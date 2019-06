HOROSCOP pentru săptămâna 17-23 iunie 2019. Mesaje de la arhangheli pentru zodii. Berbecii își asumă rolul de lider, Gemenii își deschid aripile

HOROSCOP. Primeste-ti noul mesaj in functie de zodia ta, de la Arhangheli, pentru saptamana 17-23 iunie 2019. Viata traita in calauzire divina este o viata traita cu mai multa claritate. Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.



HOROSCOP Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.



HOROSCOP Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la



HOROSCOP BERBEC TI SE CERE SA FII UN CONDUCATOR



HOROSCOP Arhanghelul Gabriel : “Este timpul pentru tine sa iti asumi puterea si pozitia de lider si sa ii ghidezi pe altii in moduri conduse de iubire.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Gabriel :



HOROSCOP “Imbratiseaza-ti si accepta-ti puterea intr-un mod iubitor si foloseste-o pentru un bine mai inalt al tuturor celor implicati. Iti voi ghida actiunile ca sa ii inspire si motiveze pe altii. Iti voi inlocui indoiala de sine cu privire la calificarea ta cu o dorinta crescuta de a servi, ajuta si invata si pe altii. Atunci cand focusul mintii tale este preponderent pe intrebarea creativa “Cum pot servi ?” atunci nu te vei mai ingrijora ce gandesc altii despre tine. Focuseaza-te pe puterile tale, pe cat de multe lectii de viata ai invatat si pe cat de bine se simte sa fii un exemplu viu de om care traiesti urmand calauzirea divina.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Gabriel :



HOROSCOP Numele lui inseamna “Dumnezeu este puterea mea” si aceste cuvinte te caracterizeaza si pe tine cand lucrezi cu Gabriel. Indiferent de formatiunea ta, tu ai acum in tine puterea lui Dumnezeu si o vei avea mereu. Gabriel te poate ajuta sa te conectezi cu curaj la aceasta putere. Te asigura ca este in siguranta pentru tine sa fii puternic si te va proteja intotdeauna. Aura lui Gabriel este de culoarea cuprului, ca si trompeta sa. Cand porti sau lucrezi cu cristalul citrin sau cu cuprul tu te conectezi cu energia lui Gabriel

Arhanghelul Gabriel este intruchipat ca femeie in unele carti de specialitate, in timp ce in altele are infatisare masculina. Alaturi de Mihail, numele lui Gabriel este mentionat in Vechiul Testament. El este considerat un Arhanghel puternic, care ii ajuta pe mesageri (scriitori, profesori si ziaristi). Arhanghelul Gabriel a dus mesajul Elisabetei si Fecioarei Maria ca vor naste pe Ioan Botezatorul, respectiv pe Iisus. De aceea, ii poti cere ajutorul arhanghelului Gabriel daca vrei sa concepi sau sa adopti un copil.

Ii mai poti cere ajutorul Arhanghelului Gabriel pentru deschiderea celui de-ai treilea ochi si pasirea pe calea spiritualitatii, pentru intelegerea mesajelor aparute in vise si viziuni. Arhanghelul Gabriel ii ajuta pe cei implicati in arta si comunicare, pe cei care vor sa-si gaseasca drumul in viata.



HOROSCOP TAUR REVIZUIESTE-TI VIATA



HOROSCOP Arhanghelul Jeremiel : “Inventariaza-ti viata si rezolva prin schimbare sau vindecare orice este in dezechilibru.”



HOROSCOP Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jeremiel : “Este nevoie de curaj sa iti privesti viata in amanunt si onest. Totusi, daca o faci cu compasiune si umor, vei creste mult si vei invata multe dintr-o inventariere a vietii de pana acum. Te voi ajuta sa vezi clar unde ai ajuns. Vom primi la ce ai invatat si cum aceste lectii sunt o valoare pentru azi si viitor. Vom observa impreuna si tiparele de viata ce nu iti mai folosesc in continuare si vom face pasi concreti pentru a le elibera.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Jeremiel :



HOROSCOP Unul din scopurile lui Jeremiel este sa ajute sufletele ce trec in lumea de dincolo sa isi revizuiasca viata dar si pe cele din aceasta lume sa vada unde au ajuns si ce au de invatat pentru drumul in continuare. Fa-ti timp sa fii singur si cere-i lui Jeremiel sa iti revizuiasca viata ca sa vezi ce ai invatat, unde ai ajuns, ce tipare esti pregatit sa elimini din gandirea si actiunile tale dar si pentru ce esti recunoscator in viata ta.



HOROSCOP GEMENI DESCHIDE-TI ARIPILE



HOROSCOP Arhanghelul Ariel : “Nu te retine acum. Momentul este perfect si tu esti pregatit sa te avanti.”



HOROSCOPMesaj suplimentar de la Arhanghelul Ariel :



HOROSCOP “Desi te poti simti intimidat de perspectiva schimbarii si de gandul de a trece dincolo de zona de confort, esti pregatit sa zbori sus. Bun venit la noile oportunitati si sa stii ca este in siguranta sa iti urmezi inima si visele. Mentine-ti focusul pe iubire, pe a servi si pe spirit si stai departe de carcotasi si sceptici. Tine minte ca ii inspiri pe altii prin povestea ta de a transforma provocarile in victorii.”



HOROSCOP Lucrul cu Arhanghelul Ariel :Numele lui inseamna “Leul lui Dumnezeu”.



HOROSCOPArhanghelul Ariel ajuta la satisfacerea nevoilor fizice (bani, adapost si alte necesitati de ordin material). Ajuta la solutionarea problemelor legate de mediul inconjurator, precum si la ingrijirea si vindecarea animalelor, alaturi de Arhanghelul Rafael. El este asociat cu Regele Solomon si cu filosofii gnostici care credeau ca Ariel era stapanul vanturilor.

Ariel iubeste toate fiintele vii si le ajuta cu drag pe toate. Este un maestru al manifestarii si ii ajuta in special pe vindecatori, profesori si cei ce livreaza servicii. Tine foarte mult la mediu si lucreaza indeaproape cu ingerii naturii pentru a proteja si vindeca animalele. Un mod de a lucra cu Ariel este sa participi la munca de intretinere a mediului, inclusiv sa nu lasi gunoaie in urma ta si sa aduni gunoaie pe care le gasesti pe malul marii, lacurilor, ori dand timp sau bani unor cauze de mediu, ori trecand la folosirea produselor de curatenie care sunt prietenoase cu mediul.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.