HOROSCOP pentru săptămâna 16–22 martie. Gemenii trebuie să fie creativi, Balanțele încep relații surprinzătoare

HOROSCOP. Astrele insa ne sustin sa maiestrim compasiunea, sa tinem aproape de informatiile stiintifice si sa ne mentinem calmul si cumpatul – iata mesajul seriosului Saturn care iese din Capricorn unde a fost din 2017 si intra in semnul social de aer al Varsatorului in aceasta saptamana.

HOROSCOP. Din fericire, tot acum incepe si sezonul Berbecului a carui energie ne lanseaza o puternica abordare de “eu pot sa ma descurc cu orice”. Daca nu gandeste asa Berbecul, atunci cine ? Sa ne conectam la lumina puternica a Berbecului pentru a ne schimba mintea pe modelul de curaj. Sa ne folosim orice timp aparut suplimentar ce ne tine la domiciliu ca sa progresam cu activitati ce tin de acest plan sau de planul sufletului.

HOROSCOP. Asadar, traim o saptamana mare. Vineri 20 martie are loc echinoctiul de primavara, primavara astrologica incepe oficial o data cu startul Soarelui din nou in Berbec prin cele 12 zodii pana la anul pe aceeasi vreme. Soarele in Berbec este o veste excelenta prin energia de putere, de nou inceput si de incapatanare de a reusi ce isi propune : din aceasta energie ne vom infrupta si noi… si cata nevoie avem de ea ! Sa lasam lumea infestata sau speriata de virusi sa se scalde in energia solara puternica a Soarelui in Berbec ! In fata luminii, greu rezista orice negativ !

HOROSCOP. Lucurile incep calm luni 16 martie, cand Mercur reintra in zodia imaginatiei, a iertarii si compasiunii Pesti. Mercur este acum in viteza directa din ce in ce mai mare, insa tot este in detriment in Pesti. Dar sa nu ne temem pentru ca aceasta combinatie are rolul sa clarifice aspecte din februarie cand Mercur a mai fost in Pesti si care au ramas in coada de …peste.

HOROSCOP. Joi 16 martie, Soarele este in sextil cu Saturn, batranul lord al karmei, aflat in ultimele sale zile in Capricorn.

Iata un moment al adevarului. Ai facut promisiuni sau rezolutii de an nou in ianuatie ? Acesta este momentul sa iti arati angajamentul. Tot joi are loc o frumoasa armonizare intre Mercur, Uranus si Nodurile lunare – poate sa apara o idee de geniu, un aspect tehnologic de inovatie, o sansa sclipitoare care sa ne ajute pe toti !

HOROSCOP. Iar duminica 22 martie are loc cea mai mare veste a saptamanii : Saturn intra in Varsator. Dupa 29 ani ! Aceasta este o mare informatie ce devine prioritate absoluta pentru toate zodiile. Saturn paraseste Capricornul in care se afla din 2017. Saturn va fi in Varsator doar trei luni, dupa care va intra retrograd si va reveni in Capricorn unde va fi pana la final de an, iar cand va parasi Capricornul o va face pentru 29 ani. Asta inseamna ca urmatoarele trei luni ne vor da un gust cu privire la cum se va simti aceasta energie a anului 2021.

HOROSCOP. Saturn aduce restrictii si munca sustinuta pentru rezultatele dorite. Este dur dar corect. Varsatorul este zodie de aer, raspunde de viitor, de viziuni, de colectivitati, de societati. Ne asteptam, asadar, in contextul pandemiei de coronavirus, sa existe anumite limitari pe care Saturn le va impune iar Saturn in Varsator va aduce capitole noi de viata. Asadar, sa fim atenti ce apare intre 22 martie si 1 iulie.

HOROSCOP. Ultima data Saturn a fost in Varsator intre 6 februarie 1991 si 28 ianuarie 1994. Daca ne amintim, cel putin pentru Romania acei ani au insemnat o serie de noi organizari in societate pentru functionarea de dupa Revolutie.

Vremuri istorice vin la pachet cu masuri istorice. Oricare ar fi batalia/provocarea/ambitia pe care o duci, vine momentul sa treaca la urmatorul nivel.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

La multi ani Berbecilor ! Soarele straluceste asupra voastra cu extra energie si verva acestei luni va fi puternica pentru voi, deci e vreme de sarbatoare si de privit inainte cu toate motoarele turate. Planifica ce ai dori sa realizezi pana la finele acestui an, lasand loc din plin pentru spontaneitate. Abilitatile pe care le-ai dobandit in cariera iti vor fi foarte utile acum daca vei avea un rol de autoritate mai mare. Exista sansa ca actualul tau rol in munca sa nu fie cel permanent, deci foloseste timpul pana in iulie pentru a capata experienta suplimentara si apoi vei vedea ce noi cai ti se deschid.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Soarele straluceste din Berbec asupra sectorului tau zen deci pregateste-te sa fii activ spiritual cu unele miscari intelepte pentru aceasta zona a vietii tale ce iti solicita atentia. Energia dobandita va clarifica orice impediment pe care il simti acum in cariera, deci aliniaza-te cu scopul tau profund sufletesc. La munca pot aparea schimbari de roluri sau vei fi recunoscut ca autoritate in domeniul tau, gratie experientei si rezultatului. Acum este timpul sa folosesti aceste avantaje in beneficiul tau viitor. Daca ai suficient curaj sa te afirmi, vei culege rezultate de termen lung.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Accentul energiei saptamanii este pe sectorul tau social intrucat Soarele in Berbec va lumina aceasta zona si te va ajuta sa iti clarifici anumite provocari. Cum poti folosi cuvintele pentru a mentine o echipa calma in timp ce totusi mentii spiritul de munca pentru ca aceasta sa mearga mai departe ? In aceste vremuri provocatoare, poti recurge la masuri extreme dar creative, cum ar fi discutii profesionale prin sesiuni Facetime. Orice idee este binevenita cat timp mentii vibratia muncii activa. Planurile de calatorie vor trebui reformulate, dar nu iti pierde speranta : tot vei ajunge acolo unde iti doresti la un moment dat.

