HOROSCOP octombrie 2019 pentru fiecare zodiei în parte. Berbecii sunt recompensați pentru onestitatea lor, Taurii au o lună mai bună decât septembrie

HOROSCOP. Luna Noua de octombrie are loc tot in Scorpion si e in opozitie cu rebelul Uranus, deci sa ne asteptam sa fim socati din orice in care ne complacem si sa primim un neasteptat start proaspat!

HOROSCOP Multe se intampla in luna octombrie 2019, citeste-ti horoscopul zodiei tale:

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Aceasta luna te va recompensa pentru integritatea ta. Retine, dovada ca esti un om integru nu este cum actionam cand lucrurile merg bine pe toate planurile, ci exact cum suntem atunci cand ele nu ies asa cum vrem sau se intampla evenimente total in afara ariei noastre de control. Vei fi nerabdator uneori si va fi bine sa fii asa in multe cazuri pentru ca asta inseamna ca ai energie si determinare sa termini lucrurile, sa le realizezi cu bine. Insa tot aceasta nerabdare te va face sa fii iritat cu tine si cu altii si nu ajuti pe nimeni sa se miste mai repede sau sa faca treaba mai buna.

Luna va fi pozitiva pe multe aspecte pentru tine. Vei face schimbari ce vor readuce pacea si normalitatea acolo unde nu mai era. Vei putea astfel sa faci planuri noi si rezolva treburi vechi. Ai grija mai mare de relatiile cu oamenii care au putere asupra ta. A doua parte a lunii iti favorizeza finantele si viata de amor.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Aceasta luna este mai buna decat septembrie, insa daca vrei sa fie din ce in ce mai buna este nevoie vitala sa nu mai ramai agatat de trecut si sa nu faci nimic ca sa schimbi viitorul. Lasa tot ce a fost si focuseaza-te la prezent, singurul loc de unde poti sa influentezi ziua de maine asa cum vrei tu. In prima parte a lunii sa nu fii incapatanat pentru ca poate fi mai dificila comunicarea cu lumea.

Respecta opiniile altora. In a doua parte a lunii, totul se va imbunatati si vei deveni mai pozitiv despre oameni si situatii. Spre final de luna vei castiga recompense psihologice si materiale pentru eforturile tale si asta te va ajuta sa ai parte de noi inceputuri. Luna plina din 24 octombrie te va ajuta sa simti iubirea si un ritm mai lent care aduce usurinta.

