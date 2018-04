Horoscop. Mihai Voropchievici și lecțiile de la Univers în funcție de luna nașterii

Horoscop. Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” care sunt lecțiile de viață pe care fiecare zodie le va primi de la Univers în anul 2.

Horoscop. Este an universal 2. 2 înseamnă plus și minus. Fiecare și-l adaptează la cerințele, dorințele lui. Dacă vreau să adopt pozitivitatea, voi face ceva pentru mine. Ce oferă acest an este dragostea de oameni pentru oameni. Vor fi multe căsătorii, multe nașteri, multă afecțiune. Nu fac excepție niciuna din zodii, fiecare după posibilități și necesități.

Horoscop. Berbec: Să decidă ce vrea să facă cu viața lui, să se ocupe de dragoste. Poate să facă schimbări benefice. O căsătorie. Lecția de viață: hrănește-te cu gânduri mărețe ca să ajungi la ele, lucurile mărunte nu merită.

Horoscop. Taur: Anul acesta intră ca luminița de la capătul tunelului. Surprize plăcute, deschideți-vă inima. Lecția: Dacă semeni o faptă, vei culege un obicei, dacă semeni un obicei, vei semăna un caracter.

Horoscop. Gemeni: Trebuie să iasă din starea de confort, să-și asue riscuri. Lecția: Când nu găsești un final fericit, caută un nou început.

Horoscop. Rac: Să lase dragostea să intre în viața lor, cei căsătoriți să se ocupe mai mult de lucruri. Lecția: Lasă-i pe cei din jur să te vadă cum ești cu adevărat.

Horoscop. Leu: Privește în tine, fă schimbări în așa fel încât tu să fii fericit. Sentimentele celor din jur le poți folosi pentru a-ți găsi perechea.

Horoscop. Fecioara: Ia decizii, fă schimbări, ai încredere în tine, dar fă și mici compromisuri care te pot ajuta. Descoperă lumea ta și abandoneaza-te în trăirile tale.

Horoscop. Balanță: Primește un imbold, lasă iubirea să intre în orice minut, alege ce e mai bun pentru tine. Financiar ai avut niște visuri, anul acesta le poți fructifica. Decide tu pentru viața ta să nu vină aștțoo

Horoscop. Scorpion: Construiește viața visurilor tale. Tot ce faci are efect pentru anii următori. Tot ce decizi, pune în aplicare.

Horoscop. Săgetător: Sunt sfătuiți să aducă ceva nou, semnificiativ, dar nu vă grăbiți, nu faceți pasiuni pentru prima optiune. Nu căuta să câștigi toate luptele. Să fii cinstit cu tine.

Horoscop.Capricorn: Călătorește, acceptă noul, ieși din tiparul pe care l-ai stabilit ani de zile. Încearcă să faci ceva extraordinar pentru tine. Oricând pot să fii fericit.

Horoscop. Varsător: Faceți compromisuri, fiți deschiși în dragoste, acceptați toate provocările. Scopul este să experimentezi fericirea.

Horoscop. Pești: Trăiesc dragostea la cote înalte, își poți schimba viața la cote înalte. Ca să culegi roadele, numai dacă primești ajutor de la cei dinn jur. Fii prezent în orice faci pentru a te bucura de frumusețile vieții.