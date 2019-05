HOROSCOP pentru luna mai. Taurii sunt ajutați de instincte, Gemenii au parte de optimism la început de lună

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Esti pregatit sa dai cu gustul de ceva nou ? Iata horoscopul lunii MAI 2019, iata-ne in ultima luna a primaverii 2019 in care intram cu trei planete retrograde Jupiter, Pluto si Saturn urmare a tranzitului lor din luna aprilie. Luna mai le consolideaza energia retrograda si efectul asupra noastra a fiecareia in parte. Saturn a intrat retrograd pe Nodul Lunar Sud si numaratoarea inversa a inceput. Fii pregatit sa cureti trecutul, sa platesti orice datorie karmica si sa te uiti spre viitor. Aceasta luna MAI este despre a lasa trecutul in urma si a face pasi mici spre un nou viitor total nefamiliar, ciudat, surprinzator…

HOROSCOP. Pare nelinistitor dar este si plin de entuziasm dar si necesar. Luna mai incepe, ca prim eveniment astral, cu Luna Noua in Taur din 4 mai care este si in conjunctie cu Uranus in Taur, deci este timpul sa faci un mare salt in necunoscut. Aceasta Luna Noua ce cere sa experimentam, sa incercam ceva nou, o abordare proaspata, diferita. Lucrurile ce pareau solide, sigure, substantiale nu prea mai functioneaza. E timpul sa gasesti noi valori, o noua soliditate si o noua substanta. Acum vrei castiguri adevarate, nu doar profit. Acum vrei iubire adevarata, nu doar firimituri afective.

HOROSCOP. Care este un singur cuvant potrivit pentru horoscopul lunii mai ? Reinnoire ! Entuziasm ! Mers tot inainte ! Este o luna de schimbari si considerabile experimentari. Esti plin de idei cum incepe luna pentru ca Mercur, planeta comunicarii si gandirii, este foarte activa si in aspect astral cu majoritatea planetelor. E timpul sa pui mintea la treaba si sa vii cu ceva nou. Cu totii devenim mai spontani si imprevizibili dar totodata nu in sensul rau al cuvantului.

HOROSCOP. Mercur va schimba de doua ori zodia gazda in aceasta luna. Cu Mercur si Venus alaturandu-se Soarelui in zodia Taur, si noi vom fi mai practici si eficienti in ce gandim si spunem dar si in relatiile noastre amoroase. Si Marte schimba zodia in luna mai, asa incat planeta actiunii, energiei, razboiului si impulsului ajunge in Rac – iar noi vom simti brusc nevoia sa ne simtim in siguranta inainte de a actiona si a da frau liber impulsurilor. Nu e rau deloc.

HOROSCOP. Pe 6 mai, Mercur intra in Taur. Vom avea nevoie de mai mult timp inainte de a lua o decizie, dar o data luata, putem deveni foarte caposi pe ea. Tot acum primim ocazia sa manifestam mai mult respect pentru traditii. Pe 15 mai, Venus intra in Taur. Venus, planeta iubirii, relatiilor si armoniei, ajunge astfel la ea acasa in Taur unde se simte foarte bine. Si noi vom deveni mai senzuali in acest tranzit, avem nevoie de mai mult confort si placere prin cele cinci simturi si le vom obtine orice ar fi. In relatii, tendinta este sa dezvolti relatii de termen lung, profunde, serioase si stabile.

HOROSCOP. Pe 16 mai, Marte intra in Rac. Pentru fiecare dintre noi, casa si familia devin centrul existentei (influenta Racului) iar Marte, planeta actiunii si energiei ne directioneaza multe actiuni intr-acolo. Emotiile vor fi foarte intense, vom avea memorie buna si imaginatie puternica. Cu aceasta combinatie, Venus in Taur si Marte in Rac, sa ne asteptam la tone de sex appeal de la ele pentru urmatoarea luna si ceva. Pe 18 mai, Luna plina este in sexy Scorpionul. Tot atuci Venus este in conjunctie cu Uranus in Taur si primim semnale electrice direct pana in inima. Este una din cele mai cochete Luni pline din ultimul timp, este si Sambata, deci planifica ceva special ! Devii foarte constient de cele mai profunde dorinte ale tale si te zbati sa le implinesti. Multi adoptam atitudinea “totul sau nimic”.

HOROSCOP. Pe 21 mai, Soarele intra in Gemeni si tot atunci Mercur care coordoneaza Gemenii ajunge la el acasa, in Gemeni. Claritatea, in sfarsit, ne copleseste. O idee ajunge in sfarsit in plina viziune si valoare si da roade. Esti gata sa o impartasesti, sa o expui, sa o vinzi, sa o faci sa devina reala. Devii mai curios, sociabil si deschis la noi experiente. Vei comunica mult mai bine si vei gasi cai usor de a o face. Este un timp bun si pentru calatorii scurte.

HOROSCOP. Daca ai de negociat in relatiile tale la final de mai, Marte si Venus sunt aici sa dea o mana de ajutor si o oportunitate fantastica de inovare. Sunt momente de aur pentru iubire care aduc un final senzual si frumos unei luni incantatoare de primavara si inceput de vara !

HOROSCOP. Iata mesajul lunii MAI 2019 pentru fiecare zodie :

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Luna mai iti da ocazia de introspectie ca sa iti poti intelege sentimentele. Tu esti unul din acei oameni care se misca rapid si dinamic spre o directie specifica dar chiar si tu uneori ai nevoie sa incetinesti si sa o iei pe indelete. Trebuie sa iti pui niste intrebari importante acum. Esti fericit si satisfacut ? Te simti cu adevarat bine ? Poti sa afirmi cu onestitate ca iti simti si respecti trairile ? Nu te teme sa iti raspunzi chiar daca nu iti place mereu raspunsul. Doar asa te poti apropia de tine si poti face pasi noi necesari pentru progresul si fericirea ta. Daca te simti bine in tine, vei emana farmecul care te ajuta sa iti demonstrezi abilitatile si sa iti descoperi noi provocari. Oricare ar fi provocarea pentru tine, o vei gasi. Luna mai iti favorizeaza noi planuri, orice planifici acum se va implementa cu usurinta si vei simti satisfactie suplimentara.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

In luna mai instinctele iti vor fi asa de puternice incat te pot scoate din bucluc de mai multe ori. Foloseste-le ca pe o arma in situatii complicate in care logica nu te prea ajuta. Mai mult, inspiratia iti va fi necesara ca sa iei deciziile potrivite in aspecte ce tin de planurile tale personale sau profesionale pe care le vei putea sustine si promova in cel mai bun mod posibil. Cu cat vei gestiona mai bine acum lucrurile, cu atat va fi mai usor fluxul in viitor. Oportunitati neasteptate pot aparea care te ajuta sa iti promovezi cariera sau sa reinvii un aspect care pare de mare importanta pentru tine. Spre finele lunii, evita sa fii spontan in termeni de munca si relatii. Fii cat se poate de clar cu oamenii cu care socializezi ca sa eviti confuzia si rasturnarile de situatie cauzate de o comunicare defectuoasa.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Luna mai iti incepe cu optimism si vesti bune si vei fi in stare sa planifici mai multe miscari active benefice. Acum poti pune bazele unor noi fundatii unde este necesar si sa iei decizii drastice care sa iti defineaza cursul vietii personale. Acum e timpul sa iti explici viziunile, sa iti setezi granitele si sa cooperezi cu oamenii din preajma ta, nu sa ii sari sau subminezi. Asta iti va asigura o stare interioara de serenitate si o dispozitie mai usoara care sa iti permita sa petreci timp in activitati mai creative. Dupa mijlocul lunii trebuie sa fii mai precaut si rezervat. Planetele iti pot aduce confuzie, deci controleaza ce spui si nu te implica in situatii ce nu te privesc direct. Ceva la care lucrezi ar trebui sa se finalizeze in aceasta luna. Graba poate strica treaba insa. Fii atent la relatiile de familie ca sa echilibrezi atmosfera si sa stergi orice tensiuni.

