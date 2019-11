HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Schimbări radicale pentru zodii. Scorpionii au parte de provocări interesante, Capricornii au nevoie de dragoste

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Iata horoscopul general al lunii NOIEMBRIE 2019 . Noiembrie incepe sub efectul Lunii Noi in Scorpion ce a avut loc pe 28 octombrie dar si a tranzitului Mercur retrograd ce a inceput din 31 octombrie. Mercur ramane retrograd pana pe 20 noiembrie si ne da suficient timp sa revizuim situatii si sa ne reafirmam fortele intr-o noua perspectiva, cea mai benefica pentru cine suntem la acest moment. O Luna plina in Taur pe 12 noiembrie, chiar in mijlocul sezonului Mercur retrograd, aduce claritate si rezolutie buna. Citeste in continuare ce aduce ultima luna de toamna din punct de vedere astral si cum ne pregateste pentru sezonul iernii si pentru anul special 2020!

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Mercur retrograd este cu siguranta cel mai mare eveniment de noiembrie. Vom sta sub aceasta atmosfera aproape toata luna si este bine ca primim periodic ocazia sa vedem vechi decizii si alegeri si sa ne razgandim, sa actionam diferit, sa ne reafirmam fortele dintr-o alta perspectiva mai potrivita cu cine suntem acum. Schimbarea este inevitabila acum iar solutiile superficiale nu mai functioneaza. Mercur e retrograd in Scorpion iar Scorpionul se duce adanc in strafunduri ca sa scoata orice e bagat acolo “sub pres” si ne prefacem ca nu este si nu vrem sa il/o vedem. De aceea luna noiembrie este o sansa foarte buna sa facem noi actiuni din alta perspectiva, cea a adevarului, a iubirii si nu a fricii sau negarii.



HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Sub Mercur retrograd avem timp sa revizuim dar nu e momentul sa facem investitii majore de business sau sa incepem proiecte ample si mari. Sa asteptam pana dupa 19 noiembrie pentru asa ceva !

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. 5 noiembrie este o zi intensa – Marte este in cuadratura cu Pluto.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. 12 noiembrie avem Luna plina in Taur, este senzuala si ne ofera un moment important in care sa ne indreptam atentia spre simturile noastre, sa sarbatorim tot ce e bun prin mancare si prieteni. Aceasta Luna plina ne spune ca avem nevoie sa fim cu picioarele pe pamant in aspectele practice si in realitatile materiale ale vietii. Munca si banii devin prioritatile noastre. Sa sarbatorim aceasta Luna plina in contact cu pamantul, este forma cea mai buna de a naviga chiar si cele mai mari furtuni in stare de pace si siguranta.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. In aceeasi zi, Soarele intalneste pe Mercur in Scorpion si o noua idee se va planta, una care sa ne faca mult mai rezistenti la crize si schimbari in relatii si finante. Tot in aceeasi zi, Marte este in sextil cu norocosul Jupiter si ne aduce unele coincidente fericite si multe oportunitati norocoase. Lucrurile se aseaza bine.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. 14 noiembrie aduce o cuadratura Venus cu Neptun cel visator, aproape de Luna plina, deci poate fi timpul sa dai drumul la ceva sau cineva. Pune-ti banii acolo unde iti este viziunea ! Investeste in visele tale care asteapta sa prinda viata. Cat de mult ai avansat cu ce ti-ai propus din ianuarie 2019 pana acum ? Continua munca buna pe care o faci !

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. 22 noiembrie este ziua care schimba registrul general urmare a intrarii Soarelui in Sagetator. Gata cu tot ce ne-a provocat Scorpionul, ii multumim dar avem nevoie si de optimism, maretie, bucurie. Cu Soarele in Sagetator, ai nevoie sa te conectezi la ceva mai maret decat tine. Iti vei seta obiective mari iar religia si spiritualitatea te vor ajuta sa le atingi. Linisteste mintea iar sufletul va vorbi.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Pe 26 noiembrie, Venus se muta in Capricorn si dragostea devine chestiune serioasa. Capricornul este cel mai matur semn zodiacal ce exista. Este timpul sa luam chiar totul in serios ? Ei bine, vom vedea… Oricum, vom deveni mai pragmatici si vom dori sa construim relatii cu oameni puternici.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Luna se incheie cu o Luna Noua optimista in expansivul Sagetator, exact cand Neptun, planeta viselor si imaginatiei, iese din retrograd, pe 27 noiembrie. Asa de multe sperante si vise se vor activa incat inima simte ca poate sa si explodeze de bucurie ! Aproape ca iti poti gusta visele si simti mirosul implinirii lor.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. Iata horoscopul zodiei tale pentru noiembrie 2019 :

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Prin cuvinte spunem la fel de multe precum o facem prin actiunile noastre iar tu esti sfatuit sa te asiguri ca in noiembrie ce spui sa se potriveasca cu ce faci. Perseverenta si entuziasmul te vor duce departe, dar fii cat de verbal poti ca sa iti exprimi aprecierea si recunostinta pentru oamenii din viata ta, ca sa eviti resentimentele si parerile de rau.

Noiembrie iti va fi foarte dinamic, creativ si vei fi in stare sa sustii ritmurile si solicitarile nebune ale vietii. Vei lupta pentru tot ce vrei sa obtii. Nu lasa alti oameni sa te irite si descurajeze. Planetele te pot face sa te simti uneori mai slabit, de aceea activeaza-ti puterea personala ca sa depasesti obstacolele. In a doua parte a lunii, vei primi influente pozitive ce iti vor creste increderea si vei si activ, profitand de orice oportunitate.

HOROSCOP NOIEMBRIE 2019. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Te asteapta o luna plina si aglomerata, cu multe miscari si energie la locul de munca dar si acasa. Ramai rabdator si mentine granite ferme. Interesant, noiembrie nu va fi doar ocupata pentru tine dar si pentru cei apropiati tie. Fii atent ca alegerile altora sa nu iti influenteze propriile decizii intr-un mod negativ. Deciziile pe baza de frica aproape mereu duc la regret.

Te asteapta schimbari pozitive in viata personala si in finante. Vei putea gestiona balanta banilor, simtind usurare. Relatiile personale sunt favorizate si comunicarea impecabila. Incearca sa urmezi un plan care sa te ajute sa iti gestionezi obligatiile si care sa iti dea timp sa te decompresezi de la presiunea zilnica.

