HOROSCOP pentru săptămâna 16-22 decembrie. Gemenii strălucesc în această săptămână, Leii se simt la înălțime

HOROSCOP. Acestea sunt doua pozitii puternice iar cele doua planete vor conlucra, se vor sustine si acest lucru ne va ajuta pe toti. Energia zodiei Capricorn este una puternica acum intrucat o data cu mutarea Soarelui aici, el se va intalni cu Jupiter, cu Saturn si cu Pluto ce sunt deja in Capricorn.

HOROSCOP. Vine solstitiul de iarna pe 22 decembrie ; tu cum ti-ai planificat sa petreci cea mai lunga noapte a anului ? Ne aflam cu o saptamana inaintea Craciunului si pregatirile sunt in toi, trebuie sa impingem totul cu viteza tot inainte, fara intarzieri, scuze sau incetiniri. Venus se muta in Varsator de vineri 20 decembrie, deci vom avea un Craciun foarte sociabil sub influenta sa.

HOROSCOP. Saptamana se anunta a fi ca un roller coaster ca entuziasm, astrele stralucesc cu putere asupra a tot ce e mai important pentru noi, dandu-ne sustinerea lor. Daca te gandesti la ceva mare de tot, ambitios, atat de mare incat parca te si sperie putin, acum este timpul sa o faci ! Marti 19 decembrie, Marte e in sextil cu Saturn si primim tractiune pentru cele mai importante proiecte. Apoi pe 22 decembrie, Marte e in sextil cu Pluto si primim o energie aproape de intensitate nucleara ca sa ajungem la linia de sosire pentru ce ne propunem.

HOROSCOP. Semnele de pamant Taur, Fecioara si Capricorn au de profitat din plin de ultima suta de metri de Venus in Capricorn in aceasta saptamana. Finalizati-va garderoba de Craciun, aranjati-va stilul si parul, socializati. Popularitatea va e in crestere si puteti fermeca pe aproape oricine. De Vineri 20 decembrier, Venus intra in Varsator, dand semnelor de aer Gemeni, Balanta si Varsator vant in pupa. Daca esti semn de aer, pregateste-te sa fii atractia petrecerilor in acest an ! Venus in Varsator aduce un sezon de sarbatori sociabil, fermecator si prietenos.

HOROSCOP. Pe 22 decembrie, Soarele intra in Capricorn si marcheaza si solstitiul de iarna iar acesta este chiar special. Vom fi la doar patru zile de eclipsa de Soare ce va avea loc de Craciun iar norocosul Jupiter va avea ceva de spus cu acea ocazie. Jupiter are ceva de spus ori de cate ori este implicat in ceva. Ai grija sa te focusezi doar pe pozitiv, doar pe ce vrei cu adevarat !

HOROSCOP. Ultimul aspect astral al saptamanii este si cel mai intens : duminica 22 decembrie are loc cuadratura dintre Venus in Varsator si Uranus in Taur, fapt ce creaza un haos constructiv, suficient cat sa simti ceva nou plutind in aer… poate intalnesti pe cineva nou…dar esti pregatit pentru asta ? Ai face bine sa fii.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Nu iti trece cumva prin minte o evadare, Berbecule ? Cu planetele circuland in sectorul tau de aventura, nici nu e de mirare ca ai putea fi dominat de aceste intentii. De fapt, ar fi chiar cea mai potrivita miscare pe care ai putea sa o faci, fie sa pleci undeva fie sa planifici pentru sarbatori sa o faci. Totodata, daca ai un scop specific si clar in minte, vei fi pregatit si capabil sa depui un efort major in aceasta saptamana ca sa il atingi. In fine, Venus se muta in Varsator si tu vei beneficia de o schimbare semnificativa de energie adusa de planeta iubirii si relatiilor iar viata ta sociala va cunoaste o crestere semnificativa de vibratie.

Saptamana va fi, asadar, pozitiva pentru tine. Iti vei rezolva tot felul de lucruri ce au stagnat si te-au tinut pe loc, fapt ce te va satisface si ajuta sa iti pavezi un nou drum in continuare. E bine cand reusesti sa iti pui la punct aspecte din viata si sa iti mai si reconsideri opinia despre unii oameni.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Soarele se muta in Capricorn in aceasta saptamana iar tu te simti pregatit sa te ocupi si sa iti asumi lucrurile si situatiile pe care le-ai tot visat de ceva vreme. Ca sa faci asta, poate iei totusi in calcul sa ai parte de ajutorul unui prieten. Dar asigura-te ca totul este lin miercuri cand Mercur si Neptun se aliniaza intrucat sunt posibile neintelegeri de comunicare. Venus se va muta in Varsator, adica in zona carierei tale in aceasta saptamana iar carisma ta de Taur foarte muncitor va creste dar si spiritul orientat si mai mult spre munca. Desigur ca toate acestea iti vor aduce si rezultate pe masura. Fii insa atent sa iti faci planurile potrivite ca sa ai si timp liber, nu doar munca, ca sa iti incarci bateriile si sa te ocupi de orice fel de obligatie.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Relatiile tale stralucesc in aceasta saptamana ! Nu te teme cat de rapid se misca unele lucruri, asa este menit sa fie si ce trebuie sa se intample se va intampla. Intrucat incepe sezonul Soarelui in Capricorn, tu vei incepe sa te gandesti la obiective si prioritati pe durata urmatoarelo saptamani, folosind si farmecul tau de Gemeni ca sa ii faci pe oamenii potriviti sa te ajute. Iar Venus se va muta in Varsator si te va incuraja sa iti gasesti oportunitati creative. Chiar daca volumul de activitati va fi ridicat, energia si dinamismul te vor ajuta sa pui totul la punct si sa rezolvi orice.

