HOROSCOP pentru fiecare zodie în parte. Mercur în Gemeni. Berbecii debordează de entuziasm, Taurii descoperă oameni noi

HOROSCOP. Sa folosim aceasta puternica energie a lui Mercur in Gemeni pentru ce aduce ea cel mai bun – desteptaciunea, un mare simt al umorului – in loc sa ne scufundam in superficialitatea ce ne poate caracteriza.

HOROSCOP Iata cum este influentata fiecare zodie de energia lui Mercur in Gemeni 2019:



HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Mercur in Gemeni te ajuta cu entuziasmul de a-ti duce planurile mai departe, sa iti faci noi conexiuni, sa aduni multe informatii si sa primesti sfaturi folositoare. Vei fi dornic sa faci parte din mai multe cercuri sociale si bucuros sa lasi curiozitatea sa conduca drumul. Sugestia este sa echilibrezi mentalul puternic cu intuitia care este mereu acolo de veghe, chiar daca sub acest tranzit risti sa o lasi pe plan secund.

HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Mercur in Gemeni te face sa descoperi tot felul de lucruri interesante de la tot felul de oameni, cunoscuti sau noi. Vei ajunge la descoperiri uimitoare ce te ajuta sa faci anumite schimbari in viata ta. In acelasi timp, interesul se muta destul de intens pe zona financiara si prin toate aceste contacte vei cauta si gasi noi oportunitati de a face bani. Foloseste aceste saptamani sa iti reorganizezi finantele si sa folosesti energia socializarii cu scop benefic pentru portofelul tau.



