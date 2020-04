Horoscop pentru săptămâna 13-19 aprilie 2020. Racii sunt confunzi, Vărsătorii vor să realizeze imposibilul

Recenta SuperLuna plina in Balanta a pus lumina pe unele dileme in relatii, deci ne-am dat seama ca nimic nu iese daca celalalt nu e dispus sa vina spre tine parcurgand portiunea lui de drum. Care iti sunt insa limitele ? Pot aparea lupte de putere si conspiratii, fiind vorba de batalii mai mult de morala si principiu. Mercur este in directul Berbec si vine sa salveze situatiile iar la final Soarele intra in Taur si arunca cu o patura pe acel foc puternic.

Sa nu ne miram, asadar, de unele lupte de putere din pricina Soarelui cu Pluto pentru ca vom fi fortati sa facem unele schimbari radicale in vietile noastre.

Trebuie sa dam drumul la unele tipare de comportament care nu mai sunt valabile si nici benefice, sa indreptam situatii care nu mai functionau. Pe masura ce incepem sa le abordam diferit si constructiv, ne vedem capabili sa facem asta si, incet incet, ne construim increderea de a ne indrepta diferit spre viitor. Lincoln spunea “Cel mai bun lucru despre viitor este ca el vine cate o zi pe rand”.

Sigur ca nu uitam trecutul dar ii dam drumul si retinem doar experientele de invatare. Iubesti aceasta persoana ? Iti pasa de ea ? Atunci poate ca luni-marti nu alegi sa abordezi subiecte delicate. Luna plina de saptamana trecuta a lasat unele vibratii deschise despre cuplu si relatii iar Venus in Gemeni intra in umbra retrograda, deci unele relatii se indreapta spre un teritoriu nesigur pentru urmatoarele luni.

Ziua de miercuri ne ofera ocazia sa ne punem intrebari directe si vindecatoare: de ce ne temem? Ce ni se pare nedrept ? de ce agitam si impotriva cui ? Toate acestea pentru ca Mercur se intalneste cu Chiron in Berbec. Adevarul doare, da. Dar uneori este necesar sa fie rostit, este singura forma ca vindecarea sa inceapa.

Unele aspecte in comunicarea relatiilor pot continua si pe 18-19 aprilie cand Mercur e in sextil cu Venus si Marte. Poti avea opinii puternice despre ceva, poate prea puternice ca sa discuti calm. Dar exista ceva important la mijloc, nu ? Altfel nu ai simti asa puternic despre el. Foloseste aceasta sansa, fii sincer cu tine si discuta sincer.

Duminica, Soarele intra in Taur – la multi ani, Taurasilor ! Necesitatea este mama inventiei si nimic nu e mai adevarat acum pentru toate zodiile.

Horoscop BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, in aceasta saptamana se prea poate ca toate miscarile tale sa treaca destul de neobservate de altii, chiar si de un partener. Tot ce tine de tine si de viata ta va fi abordat si gestionat in mare taina si vei dori chiar sa te misti mai discret, in spatele scenei. Multe din actiuni nu vor primi recunoasterea pe care o astepti dar sa nu fii dezamagit. Eventual, vei fi in stare sa obtii rezultatele dorite. O noua ordine a lucrurilor este creata incet incet si tu vei fi parte decisiva din acest proces.

Horoscop TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, in aceasta saptamana vei fi foarte interesat de prietenii tai si de cercul tau social. Noi responsabilitati iti vor veni in realitate sau vor rezulta din situatiile in derulare. Cheia de a te descurca cu toate este sa iti controlezi temperamentul si sa fii civilizat. Influentele planetare pot activa unele gelozii si invidii, in special printre femei. In general, sa fii atent la echilibru in tot felul de relatii. Neintelegerile pot aparea mai usor pentru ca rasar sau sunt impuse conditii noi.

Horoscop GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, agenda aceastei saptamani iti va fi plina. Vei avea de-a face cu aspecte ce au legatura cu pozitia ta sociala, cu misiunea pe care doresti sa o realizezi ca persoana dar si cu ambitiile tale. Vei avea succes mai mare in domeniul tau ? Aceste ganduri pot exista din ultimele tale dezvoltari profesionale si in functie de raspuns iti vei croi un nou drum. Asigura-te ca iti mentii controlul, pe al tau si pe al tuturor aspectelor ce te privesc direct. Nu lua in seama agitatia care se poate ivi in relatiile personale pentru ca este urmare a impactului planetar ce tulbura un pic apele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.