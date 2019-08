HOROSCOP pentru 7 - 8 august. Trigonul de aur. Cele mai norocoase zile, o dată la 12 ani. E momentul să faci un pas curajos, ascultați-vă intuiția

HOROSCOP. Miercuri 7 august 2019 are loc cel mai benefic aspect astral al anului, trigonul dintre Soare si Jupiter, planeta gigant aducatoare de expansiune, oportunitati, noroc, belsug si sanse. Trigonul se formează atunci când două planete au intre ele un unghi de 120 grade și acestea se ajută una pe cealaltă în mod natural, fără un efort suplimentar. Este considerat cel mai bun unghi care poate să existe între două planete, deoarece acestea se susţin reciproc, isi amplifica reciproc calitatile iar influenţele lor pozitive duc la o influenta mai mare si mai buna. Simplu spus, se unesc doua lucruri bune si rezulta un bun mult mai mare.

HOROSCOP Doar de doua ori pe an are loc acest trigon datator de viata si de mult bine dintre Soare si Jupiter. Si doar o data la 12 ani ambele astre sunt in zodia pe care o conduc atunci cand se intalnesc in trigon, asa cum este astazi, cu Soarele in Leu, acasa la el, iar Jupiter in Sagetator, acasa la el. Daca ai asteptat sa apara momentul potrivit sa lansezi ceva, aceasta este ziua. Daca ai dorit sa faci un pas curajos in fata, aceasta este ziua.

Toata vitalitatea ne vine de la Soare si toate aspiratiile idealiste ne vin de la Jupiter.

HOROSCOP Oricine incepe ceva nou sub aceasta influenta si actioneaza cu valori morale, fara a avea intentia ca binele sau sa insemne raul altuia, va avea, cu siguranta, succes pe termen lung.

Acest aspect ne face sa privim viata si viitorul prin lentile mult mai optimiste, sa credem ca este posibil sa avem parte de expansiune in domeniile vietii in care avem nevoie de ea.

HOROSCOP A doua zi, joi 8 august, este randul lui Venus, planeta iubirii, relatiilor, banilor sa formeze trigon tot cu Jupiter. Fermecatoarea Venus si beneficul Jupiter face ca orice problema in relatii sa se rezolve, oportunitatile pentru noi iubiri sa abunde si relatiile sa devina mult mai sanatoase. Si banii patronati de Venus sunt favorizati divin, deci sa fim atenti ce ocazii nesperate, considerate cadou de la Univers, se indreapta catre noi : fie vin direct bani, fie vin propuneri de colaborari, fie idei noi de a face bani in viitor pe termen lung.

Sunt zile minunate ce ne scalda in energie benefica si cel mai bun lucru de facut este sa fim deschisi si in contact cu oamenii.

HOROSCOP Jupiter, planeta expansiunii, iese din miscarea retrograda a ultimelor 4 luni in ziua de duminica 11 august si ne va aduce noi experiente binevoitoare. Am avut ocazia sa reflecram la ce inseamna norocul si drumul nostru spre prosperitate in tranzitul sau retrograd ce a inceput din 10 aprilie. Sa ne ascultam intuitia pentru a capta orice idee despre oportunitati, pe masura ce aceasta planeta norocoasa isi reia miscarea directa pana la anul.

HOROSCOP Aceste zile scaldate de energia binevoitoare a Universului prin Soare, Jupiter si Venus ne invigoreaza sa gandim amplu despre viitor, sa planificam ca niste vizionari, fara teama ca am visa prea mare, sa ne imbunatatim calitatea vietii pentru ca e firesc sa ne fie si mai bine decat ne este in prezent. Insa aceasta energie este mai mult despre a avea increderea deplina de a spune DA VIETII. Cat timp Universul ne transmite acum ca este posibil, noi de ce am juca mai mic ? Fa-ti planuri de calatorie, planuri pentru o noua locuinta, pentru o noua iubire, pentru imbunatatirea a ceea ce vrei sa fie mai bun in viata ta, mergi in viitor la noi cursuri din care sa inveti sa fii mai bun pe un domeniu.

HOROSCOP Jupiter, prin cele 2 aspecte ale celor doua zile, transmite EXPANSIUNE.

Ne spune ca viata poate fi la fiecare in parte mai mult decat este, ca este posibil, ca e de datoria noastra sa ne expandam orizontul. Datoram vietii pe care am primit-o sa facem tot ce putem mai bun din ea. Posibilitatile creative sunt nelimitate.

HOROSCOP Daca ceva avem de retinut din aceste doua zile – indiferent ce se intampla bun in viata fiecaruia dintre noi, ca idee, ca eveniment, ca intentie, ca intamplare – este ca Universul este plin de surprize placute. Ne datoram sa gandim : in orice clipa se poate intampla ceva extraordinar in viata mea !

Uneori ne dorim ceva si muncim sa obtinem ; avem claritate in intentiile noastre, suntem comisi si asteptam un semn de manifestare a dorintei. Insa pot fi vremuri in care pare ca nimic nu se intampla, nu se misca din loc. Pot trece si luni de zile si nu primim niciun semn binevoitor din Univers ca indicator ca lucrurile vor iesi pentru dorinta noastra.

HOROSCOP Dar faptul ca nu vedem imediat (sau in timpul dorit de noi) rezultatele nu inseamna ca magia vietii nu functioneaza. Iar magia nu inseamna un ritual, ceva de facut sau rostit, ci vine din ce facem in fiecare zi pentru a ne implini un vis.

Magia vine din semintele pe care alegem sa le plantam si sa le hranim in mod regulat.

HOROSCOP Nu stim intotdeauna cum sau cand eforturile noastr vor da rezultatul dorit sau unde va duce concret un plan sau un proces. De aceea spunem ca este nevoie de un salt in credinta – acesta nu promite un rezultat anume, nu exista nicio certitudine ci doar increderea aceea salbatica, de nezdruncinat ca cele mai bune intentii ale noastre ne vor duce undeva bun.

Daca ai simtit ca te invarti si tu in cerc de ceva timp fara sa iti vezi eforturile implinite in aceasta vara, nu uita ca Jupiter a fost retrograd din 10 aprilie si iese din aceasta stare duminica 11 august.

HOROSCOP Din primavara, Jupiter a colectat sperantele si visele noastre si acum se va pregati sa ni le rezolve pe masura ce isi va continua miscarea prin Sagetator, zodia pe care o coordoneaza si unde are forta cea mai mare, sustinand expansiunea in aceasta lume.

