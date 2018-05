Horoscop pentru finalul săptămânii, cu Camelia Pătrășcanu. Planetele din Taur sunt susținute de cele din Capricorn

Planetele sunt Taur sunt splendid sustinute de cele din Capricorn: Saturn, Pluto, Marte. Toate au un potentia tensionant si conflictual. Si asta e bine. Nemultumirile acumulate pana acum ne arata ca trebuie sa facem ceva, sa plecam din punctul in care ne aflam in viata noastra. Dar atentie, cand luam o decizie ne eliberam de nemultumiri. Le lasam deoparte. Pentru ca ele ne pot tenta sa luam decizii reparatorii. Ori pentru sporul si abundenta pe care ni el dorim nu este suficienta o reparatie. Asa ca atunci cand hotaram ce facem mai departe, ce vrem sa incepem, ce vrem sa schimbam, sa ne bazam pe ce vrem sa aducem in viata noastra si nu pe ce ne displace si vrem sa eliminam.



A crea o schimbare va elimina automat ce nu rezoneaza cu noi. De la sine. Mergand inainte cu incredere si putere pe drumul nostru ne vom scutura natural de ce nu mai rezoneaza cu noi. Da, si de persoanele care ne paraziteaza putem scapa la fel, vazandu-ne de drum fara regrete, reprosuri, frici, mila victimizatoare, fara cedari la implorari, fara sa ne fie rusine ca ne vrem binele, fara sa ne lasma intimidati, fara sa amenintam, fara sa bravam, fara sa provocam. Acum vom intelege bine conceptul "a-ti vedea de TINE". Am pus majuscule pentru a intelege ca propria fiinta este complexa si intreaga, compusa din corp, suflet si spirit. Si trebuie sa ne vedem de toate acestea. De aceea nu mai avem timp sa purtam de grija celor care ne paraziteaza, ne lipsesc de putere si respect, ne descurajeaza.

Planetele din Taur si Capricorn iubesc profesionistii si ii ajuta pe cei cu abilitati practice, pozitivi, aplicati, implicati, pusi pe treaba. Asa ca trebuie sa facem ce stim sau sa invatam ceva ce ne place pentru a ajunge sa ne pricepem bine la ce facem. Pentru ca sporul si cresterea vin din propria munca, minte si inima.