din misiunea ta spirituala ; cineva iubit de tine si care a murit iti transmite ca este bine si fericit si iti trimite iubirea sa.

HOROSCOP Despre zeita Isolda : Aceasta zeita legendara celtica a fost prinsa intr-un triunghi amoros tragic intre sotul ei, Regele Mark de Cornwall si Sir Tristan, un nobil cavaler chipes. Pe durata acestui scenariu, Isolt a gestionat curajos respectul pentru sotul ei si iubirea ei profunda pentru Tristan. Astazi, Isolt ne ajuta in provocarile din relatii, in iubire, inclusiv in cele familiale, parentiale, romantice sau de prietenie. Ea ne reaminteste ca – indiferent de situatie – iubirea pe care am simtit-o si o simtim este reala, puternica si nemuritoare. Cheam-o pe Isolda ori de cate ori ai nevoie de ajutor in orice relatie, inclusiv in conectarea cu cineva drag care a murit.



HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



ZEITA OONAGH : IA-O USUREL



HOROSCOP “Nu este nevoie sa te grabesti sau sa fortezi ca lucrurile sa se intample. Totul are loc la momentul potrivit si perfect.”



HOROSCOP Mesajul de la zeita Oonagh: A hrani o cauza sau o relatie implica un angajament pe termen lung care nu poate fi zorit. Acest nivel de devotament vine dintr-un spatiu de iubire adanca si implicare. Mie imi pasa ce se intampla cu planeta si cu cei pe care ii iubesc asa de mult incat sunt dispusa sa raman alaturi de ei orice ar fi si oricat. Acest lucru nu este mereu usor, dar pentru mine este singurul mod de a ma asigura ca lucrurile sunt rezolvate si vindecate. Eu ascult de intuitiile si inspiratiile pasionale ale inimii mele. Eu apoi actionez pentru a-i face pe cei dragi sa stie cat de mult imi pasa de ei. Nu conteaza ce gandesc alti oameni ; tu esti cel ce va beneficia din faptul ca te dedici prioritatilor tale. Te vei simti asa de bine despre tine daca iti faci timp pentru relatiile si proiectele care conteaza cu adevarat pentru inima ta. Fa ce este important pentru tine si fa cu devotament absolut. Dar tine minte ca nu exista nicio competitie pentru scopul real al vietii tale, deci nu ai de ce sa te ingrijorezi, sa te grabesti sau sa simti ca trebuie sa fortezi lucrurile sa se intample.



HOROSCOP Diverse semnificatii ale acestui mesaj : nu te ingrijora despre scopul obiectivelor tale ; nu face miscari subite ; progresul cel mai bun acum e cel cu pasi inceti dar siguri ; usureaza-ti viata in loc sa o traiesti grabit ; fa o noua munca incet incet si partial in timp ce inca o faci pe cea veche si doar gradat desprinde-te in timp de vechea cariera.



HOROSCOP Despre zeita Oonagh : Zeita celtica Oonagh a fost maritata cu Fionnbharr, conducatorul unui mare clan irlandez Tuatha De Danaans. Ooonagh si clanul ei au fost printre primii locuitori originali ai Irlandei. Cand galii au invadat pamantul lor, clanul nu s-a grabit sa fuga nici sa se lupte inapoi. In schimb, s-au transformat in spiridusi. Aceasta solutie ingenioasa le-a permis sa ramana in Irlanda in pace. Cheam-o pe Oonagh pentru ajutor in propriile tale tranzitii si ea te va ghida spre moduri creative si magice.



HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



ZEITA FECIOARA-FLUTURE : TRANSFORMARE



HOROSCOP “Acum experimentezi schimbari enorme care aduc binecuvantari mari.”



HOROSCOP Mesajul de la zeita Fecioara-Fluture : Pe masura ce treci prin aceasta perioada de schimbari, este si normal pentru tine sa te intrebi daca viitorul tau este sigur. Eu sunt aici pentru a te asigura ca esti parte din ciclurile naturale de nastere, moarte si renastere. Pentru a aduce noutatea dorita de tine, este mai intai nevoie sa permiti vechilor parti din viata ta sa se desprinda si sa cada. Aceste schimbari trebuie sarbatorite, nu temute. Spune multumesc pentru aceasta curatare de ce este vechi. Imbratiseaza toate lectiile pe care ti le-a adus apoi da-i drumul. Fii plin de entuziasm pentru noutatea pe care cadourile vietii le revarsa asupra ta si lasa-le magia sa te surprinda si incante.



Diverse semnificatii ale acestui mesaj : nu te ingrijora pentru finaluri caci ele aduc noul pentru tine ; ti s-a raspuns la rugaciuni printr-o schimbare si noutate ; da drumul vechiului ; nu te ingrijora despre schimbari – ele sunt cu adevarat spre mai bine pentru tine.



Despre zeita Fecioara-Fluture : Zeita Fecioara-Fluture este un spirit nativ american care se asigura ca holdele dau randament sanatos si recolte bogate. Ea este o zeita a primaverii care ne ajuta sa scapam din orice situatie captiva care ne impiedica cresterea sau bucuria. Daca te simti blocat, ea este o zeita minunata pe care sa o chemi in timpul procesului de eliberare. Ea este si un ghid prin tranzitiile vietii si te ajuta sa iti deschizi larg aripile spre viitor.



