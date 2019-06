HOROSCOP pentru 28-30 iunie. Berbecii au un weekend relaxat în amor, Gemenii sunt concentrați pe muncă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Dragostea este emotia primordiala a fiintei umane iar Luna este astrul ceresc ce “raspunde” si ne coordoneaza emotiile. Este, asadar, evident ca tranzitul repetitiv al Lunii prin cele 12 semne timp de 28 zile si fazele sale principale – Luna Noua, Luna plina – au un puternic cuvant de spus pentru felul in care manifestam, atragem si traim iubirea.

Incheiem luna iunie intr-o atmosfera romantica pentru ca Luna este in Taur. Taurul este prin excelenta o zodie care pretuieste si pune prioritate pe amor si pe a-l simti prin toate cele cinci simturi. Dragostea sub Taur se vede, se admira, se gusta, se savureaza. Dragostea sub Taur incepe cu iubirea de sine ca fundament pentru a putea iubi frumos pe altcineva. Cum sa dai ceea ce nu ai ? ne invata Luna in Taur dar ne si ajuta sa ne umplem butoiul cu bine, rasfat si iubire.

HOROSCOP. Taurul este cunoscut pentru energia calda si asezata pe care o revarsa asupra noastra. Condus de Venus, Taurul este al doilea semn zodiacal si aici este locul unde ne intalnim fata in fata cu limitarile dar si cu iubirea pentru corpul nostru fizic. Emotiile sunt stabilizate cand Taurul este in actiune si te surprinzi avand rabdarea ce ti-a lipsit in zilele anterioare. Cand Luna este in Taur, ea este multumita si la pace, la fel si noi.

HOROSCOP. Taurul stie ca este important sa isi ia timp ca sa miroasa trandafirii, dar el stie si ca acesti trandafiri sunt mai minunati daca sunt vazuti, mirositi si apreciati in compania amoroasa potrivita. Deci liber la iubire cu Luna in Taur!

Pe durata acestor zile, este timpul sa iei contact in mod frumos si armonios cu trupul tau. Fa-ti o manichiura, tunde-te, maseaza-ti picioarele, fa o baie cu spuma. Trece-ti mainile peste corp ca sa te reconectezi cu acele parti pe care le iubesti dar si cu cele de care nu esti foarte mandru dar care au nevoie de dragostea ta.

Daca ai rani, onoreaza-le, pentru ca aceste cicatrici arata ca ai supravietuit unor provocari. Venus poate vedea frumosul din toata lumea. Daca tu crezi in frumos, si altii vor crede.

HOROSCOP. Hraneste-ti simturile, vazul, auzul, gustul, mirosul, pipaitul. In viata moderna avem tendinta sa ne inchidem in spatele unui zid fata de lumea exterioara. Luna in Taur ne incurajeaza sa fim constienti. Ce auzi acum ? Ce mirosuri sunt in jurul tau ? Mananca o bucata din fructul tau favorit si savureaza aroma. Taurul este despre abundenta vietii si adora imprejurimile frumoase. Mergi din camera in camera si priveste tot ce ai achizitionat din munca ta, tot ce e frumos in jurul tau. Care sunt lucrurile cele mai de pret pentru tine si de ce ? Sterge de praf tot ce ai valoros. Arunca sau daruieste tot ce nu mai are semnificatie importanta pentru tine sau care nu mai au functiile pe care le aveau candva. Un fermier are grija si de buruieni, nu doar de seminte. Verifica-ti contul bancar si exploreaza siteuri sau carti ce te invata cum sa iti economisesti si cresti veniturile.

HOROSCOP. In timp ce siguranta financiara este importanta, acum la ordinea zilei este siguranta emotionala. Rutinele tale in aceste zile iti vor da confort. Obiceiurile pozitive te ajuta sa iti eliberezi mintea ca sa poti lucra la lucruri creative. Luna in Taur este ideala sa te scufunzi in talentul tau natural. Arta, micile mestesugarii, gradinaritul, muzica si mancarea sunt activitatile favorite acum.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Acest weekend se anunta mai relaxat in amor decat cel anterior si asta iti va putea usura tensiunile interioare adunate peste saptamana si sa iti permita tie si partenerului sa discutati despre aspecte cheie intr-un mod detasat, fara ca bagajul de emotii sa complice inutil lucrurile. Indiferent care este statusul relatiei tale de dragoste, spune foarte clar ceea ce doresti sa spui, altfel esti predispus la neintelegeri, interpretari, suspiciuni. Fii insa atent cum spui. Evita tonul ridicat si mai ales cuvintele incarcate de o energie care poate rani. Tonul face muzica. “Nu este lipsa iubirii ci lipsa prieteniei dintre parteneri care duce la casnicii nefericite.” ― Friedrich Nietzsche

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Relatiile constau din a da si a primi, dar acum poti simti ca tu faci cea mai mare parte a daruitului cand vine vorba de relatia de cuplu sau de un nou interes amoros. Tu oricum poti fi extrem de generos fara mari eforturi si e simplu ca altii sa profite de asta chiar fara sa intentioneze sa te raneasca. De aceea e sanatos sa setezi granite in timp ce continui sa simti iubirea si sa faci ceea ce simti ca vrei sa faci dar fara frustrare. Daca acesta a fost un stres al tau de ceva vreme, nu te simti vinovat sa il discuti. Daca vrei sa fii fericit chiar e necesar sa clarifici ce ai pe inima. Ai incredere ca persoana pe care o iubesti va dori sa fie totul bine intre voi…doar de aceea o iubesti, nu ? “A fi iubit profund de cineva iti da putere in timp de a iubi tu profund iti da curaj” – Lao Tzu

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cumva munca vine inaintea relatiei tale de cuplu, indiferent in ce etapa este ea ? Sunt mari sanse ca acesta sa fie un subiect de reflectat si chiar de abordat in aceste zile intre tine si partener sau doar in interiorul mintii si constiintei tale. Daca persoana iubita se simte constant pe locul doi, trebuie sa ii explici si dovedesti ca nu este asa. Unele mici ajustari in programul zilnic, mult mai mult timp dedicat cuplului in weekend iti va reechilibra viata si imbunatati relatia, mentinand pe toata lumea fericita. Nu ai nevoie de reprosuri si stres, drept pentru care fa unele schimbari dar nu inainte de a vorbi cu fiinta draga ca sa fii sigur ca intelege exact pe cine iubeste. “Sunt egoista, nerabdatoare si putin nesigura. Mai fac greseli, imi mai pierd controlul si uneori sunt greu de gestionat. Dar daca nu te poti descurca cu mine in varianta mea cea mai proasta, cu siguranta nu meriti varianta mea cea mai buna.” ― Marilyn Monroe

