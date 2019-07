HOROSCOP pentru săptămâna 1-7 iulie. Berbecii pot pleca în vacanță, Gemenii au noroc la bani

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 1-7 iulie 2019 , pe locuri, fiti gata, start ! Bun venit eclipselor lunii iulie ! Saptamana are cele mai dramatice artificii astrale pentru ca avem pana Vineri si Luna Noua in Rac si prima eclipsa a verii, totala de Soare in Rac marti, Marte intra in Leu si Venus intra in Rac – amandoua impactandu-ne puternic in dragoste – iar Saturn traverseaza punctele de eclipsa, ajutandu-ne sa curatam o veche karma, veche poate de cu cateva generatii in spate si pe care o ducem dupa noi inconstient. Cu Mercur ce intra retrograd pana la finele lunii, fiind a cincea planeta retrograda a momentului, am face bine sa ne punem centurile de siguranta si sa ne pregatim pentru ce aduce aceasta calatorie salbatica a vietii !

HOROSCOP. Astrele nu pierd timpul si incep inca din prima saptamana a celei mai intense luni in astrologia lui 2019. Oamenii devin nervosi si agitati pentru ca stiu ca urmeaza doua eclipse, doua Luni noi in luna iulie precum si a doua oara Mercur retrograd din an si nu oricand ci in timp ce sunt alte 4 planete deja retrograde – Saturn, Jupiter, Pluto si Neptun.

Luni 1 iulie, planeta actiunii, impulsului si pasiunii inclusiv sexuale se muta in carismaticul si orgoliosul Leu pentru sapte saptamani, facandu-ne sa ne simtim curajosi, increzatori, creativi si sa ne bucuram sa facem gesturi si actiuni grandioase pentru stralucirea noastra.

HOROSCOP. Atentie insa, aceasta combinatie a doua energii oricum foarte puternice (Marte poarta intr-un fel testosteronul zodiacului) se simte ca atunci cand un boxer da lovitura decisiva. Asa se vor simti si vorbele si impactul energetic pe care il manifestam. Deci avem responsabilitatea de a ne pondera egoul si de a contribui la stralucirea altora, nu doar a noastra.

Exista un potential semnificativ pentru o zgaltaiala Marti 2 iulie cu Luna Noua in Rac si eclipsa totala de Soare, ce continua seria celor incepute anul trecut in iulie pe axa Rac-Capricorn care vor tine pana in 2020 inclusiv. Acestea accelereaza timpul, aduc inaintea noastra ceea ce oricum urma sa se intample doar ca acum se vor intampla mai repede. Asta inseamna schimbari, finaluri, noi inceputuri. Ele sunt benefice intotdeauna dar unii dintre noi avem o dificultate sa acceptam noul bine doar pentru ca e nou, deci necunoscut mintii care ne vrea in zona de siguranta. Fiind vorba de Rac, poate sa aiba legatura cu treburi ce tin de casa, familie, echilibru job-plan personal si poate fi o schimbare demult asteptata. La mijlocul saptamanii, planeta iubirii Venus intra in Rac si de aici ne aduce o influenta linistitoare si buna pe plan domestic in special, mai ales daca au fost tamponari in ultima vreme.

HOROSCOP. A te bucura in casa ta, a te distra aici si a o infrumuseta sunt posibilitati pentru acest tranzit. Apoi Duminica 7 iulie, de fapt chiar Luni 8 iulie, Mercur planeta comunicarii si gandirii intra in al doua sa stationare retrograda a anului, in zodia Leu, pana in 31 iulie. Evita angajamente majore pe cat posibil si stai cu ochii pe materialele noastre care iti vor prezenta si cum te impacteaza in functie de zodie dar si care este ghidul de “supravietuire” pe durata vijeliosului Mercur retrograd in timpul eclipsei de Luna si a celorlalte retrograde ale momentului.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Eclipsa totala de Soare de Marti din Rac traverseaza zona ta domestica si vei avea tendinta sa ai focusul mai mult pe casa, familie si viata privata, dar Marte coordonatorul tau intra in Leu si in zona de distractie si romantism a hartii tale pentru urmatoarele sapte saptamani. Iti va creste increderea in tine, nu ca sufereai de lipsa de asa ceva oricum. Acum vei avea insa mai mult curaj sa exprimi ceea ce esti, sa fii energic si teribil de asumat. Iti sustine oportunitati pentru vacante, iubire, activitate crescuta cu copiii. Vechi flacari de amor pot reveni in peisaj din cauza lui Mercur retrograd. Venus cea draguta in Rac te face sa vrei redecorarea habitatului tau si sa cumperi lucruri frumoase pentru acasa. E o saptamana buna sa setezi intentii si sa stabilesti rezolutii. Nu e niciodata prea tarziu sa fii persoana ce ai dorit mereu sa fii.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Pentru ca atat curajosul Marte in Leu cat si retrogradul Mercur vor avea loc in partea inferioara a hartii tale, asta inseamna ca intri intr-o perioada in care tot ce are legatura cu acasa si cu familia este combativ, provocator, cu ritm nebun si plin de schimbari. Asteapta-te sa auzi de rude de care nu ai mai auzit de ceva timp. Este bine sa faci acum modificari si reparatii mult amanate. Din fericire, orice provocari ai avea in viata de acasa acum, Venus va face ca tot ce inseamna comunicare diplomata sa fie fermecatoare. De fapt, te vei bucura de imprejurimile zilnice si le vei aprecia mai mutlt. Marti cand are loc eclipsa totala de Soare este o zi buna sa faci rezolutii noi despre cum sa comunici la nivel zilnic. Hai, tot inainte si rosteste ceea ce ai tot vrut sa spui. Esti sustinut ca sa iasa bine !

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tu esti mereu un fluture social dar saptamana aceasta va fi in mod deosebit plina cu evenimente sociale si relationari din belsug. Chiar daca iti pare plictisitor, profita de perioada ca sa iti exprimi noile idei lumii. Eclipsa totala de Soare iti poate aduce la orizont o oportunitate financiara, dar e bine ca acum sa iti examinezi relatia cu banii, cu bunurile si sa faci rezolutii in aceste domenii. Curajosul Marte iti intensifica opiniile si poti fi chiar pus de contraziceri. Te cam lupti cu oricine nu e de acord cu tine, dar fii atent si ponderat pentru ca poti fi in eroare cu ce sustii. Fii deci calm si gandeste inainte sa vorbesti. Vestea buna este ca poti cumpara lucruri frumoase pentru ca finantele iti sunt favorizate de noul tranzit al lui Venus in Rac.

