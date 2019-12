HOROSCOP pentru luna decembrie 2019. Planeta norocului intră în Capricorn, suntem recunoscători Universului

HOROSCOP Vestea cea mai mare care da tonul lui 2020 este faptul ca planeta norocului, oportunitatilor, expansiunilor, Jupiter intra in zodia Capicorn pe 2 decembrie, unde va sta un an ! Jupiter in Capricorn ne va aduce noroc si oportunitate in cu totul alt domeniu al vietii decat a facut-o Jupiter in Sagetator in 2019. Jupiter in Capricorn ne mobilizeaza intr-un fel specific : bun venit, oameni bogati si chipesi ! Este vremea voastra si a tuturor sa ajunga asa !



HOROSCOP Marele Benefic Jupiter ne-a daruit multe sperante si optimism in 2019 din Sagetator. Aminteste-ti pentru ce merita sa spui multumesc inainte de a te desparti de tranzitul de un an al lui Jupiter in expansivul Sagetator ! Jupiter in muncitorul, ambitiosul si tenacele Capricorn va aduce sanse intr-un domeniu in care am avut zbateri ani de zile, dar si o stare de usurare alaturi de noroc si oportunitati ! Acele aspecte pe care le-am perceput foarte serioase in propria viata, care ne-au dat batai mari de cap…vor primi acum rezolvari si ajutor astral de la Jupiter ! Pentru ca 2020 va aduce cu siguranta o mare schimbare in bine !



HOROSCOP Pe 9 decembrie, Mercur intra in Sagetator unde va sta pana pe 29 decembrie ajutandu-ne sa capitalizam cadourile norocoase pe care Jupiter in Sagetator ni le-a adus in acest an. Unim punctele, tragem concluziile, gandim si rostim in Univers : multumesc ! Multumim pentru tot, indiferent cum am judecat ca a fost, bine sau nu. Esecurile sunt experiente care nu au iesit ca sa fim indrumati sa mai incercam o data !



HOROSCOP Pe 12 decembrie, ultima Luna plina a anului este in sociabilul si vorbaretul Gemeni. Este o Luna plina romantica iar cuvintele vor fi cea mai puternica arma posibila, asa, ca de final de an. Foloseste-le cu intelepciune si gandeste bine inainte de a vorbi !



HOROSCOP Pe 20 decembrie, Venus planeta iubirii, banilor, relatiilor intra in Varsator. Sub acest tranzit, multi oameni vor prefera sa abordeze stilul neconventional, liber, deschis, orientat spre viitor si spre mai putine obligatii model vechi, atat in relatiile sentimentale cat si in cele sociale. Pana la urma, progresul uman a fost mereu obtinut prin gandire neconventionala si spirit de aventura ! Cu acest tip de energie ne introduce Venus in noul an !



HOROSCOP Pe 22 decembrie, Soarele intra in Capricorn, zi in care are loc si solstitiul de iarna. Pentru prima data dupa foarte mult timp, intrarea in Noul An are loc atat cu Soarele cat si cu Jupiter in tenacea zodie Capricorn. Si nu intram in orice an ci in celebrul 2020 ! Ce inseamna asta ? Munca sustinuta spre obiective de termen lung va aduce cea mai mare satisfactie. Devenim mai seriosi si mai bine organizati iar Jupiter ne va rasplati pentru asta ! Confucius spunea : “Atunci cand este evident ca un scop nu poate fi atins, nu ajusta scopul ci actiunile urmate”.



HOROSCOP Pe 26 decembrie, ultima Luna Noua a anului are loc in Capricorn si este insotita de ultima eclipsa a anului, eclipsa inelara de Soare in Capricorn CARE ESTE SI CEA MAI NOROCOASA !



HOROSCOP Iata, influenta Capricornului revine si aici. Energiile concentrate ale Soarelui si Lunii in Capricorn ne ajuta sa initiem noi proiecte profesionale de anvergura ce vor avea succes pentru ca Jupiter e tot in Capricorn, daca vom alege sa tratam aceasta munca asa cum o face Capricornul !



HOROSCOP Eclipsele inelare creeaza ca un cerc de foc pe cer (Luna blocheaza Soarele dar are diametrul mai mic), ca un cilindru prin care trebuie sa treci ca sa ajungi in zone mai verzi si luminoase. Ea aduce un nou inceput norocos. Este un timp pentru o imensa oportunitate pentru imbunatatirea vietii in moduri foarte concrete si tangibile. De acum esti mai intelept si increzator fata de unde erai la inceputul anului.



HOROSCOP Asteapta-te la o mare descoperire si un nou mod de gandire care sa te ajute sa reconstruiesti viata pe directii mult mai bune!



HOROSCOP Pe 29 decembrie, ca sa fie “tacamul” complet, si Mercur intra in Capricorn. In aceasta zodie, reinvatam cum sa ne organizam creierul pentru o productivitate mai buna. Comunicam mai bine cu oricine este in pozitie de autoritate, suficient de bine incat sa trecem la actiune eficienta.



HOROSCOP Incheiem anul 2019 cu dominatia Capricornului – gazda pentru multe planete – a carui energie ne introduce intr-un an ce va fi memorabil pentru foarte multi dintre noi. Capricornul ne promite succes pana sus pe cele mai inalte culmi, forta de a rezista si doza energia ca sa reusim. Insa, pentru a reusi, trebuie sa stim ce vrem ! Liber la vise !



