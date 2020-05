Horoscop pentru săptămâna 18-24 mai 2020. Taurii sunt romantici, Balanțele sunt ambițioase

Dupa o saptamana de o intensitate aparte care tocmai s-a incheiat, cu trei planete intrand in stationare retrograda (Saturn, Jupiter, Venus) alaturi de Pluto, dar si cu Mercur si Marte schimband zodia gazda, intram in energia absoluta a Gemenilor, asa cum dealtfel se intampla an de an la final de mai si aproape toata luna iunie.

Luna noua in Gemeni este o Luna noua optimista si pozitiva. Daca ai avut de-a face cu demonii tai in ultimele saptamani, azi este un moment bun sa pui punct si sa ai parte de un nou inceput proaspat. Acum vei vedea lumea dintr-o perspectiva de copil. Ce iti aduce bucurie ? Ce iti face inima sa cante ? Pregateste-te pentru noi inceputuri, noi oameni, noi idei, noi proiecte, varietate si spontaneitate. Nu analiza si delibera prea mult. Suna pe cineva si propune-i sa va vedeti. Daca nu poate, suna pe altcineva ! Nu lua nimic personal, doar tine toate optiunile deschise si focuseaza-te pe a te bucura de viata.

Gemenilor le place sa aiba cel putin doua optiuni din orice, deci aceasta Luna noua in Gemeni iti poate aduce nu unul, ci doua noi inceputuri proaspete!

Bun venit, Gemeni! Este timpul sa iti deschizi mintea, sa te abandonezi oportunitatilor si sa imbratisezi distractia din lucrurile mici pe care viata ti le ofera. Cand Soarele este in Gemeni, toata lumea incepe sa freamete de optimism. Nu e de mirare, mai e putin si se instaleaza vara cu tot ce aduce ea bun, vacante, concedii, calatorii, nopti lungi si calde sub cerul senin, iubiri, prietenii. Acum ne vom pune gandurile negative la odihna si ne vom lasa deoparte conflictele cu altii. Cu totii vom avea tendinta sa petrecem mai mult timp cu prietenii si sa ne bucuram de lume cu atatea optiuni si entuziasm. Ai grija insa, sa nu ajungi coplesit de energia tuturor acestor oportunitati.

Cand Soarele tranziteaza Gemenii, ni se activeaza tuturor starea de Gemeni din noi. Efectele vor varia, in functie de fiecare, dar in general Gemenii ne scot la suprafata sociabilitatea si natura curioasa si deschisa spre exterior. Devenim dornici sa vorbim, sa traim si sa fim comunicativi. Dar ne activeaza si contradictiile, inconsistentele si infidelitatile. Este vremea suisurilor si coborasurilor.

Cel mai temut lucru despre sezonul Gemenilor este ca nu trebuie sa fii Geaman sau sa ai vreo planeta importanta in Gemeni ca sa simti efectul acestei energii.

Iar ce activeaza de temut in noi Gemenii este aceasta constientizare inconfortabila a naturii noastre salbatice si imprevizibile pe care o avem in noi in fata multiplelor oportunitati. Cand nu esti obisnuit cu asta, este dificil sa traiesti cu propria dezordine emotionala, zeci de emotii active in acelasi timp. Uneori poate fi prea mult.

Poate ca Gemenii ne dau multe de gestionat, dar nu e o energie negativa. Niciun semn zodiacal nu este rau, insa sunt semne care se amesteca cu tine, semne care te surprind, semne care iti intrerup planurile. Sezonul Gemenilor iti cere sa te ridici la nivelul ciudateniei sale si probabil ca nu vei avea o perioada mai buna in care sa fii dispus sa incerci cat mai multe variante.

Nu te lasa atasat de o anumita idee, lasa-ti prietenii sa iti schimbe parerea, cresti si surprinde-te. Sezonul Gemeni iti cere sa fii flexibil, mult mai flexibil decat ai fi pregatit sa fii, mai mult decat se simte bine sau usor.

Horoscop. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta saptamana, accentul si energia este activata pe zona casei, familiei, sigurantei si a sufletului. Unde iti sunt radacinile si unde ai vrea sa fie ? Fii linistit si la pace, mai ales la inceput de saptamana cand energia si carisma sunt mai scazute. Gandeste, planifica, fii caritabil, mediteaza, abordeaza sarcinile neglijate. Energia si claritatea iti revin spre weekend, deci iesi sa te vada lumea si sa vezi si tu oamenii mai mult, incepe lucruri noi. Poate ca trebuie sa te decizi intre o pasiune romantica si o implicare mai prietenoasa intr-un grup. Alearga dupa bani si afaceri, dar cu prudenta. Nu amesteca banii cu prietenii. Si evita investitiile majore financiare macar pentru urmatorii 2 ani.

Horoscop. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Romantismul exista. Placerea, frumusetea, creativitatea si urgentele riscante iti umplu saptamana aceasta si urmatoarele doua. Vei calari un cal castigator ! Are loc munca comunicare intre tine si persoana iubite. Esti foarte convingator si persuasiv, asa cum nu iti prea sta in fire. Asa vei fi pana spre noiembrie.

Incepi o perioada de sapte ani de focus intens pentru securitatea ta, care implica casa ta, familia ta si sufletul tau. Intr-un fel, chiar iti vei schimba total caracterul si felul de a fi. Anul acesta si ce a ramas din el iti va afecta in special prestigiul si ambitia. Insa acum in iunie, nevoile tale de iubire se leaga puternic de siguranta, casa, copii.

Iti creste energia si carisma incet dar sigur, deci iesi, fa-ti contacte, cauta favoruri si permisiuni, impresioneaza pe cineva care te atrage, incepe proiecte importante, fii lider dar unul care cauta cooperare nu manipuleaza si domina.

Mergi dupa bani, cumpara, vinde dar paseste cu prudenta. Nu fii surprins de decalari, indecizii sau refuzuri subtile. Lucrurile pot sfarsi bine pentru tine in proiecte de munca. Totul merge usor si bine insa fii foarte atent cum gestionezi barfele, asteptarile si stai cu ochii pe secretele intunecate care nu sunt chiar asa de intunecate precum crezi.

Horoscop. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tine-te bine si rezista. Mananca cu atentie, mentine-ti sanatatea. Vei avea parte de mai multa munca dar in loc sa bodogani, mai bine ai sarbatori pentru ca asta vine la pachet cu banii care curg spre tine. Alearga dupa venituri, cumpara, vinde, cultiva clienti noi, cauta o crestere de salariu, cauta oportunitati, este timp potrivit pentru asta. Ai grija si nu amesteca banii si prieteniile.

Aceste zile iti aduc treburi uzuale de facut, multe, aglomerante dar usoare, fara mare solicitare, hartii, comunicari, facturi, drumuri, alergaturi. Fii alert, verifica de doua ori adresele, instructiunile pentru ca domina gandirea neclara, incetosata si sunt posibile erori regretabile.

Acasa totul este bine atat timp cat nu pui la suflet si nu intretii conflicte despre niciun proiect greu despre domiciliu. Toate saptamana este plina de vorbe legate de munca si/sau calatorii, drumuri. In aceasta saptamana si urmatoarea, oamenii te vor trata cu afectiune deci nu fii timid.

