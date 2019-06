HOROSCOP pentru săptămâna 17-23 iunie. Gemenii trebuie să fie diplomați, Berbecii trebuie să gândească mult până să acționeze

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 17-23 iunie 2019 , o saptamana de contraste izbitoare, culori stralucitoare, pasiuni mari si romantism incredibil. Incepem saptamana pe un varf de energie adusa de Luna plina capsunie in optimistul Sagetator, in conjunctie cu expansivul Jupiter, chiar atunci cand Saturn cel sever si Neptun cel visator sunt in sextil deci isi aduc contributia la mesajul trimis noua de Luna plina.

HOROSCOP. Apoi lucrurile devin destul de intense, tensionate si supuse conflictelor pentru ca are loc intalnirea dintre Marte si Mercur si in opozitie cu Pluto. Mercur este despre cum vorbim, gandim si comunicam, in timp ce Marte si Pluto au un fel de energie mai agresiva, a la Darth Vader din Razboiul stelelor. Fa tot ce poti sa controlezi luptele de putere si conversatiile care iti forteaza limitele.

HOROSCOP. Insa dupa aceea, energia se schimba brusc si puternic, aducand un aer proaspat si eliberare de tensiuni o data cu 3 evenimente ce au loc in aceeasi zi : solstitiul de vara, intrarea Soarelui in zodia Rac si intrarea lui Neptun in miscare retrograda, devenind al patrulea retrograd activ de la acest moment (alaturi de Jupiter, Pluto si Saturn).

HOROSCOP. Luni 17 iunie avem Luna plina capsunie in Sagetator, este ultima Luna plina a sezonului oficial de primavara (vara incepe astronomic o data cu solstitiul de vara din 21 iunie) si ultima dinaintea eclipselor lunii iulie. Aceasta Luna plina ne aduce noroc, sansa si oportunitati servite pe un platou de argint. E adevarat ca si Neptun are o influenta aici, facandu-ne sa visam in exces cu privire la ce am vrea sa fie real iar Saturn cel sever si responsabil ne aduce cu picioarele pe pamant ca sa fim ancorati si in ce se poate din ce visam… dar una peste alta, Luna plina de luni este una din cele mai benefice ale anului 2019 si efectele sale vor tine 2 saptamani. Deci … profita, viseaza, aduna oportunitati si creaza-ti viitorul prin imaginatie pusa la treaba !

HOROSCOP. Marti 18 iunie, are loc a doua oara pe acest an sextilul Neptun-Saturn (dupa cel din 31 ianuarie si inainte de cel din 8 noiembrie) care ne transmite ca visele se vor implini cu munca sustinuta si abordare realista. Tot Marti, Mercur si Marte sunt in conjunctie. Suntem inarmati cu informatii si pregatiti sa trecem la actiune ca visele sa devina realitate.

HOROSCOP. Miercuri 19 iunie, Mercur e in opozitie cu Pluto retrograd in Capricorn, apoi si Marte e in opozitie tot cu Pluto. Tine-te bine !! Discutiile pot deveni aprinse si vor aparea lupte de putere. Totusi, daca iti place provocarea, aceasta energie apriga este tocmai buna pentru tine. Esti pregatit de lupta ? Scufunda-te in fortele puternice ale schimbarii si nu le lasa sa iti fure din elan!

HOROSCOP. Din fericire, lucrurile tensionate se domolesc repede pentru ca vine celebra zi de 21 iunie.



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii vigilent la inceputul saptamanii sub energia Lunii pline care te poate face sa fii cu capul in nori si visator mai mult decat esti tu obisnuit cu aceasta stare, deci te decupleaza prea mult de la realitatea cotidiana. Ai nevoie sa fii prezent si atent la detalii in timp ce iti dai voie si sa visezi. Trebuie sa gandesti inainte sa faci sau sa spui orice. Nu dureaza mult sa iti aloci putin timp de a gandi de ce vrei sa spui sau sa faci ceva. Zodiei tale impulsive ii prinde bine un asemenea exercitiu si nu e rau sa pari ezitant daca asta te face mai constient. Evita orice fel de discutie si conflict in familie in aceasta saptamana, indiferent cata dreptate ai sau crezi ca ai. De fapt, chiar pentru urmatoarele patru saptamani, focusul tau se va muta spre viata privata, spre relaitile de familie si spre locuinta ta. Poti fi multe discutii pe tot felul de teme de la renovari, reparari, rude in vizita care agita spiritele acasa. Singura ta resursa este rabdarea pentru ca rabdarea este antidotul furiei, te sfatuieste celebrul astrolog Georgia Nichols.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aspectele financiare iti pot fi destul de prezente in minte la inceputul saptamanii. Acesta poate fi motivul pentru care poti avea lupte de putere cu cineva, poate chiar in legatura cu activitatile zilnice. Pentru ca Marte se afla in partea hartii tale care guverneaza stilul tau de comunicare, fii atent ca ai tendinta sa fii aprig in ceea ce spui. Nu uita ca poti prinde mai multe muste cu miere, nu cu otet, deci vorba dulce mult aduce. Orice se intampla, ritmul acestor zile iti va accelera urmatoarele patru saptamani pentru ca vei fi foarte ocupat. Planifica sa mergi intr-o scurta calatorie sau mai multe. Asteapta-te sa citesti mai mult, sa studiezi si sa scrii dar si sa jonglezi cu multe treburi si intalniri. Ramai cu mintea treaza si constienta ca sa mentii invartindu-se in aer in acelasi timp toate aceste bile !

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Luni are loc singura Luna plina opusa zodiei tale pe tot anul 2019 si este una puternica, ceea ce inseamna ca va fi nevoie sa fii mult mai intelegator si mai diplomat cand ai de-a face cu partenerii si prietenii apropiati. Ceva poate duce spre certuri despre bani sau posesiuni. Poate ca ceva din ce detii se afla sub o disputa ? Poate fi chiar orice, deci fii atent si nu amplifica nimic. In contrapartida, aceasta energie va crea un focus puternic dinspre tine pe bani si posesiuni in urmatoarele saptamani. Te preocupa sa iti cresti veniturile. Poti si planifica unele cheltuieli mari, in special pentru ca te simti cam vulnerabil acum. Risti sa gandesti ca valoarea ta este data de bogatia ta, ceea ce nu este real, te sfatuieste celebrul astrolog Georgia Nichols. Fii atent sa nu cazi in aceasta capcana.

