Horoscop pentru săptămâna 15-21 iunie. Taurii iau decizii pe termen lung, Balanțele își rezolvă anumite treburi

O saptamana plina de evenimente. Tine-te bine! Venus este inca retrograde in Gemeni (dar va intra in miscare directa saptamana viitoare). Marte face sextil cu Jupiter si Pluto si iti dau sansa sa faci noi planuri.

Renastere cu eclipsa de soare! Mercur intra retrograd in Rac din 18 iunie si iti aduci aminte de trecut. Elibereaza-te! Nu te aglomera foarte mult in aceasta saptamana! Urmeaza si o eclipsa inelara de soare, urmeaza solstitiul de vara 2020, iar soarele intra in Rac. Cosmosul este pe cale sa transmita un mesaj important – ceva profund ti se pregatieste. Ceva care detine cheia unei reinnoiri puternice. O renastere! Fii pregatit!

Ai incredere in instinctele tale, gaseste-ti lumina interioara. Este un process de initiere, de transformare!

O saptamana bogata in evenimente, cu o energie puternica! Este timpul sa actionezi, sa lasi noul sa patrunda in viata ta, sa dai voie ranilor sa se vindece.

Horoscop BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta saptamana, toate miscarile pe care le faci pot trece neobservate de altii, chiar si de partener. Tot ce tine de tine si de viata ta va fi gestionat in mare taina si discretie si vei cauta chiar sa te misti in spatele scenelor. Multe din actiunile tale nu vor primi recunoasterea asteptata dar sa nu fii dezamagit. Eventual vei fi in stare sa obtii rezultatele dorite. O noua ordine a lucrurilor se creaza incet incet si tu vei avea un rol decisiv.

Ai putea fi incurajat sa te implici in ceva iesit din obisnuinta. Daca accepti, este posibil sa nu ai aceleasi satisfactii ca cine ti-a propus si ar trebui sa fii precaut caci poate avea un efect obositor asupra ta.

Horoscop TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta saptamana iti va reintari profilul de persoana sociabila si vei putea socializa cu oameni ce se vor dovedi foarte utili in treburile tale viitoare. Oameni noi vin in viata ta si fiecare din ei are ceva sa iti ofere, din propria lor pozitie, fie ca e vorba de ajutor sau doar de o informatie. Viata ta zilnica poate deveni mai usoara si unele probleme financiare se vor rezolva.

Este un timp potrivit pentru tine sa iei decizii bazate pe ce crezi ca iti va aduce cea mai mare satisfactie pe termen lung. Este posibil sa incluzi aici invatatul sau adunatul de informatii pretioase care pot implica si tehnologia. Va dura pana la sfarsitul anului ca sa iti fie clar ce directie mare viitoare ai de urmat si deci ce actiuni importante ai de facut.

Horoscop GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta saptamana esti predispus sa tintesti sus si sa obtii imposibilul. Cu dinamismul si energia astrala a momentului care te ajuta, pari a fi in stare sa realizezi foarte multe. O conditie de baza si importanta este sa stabilesti un plan corect si sa pui la punct pasii de urmat in mod metodic si practic. Iti vei atinge in mod gradat tintele asa. Cu toate acestea, tine minte ca nu vei fi in stare sa mentii lucrurile perfect in toate domeniile vietii de zi cu zi, asa ca prioritizeaza si focuseaza-te pe aspecte specifice.

Interaciunea cu multi altii va fi interesanta oricum dar si energizanta. Ei vor fi mai inclinati totusi sa astepte si sa vada unde vrei tu sa duci lucrurile. Cel mai important pentru tine este sa nu fii nici prea generos cu privire la cate responsabilitati iti asumi.

