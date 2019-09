HOROSCOP pentru luna octombrie 2019. Berbecii au o viață amoroasă prosperă, Gemenii au parte de aer proaspăt în relație

HOROSCOP A doua luna de toamna a acestui an aduce noi cadouri. Horoscop lunar dragoste octombrie 2019 iti dezvaluie care sunt cadourile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna octombrie se anunta intensa. Dincolo de faptul ca avem sarbatoarea Halloween, Mercur intra in retrograd. In timp ce Pluto, planeta renasterii, a transformarii, a mortii si noilor inceputuri, iese din retrograd si isi reia miscarea directa, cu focus pe relatii. Marte isi schimba gazda si intra in Balanta, in timp ce Venus, planeta relatiilor, a iubirii, a banilor, intra in Scorpion.

De asemenea, buna parte din octombrie suntem in zodia Balantei, ceea ce va aduce putin mai multa relaxare decat am avut in zodia Fecioarei.

HOROSCOP Vom fi cu totii interesati de echitate, justete si corectitudine.

Doar daca cineva nu a fost corect si ne-a facut sa fim tristi, nu inseamna ca e adevarata critica sa. Cel mai bun mod de a vedea lucrurile echilibrat este sa fim constienti de gandurile noastre inainte ca acestea sa devina incarcate cu emotii. Asa evitam reactii impulsive ce nu pot fi retractate dar si conflicte inutile.

Din 23 octombrie, sezonul Balantei face loc Scorpionului, responsabilul de tenebrele subconstientului nostru. In acest fel, Universul ne pregateste pentru marile schimbari ce incep sa vina deja din ianuarie 2020.

Mai multe detalii de spre intregul context astral al lunii octombrie gasesti aici. Iata in continuare ce va rezerva astrele din punct de vedere amoros.

HOROSCOP BERBEC

Viata amoroasa are toate sansele sa prospere in aceasta luna octombrie, spre incantarea ta si a partenerului de cuplu. Libidoul este ridicat si poate aduce momente pasionale in cuplu. Unele probleme, chiar daca mici, pot aparea spre mijlocul lunii si este bine sa le rezolvi cat sunt mici. Nu le lasa sa se faca mari. Daca esti singur, este indicat sa-ti extinzi cercul de prieteni/cunostinte. Iti vei spori astfel increderea de sine, dar si sansele de flirt. S-ar putea sa-ti intalnesti jumatatea pana la finalul lunii. Succes!

HOROSCOP TAUR

Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, fii atent si incearca sa te tii departe de conflicte. Atat tu, cat si partenerul de cuplu sunteti tensionati, din diverse motive. Frustrarile acumulate va pot face sa explodati. Da-ti voie sa te relaxezi, sa respire, asteapta ca atmosfera sa devina mai linistita intre voi. Abia apoi poti aduce in discutie subiectele care te macina. Dar fii precaut, nu aduce acuzatii. Este posibil ca lucrurile sa nu se imbunatateasca imediat. Asa ca nu lua decizii pripite. Fii rabdator. Daca esti singur, mijlocul lunii anunta intalniri cu un potential viitor partener. Simti nevoia de iubire in acest moment din viata ta.

HOROSCOP GEMENI

Planetele favorizeaza relatia de cuplu sit u te bucuri de momente extraordinare alaturi de partener. Aduci un aer proaspat in relatie, poate plecati intr-o calatorie, numai voi doi. Sau poate gasesti o modalitate foarte directa si romantica de a spune ceea ce simti. Daca esti singur, intalnesti persoane noi, interesante. Nu este exclus ca una dintre aceste persoane sa fie aceea care sa te faca fericit pentru tot restul vietii.

