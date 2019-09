HOROSCOP pentru săptămâna 16-22 septembrie. Racii comunică excelent, Săgetătorii sunt creativi și încrezători

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 16-22 septembrie 2019, ultima saptamana pe care o avem in sezonul Fecioarei 2019 si una cu mare potential vindecator, datorita implicarii in dansul astral al lui Chiron, mica si importanta planeta ce vindeca rani sufletesti.

HOROSCOP. Venus si Mercur, ambele instalate in Balanta din 14 septembrie, sunt in opozitie cu Chiron la inceput de saptamana, dand astfel startul unor zile mai delicate. Exista un potential masiv pentru vindecarea unor vechi dureri in relatii, in special prin comunicare, insa e nevoie de multa autenticitate si disponibilitate de a ne intalni cu cealalta persoana la jumatatea drumului.

HOROSCOP. Saturn, planeta lord a karmei, muncii si responsabilitatii, iese din retrograd in aceasta saptamana, deci nu avem alta alegere decat sa ne privim realitatea direct in fata. Timpul in care se putea sa nu spunem adevarul s-a incheiat. Datoria ne cheama ! Cu cuadratura Jupiter-Neptun 2019 culminand si umplandu-ne lumea cu posibilitati dar si cu trigonul Marte Pluto, avem platoul plin!

HOROSCOP. Miercuri 18 septembrie este o zi importanta in dinamica astrala a lunii septembrie si a acestei toamne.

Lordul Saturn isi incheie izolarea lunga cat o vara in retrograd si trece la treaba in forta. Revenirea lui Saturn in miscare directa se poate simti ca si cum greutatea responsabilitatilor se muta pe umerii tai. Ti-ai facut treaba bine ? Atunci vei fi gata si sustinut sa mergi mai departe pe toate fronturile. Nu ai facut asta ? Pregateste-te pentru un test de realitate intens si nu e gluma !

HOROSCOP. Dar inainte de miercuri, avem luni si marti cand Chiron in Berbec pana in 2027 ne aduce unele adevaruri de rezolvat pe tapet. Este timpul sa deschidem canalele de comunicare si sa muncim la abilitatile noastre de relationare. Mercur si Venus, planetele cu care face opozitie, sunt in diplomata Balanta, din fericire. In care zona a vietii tale ai de purtat o negociere mai delicata ? Priveste-te bine si priveste care este contributia ta in aceasta situatie, fii sincer si incearca sa te intalnesti cu cealalta parte la jumatatea caii. Exista un potential foarte mare de vindecare acum !



HOROSCOP. Un trigon frumos intre Marte si Pluto ne da incredere, putere si zvac sa ne cucerim orice obiectiv. Aceasta zi este excelenta pentru actiuni masive si care te imputernicesc. Nu te opreste nimic acum !

HOROSCOP. Pana sambata 21 septembrie, lumea iti poate fi plina ochi de posibilitati. Visezi un vis ce pare imposibil pentru ca nu s-a implinit inca ? La ce visezi ? Ti-ai pus toate sperantele si energiile doar in acest vis ? Simti ca nu mai ai control asupra situatiei ? Da drumul oricaror eforturi. Viseaza mare, creaza-ti o viziune care sa te inspire si sa iti ghideze viata, chiar daca se simte nerealista din cand in cand. Aceasta influenta extraordinara de visat urias creata de Jupiter si Neptun se va estompa dupa weekend. Dar cat este activa, te ajuta sa iti purifici viziunea si sa te ghideze spre obiective mai bune.

HOROSCOP. Deja duminica 22 septembrie, Mercur si Saturn sunt in cuadratura, aspect usor tensionat, si suntem inapoi la realitate. Putem aborda o situatie dificila, putem evalua tot ce e pro sau contra, deci vei avea gandire stiintifica si realista dar nu pesimista. Ai doar de examinat faptele si sa iti pui mintea la contributie.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbecule, aceasta perioada este foarte plina si importanta pentru tine. Perceptia ta si abilitatile tale de comunicare vor fi foarte active, gratie influentelor planetare, iar ele te vor ajuta sa iti exprimi ganduri si emotii cu scop de vindecare a unor relatii, asa cum nu puteai sa o faci pana acum. O situatie neasteptata cu potential de stres poate aparea spre finele saptamanii, mai ales daca alegi sa calatoresti, insa este doar o predispozitie. Gandeste-te bine care iti sunt sentimentele si ce vrei cu adevarat, in loc sa insisti pe situatii care nu duc nicaieri. Saptamana iti va da oportunitatea sa schimbi unele proiecte de viitor daca ceva te preocupa. Ai incredere in instinctele tale, in special pe tot ce inseamna relatii si subiecte financiare.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, aceasta saptamana va stabiliza unele schimbari permanente in relatiile tale. Planetele creaza un mediu in care ai nevoie sa fii mult mai atent pe acest plan. Tine-ti intentiile de viitor si gandurile doar pentru tine si nu le impartasi cu nimeni deocamdata. Sociabilitatea ta va deveni mai intensa si vei avea ocazia sa petreci timp minunat cu oamenii dragi. Revizuieste si prioritizeaza orice aspect ce tine de incredere, bani si valori. Poti fi preocupat cum sa gestionezi cel mai bine o situatie importanta pentru tine. Ca sa te descurci cu ea, dedica-ti tot timpul de care ai nevoie ca sa te gandesti bine la toate aspectele.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, in aceasta saptamana te vei focusa pe munca ta si pe oamenii care sunt prezenti in ea. Sunt subiecte de care trebuie sa te ocupi. Vei avea o agenda plina, totusi ai nevoie sa iti mentii atentia totala pe detalii si sa fii cu un pas in fata evenimentelor. Asteapta-te la unele tensiuni spre finele saptamanii ce pot erupe de la o problema pre-existenta, cu scop de a vindeca orice a mai ramas de vindecat pe aceasta tema. Un vechi amic poate sa apara si sa te faca sa te intrebi daca aceasta relatie merita sa fie revigorata sau ar trebui sa fie lasata deoparte, doar cu ce a fost candva ca amintire.

