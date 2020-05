Horoscop pentru săptămâna 11-17 mai. Gemenii pun lucrurile în mișcare, Vărsătorii sunt interesați de prieteni

Rar se intampla ca trei planete sa isi inceapa stationarea retrograda una dupa alta. Venus, Saturn si Jupiter vor face asta ! Da, este un eveniment pentru ca vorbim de trei planete cu miza pentru noi, deci ne putem astepta la noi energii. Jupiter si Saturn sunt gigantii cerului. Impreuna cu Venus (ce raspunde de iubire si de cheltuieli), ele formeaza lipiciul ce tine societatea laolalta. Incepe timpul sa regandim, reanalizam si sa retragem la nevoie unii pasi ca sa recuperam de unde am lasat unele aspecte de viata.

Asadar, fa trei pasi inapoi pentru ca este vorba de trei planete. Ne vom putea reintoarce asa de mult pana la un punct de resetare. Saturn retrograd in Varsator, Benus in Gemeni si Jupiter in Capricorn intr-o serie fara precedent de schimbari ce vizeaza trecutul revizuit. Multe aspecte din viata vor fi revazute pentru ca fiecare planeta raspunde de alt sector : viata de amor, finantele, scopurile si visele, cariera si insusi stilul tau de viata. Sigur ca nu se va intampla totul peste noapte. Venus va fi retrograd pana la final de iunie, iar Jupiter si Saturn pana spre mijlocul lui octombrie. Deci avem tot timpul, o vara intreaga la dispozitie.

Luni 11 mai, dupa ce Mercur planeta comunicarii si gandirii ajunge la ea acasa in Gemeni si deschide canale largi de comunicare, vine randul lordului karmei Saturn sa stationeze retrograd.

Acesta este un moment serios si de prudenta, insa restrictiile pe care el le pune cand e direct se vor mai ridica si revenirea la normal este foarte posibila, tocmai ca sa fim in stare sa reluam multe lucruri de unde le-am lasat acum cateva luni.

Marti 12 mai, Marte planeta impulsului, energiei, actiunii intra in Pesti pana la final de iunie, o zodie in care nu e foarte in apele sale, dar exista si beneficii pentru ca va scoate la lumina romanticul din noi. Ni se ofera oportunitati bune sa actionam in spiritul acestei stari, nu doar sa o simtim.

Miercuri 13 mai este randul lui Venus sa fie retrograda pana pe 25 iunie. Vechi iubiri revin ? Se prea poate. E un timp bun sa te reintorci la o veche poveste de amor sau la un hobby sau sa revizuieste o relatie. Fie ca retraiesti o iubire din trecut, fie ca te simti singur si deconectat de ce e in prezent, sa stii ca e aici ca sa te ajute sa te uiti in inima ta si sa decizi ce vrei.

Al treilea retrograd al saptamanii este al celei mai mari planete, norocosul Jupiter. De Joi 14 mai, marea parada include aceasta miscare astrala importanta pe care o vom simti cu totii.

Cu Soarele in trigon cu Pluto si apoi cu Jupiter spre final de saptamana, intregul weekend ne aduce transformari puternice si raze de speranta si optimism. Vom putea respira usurati ! Este loc si timp de cuvinte candide in weekend, deci sunt multe de asteptat la final de saptamana!

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta saptamana iti va reintari profilul de persoana sociabila si vei putea socializa cu oameni ce se vor dovedi foarte utili in treburile tale viitoare. Oameni noi vin in viata ta si fiecare din ei are ceva sa iti ofere, din propria lor pozitie, fie ca e vorba de ajutor sau doar de o informatie. Viata ta zilnica poate deveni mai usoara si unele probleme financiare se vor rezolva.

Este un timp potrivit pentru tine sa iei decizii bazate pe ce crezi ca iti va aduce cea mai mare satisfactie pe termen lung. Este posibil sa incluzi aici invatatul sau adunatul de informatii pretioase care pot implica si tehnologia. Va dura pana la sfarsitul anului ca sa iti fie clar ce directie mare viitoare ai de urmat si deci ce actiuni importante ai de facut.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In aceasta saptamana esti predispus sa tintesti sus si sa obtii imposibilul. Cu dinamismul si energia astrala a momentului care te ajuta, pari a fi in stare sa realizezi foarte multe. O conditie de baza si importanta este sa stabilesti un plan corect si sa pui la punct pasii de urmat in mod metodic si practic. Iti vei atinge in mod gradat tintele asa. Cu toate acestea, tine minte ca nu vei fi in stare sa mentii lucrurile perfect in toate domeniile vietii de zi cu zi, asa ca prioritizeaza si focuseaza-te pe aspecte specifice.

Interaciunea cu multi altii va fi interesanta oricum dar si energizanta. Ei vor fi mai inclinati totusi sa astepte si sa vada unde vrei tu sa duci lucrurile. Cel mai important pentru tine este sa nu fii nici prea generos cu privire la cate responsabilitati iti asumi.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

A venit vremea sa pui lucrurile in miscare. Incercarile tale recente au inceput sa dea roade si acum poti gasi calea de a-ti implini dorintele. Nu face miscari necugetate. Pasii inceti si siguri iti vor aduce rezultate. Nu lasa saptamana sa se iroseasca chiar daca ai de facut mai mult efort decat ai vrea.

Daca esti prea direct cu cineva atunci cand vrei sa iti reconsidere pozitia nu va duce la nimic bun. Oamenii coopereaza mult mai usor daca gasesti cai mai subtile de a aborda un subiect anume despre ceva ce ii priveste.

