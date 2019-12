HOROSCOP pentru luna decembrie 2019 pentru fiecare zodie în parte. Berbecii au o lună moderat de bună, Gemenii trebuie să se uite la bani

HOROSCOP BERBEC



HOROSCOP Pentru Berbec, aceasta luna este moderat buna si cu multe clipe de bucurie. Influenta lui Marte si Neptun iti este un semnal de atentie pentru ca vei avea tendinta sa fii mai perfectionist decat esti, pretentios fata de semeni si facand pe desteptul (nu ca nu ai fi…). tine aproape de oameni pentru ca ai de lucrat cu ei in curand la proiecte noi. Esti mai iritat si iti poti iesi din pepeni mai repede, dar e nevoie sa fii rabdator si cu auto control. Iti vei rezolva stresul intalnindu-te cu prietenii. Planeta Pluto iti mai domoleste avantul pentru dezvoltari profesionale. Asteapta rabdator oportunitati mai bine, schimbarea este o chestiune de timp si ai tot timpul in 2020. Iti este recomandat sa iti cultivi pacea mintii, mai ales in munca si afaceri. In a doua parte a lunii, ai grija sa asiguri si sa contribui la o atmosfera de trai si energie care sa nu duca la certuri. Foloseste-ti energia in exces in mod creativ. Acorda atentie mai mare sanatatii, in special in perioada Craciunului. Mananca ponderat si dormi cat mai mult.



HOROSCOP TAUR



HOROSCOP Decembrie este timpul evenimentelor neasteptate si compromisurilor pentru Tauri. Trebuie sa le faci daca doresti sa iti atingi obiectivele si planurile. Astrele te ajuta sa ai farmec personal si sa ai contacte sociale placute si de succes. In aceasta luna merita sa te implici mai mult in dezvoltarea vietii profesionale iar problemele de familie pot sa mai astepte dar se pot rezolva si singure sau de alti membri de familie. Succesul profesional depinde de cat de multa determinare ai. Este un sezon bun sa gasesti oferte noi de job, chiar foarte interesante, sau sa iti incepi o afacere a ta sau cel putin sa te gandesti la ea. Elementul cheie ce contribuie la succes este sa ai relatii bune cu lumea. Si financiar vei fi multumit, Mercur te influenteaza pozitiv pe acest domeniu, de aceea iti poti gestiona banii foarte profitabil. Ai grija de sanatatea ta, in special pana in 18 ale lunii. Intareste-ti corpul cu mancare calitativa si odihna, mai ales ca vei participa ulterior la tot felul de petreceri si reuniuni si trebuie sa fii in forma.



HOROSCOP GEMENI



HOROSCOP Pentru Gemeni, luna decembrie va fi una placuta si usoara. Familia si reuniunile sociale cu timp petrecut impreuna vor fi o prioritate ce iti va da pace sufleteasca si bucurie iar acestea la randul lor iti vor alimenta puterea pentru actiunile facute. La munca se anunta calm si stabilitate, sefii iti vor aprecia realizarile si nu vei fi impovarat cu noi sarcini. Relatiile bune la munca te sustin sa vii cu idei interesante care se vor dovedi importante pentru cariera ta si pentru afacerea la care/pentru care lucrezi. In finante, foloseste aceasta luna pentru a-ti revizui unele planuri. Priveste-ti cheltuielile si vei vedea ca sunt unele aspecte neglijate. Fa schimbarile necesare ca sa nu pierzi bani. Viata de familie va fi buna cu relatii armonioase. Sustinerea reciproca va intari conexiunile si va da un sentiment de implinire. Vei avea multa energie toata luna dar si dorinta de a actiona. Orienteaza-ti aceste actiuni bine si vei intampina anul 2020 bine.



