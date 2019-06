HOROSCOP pentru fiecare zodie în parte. Mercur intră în Leu. Berbecii râd întruna, Taurii sunt plini de farmec

HOROSCOP BERBEC

Umorul si apetitul pentru teatral si spectaculozitate iti va colora stilul de comunicare cu Mercur in Leu si in zona ta de exprimare de sine. Pana pe 19 iulie cand Mercur retrograd iese din Leu si reajunge in Rac, te vei conecta cu lumea intr-un mod jucaus si vei aduce spiritul de curiozitate in hobbyurile tale si in activitatile favorite. Farmecul iti va fi ridicat. Oamenii cu care ai legaturi romantice te vor gasi o companie spirituala si foarte placuta. Daca ai copii, vei fi in acord mai mare cu ei si veti petrece timp de calitate impreuna pentru ca vei fi si o sursa de distractie si stare de bine. Este o perioada in care sa dansezi sub lumina reflectoarelor si sa te scalzi in autenticitatea ta.

HOROSCOP TAUR

Casa iti este acolo unde e inima ta si in acest tranzit festiv al lui Mercur in Leu nu te temi sa preiei conducerea pe planul de acasa. Vei primi toata atentia de la toti cei dragi, indiferent ce grad de rudenie ai cu ei. Ai tendinta sa fii destul de rusinos sa iti impartasesti gandurile in public, inclusiv cu sefi sau colegi, insa vei fi plin de vorba si farmec cu familia si membrii cercului tau de suflet. Pana pe 19 iulie cand Mercur retrograd iese din Leu si reajunge in Rac, vei afla tot ce ai nevoie sa stii despre aspectele de familie ce conteaza pentru tine si vei face planuri stralucitoare pentru viata de acasa. Conversatiile despre copilaria ta pot contine informatii vitale de care vei avea nevoie in viitor.

