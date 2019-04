HOROSCOP miercuri 10 aprilie 2019. Taurii au parte de vânt bun, Gemenii sunt agitați

HOROSCOP. Iata horoscopul zilei de MIERCURI 10 APRILIE 2019; este o zi mare si aglomerata astral – Venus e in conjunctie cu Neptun, Soarele e in cuadratura cu Saturn, Mercur sextil cu Pluto si … marele Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, planeta norocului, abundentei, oportunitatilor intra azi in miscarea sa retrograda anuala timp de 4 luni pana pe 11 august.



HOROSCOP. Astrele ne ajuta ! Faptul ca Jupiter intra in retrograd NU aduce acelasi tip de energie ca la Mercur retrograd. Jupiter retrograd aduce cu sine o promisiune incredibila in aer. In continuare ceva este posibil si inca ceva mare si bun. De ce ? Jupiter in retrograd ne trimite fata in fata cu unele oportunitati si sanse pe care, poate, nici nu le-am sesizat in ultimele 6 luni.



HOROSCOP. Ne scoate din letargie, lene si lipsa de motivatie si ne da un imbold sa actionam spre ceva ce ne trezeste entuziasmul. Ne ajuta sa privim aceleasi situatii norocoase din trecut dar cu alta mentalitate. Chiar si sa gasim darurile ascunse din situatiile mai putin fericite cand Jupiter a fost direct.

Avem 4 luni in care vietile ni se vor transforma. TINE MINTE ca miscarea lui Jupiter este mai lenta decat cea a Lunii, a lui Mercur sau Venus, de aceea si retrogradul sau dureaza 4 luni. NU pune presiune pe tine sa sari sa decodezi mesajele acestui retrograd deocamdata ; marea revelatie va culmina cand Jupiter revine direct, dupa 11 august.

HOROSCOP BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Este cazul sa iti iei in propriile maini treburile si sa iti gasesti propriile solutii care functioneaza pentru tine, fara sa mai asculti de unii si de altii, bine intentionati dar care nu cunosc adevarul tau. Calea pe care ai ales-o este una buna, deci nu lasa criticii sau carcotasii sa te deturneze. Ramai fidel idealurilor tale si, impreuna cu ajutorul prietenilor sau colegilor fideli, vei reusi sa avansezi usor spre ce ti-ai propus.

HOROSCOP TAUR (21 aprilie – 21 mai) Azi sufla un vant cald si bun pentru tine si poti privi la aceasta zi intr-o maniera relativ calma, cat timp nu te lasi dominat excesiv de ganduri, in special de acele ganduri care iti dau stari de ingrijorare sau frica. Incearca sa gandesti de doua ori inainte sa actionzi o data si studiaza cu atentie fiecare miscare. Poti sa ai incredere in instinctele tale care iti indica ce se afla dupa urmatorul colt. Astfel eviti surprizele si ramai cu un pas in fata. Inarmeaza-te cu rabdare. Ea te ajuta sa gestionezi situatii care nu depind total de tine si vei si rezolva probleme rapid si eficient.

HOROSCOP GEMENI (22 mai – 21 iunie) Anumiti factori externi iti pot influenta ziua, cauzandu-ti o agitatie pentru ca sunt evenimente total in afara ariei tale de control. Poate te simti epuizat de evenimentele recente, deci foloseste aceasta oportunitate ca semnal sa faci un pas in spate si sa te odihnesti. Daca iti reincarci bateriile, vei vedea o solutie si o abordare mult mai detasata si productiva de acum inainte pe subiectul ce te intereseaza.



