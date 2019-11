HOROSCOP pentru săptămâna 18-24 noiembrie. Gemenii au nevoie de odihnă, Leii intră într-o perioadă minunată

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 18-24 noiembrie 2019 ; in aceasta saptamana, au loc doua evenimente majore si nu numai. Marte, planeta rosie a actiunii, energiei, impulsului, confruntarilor se muta in Scorpion pentru a sta aici sase saptamani si Soarele se muta in zodia Sagetator pentru patru saptamani. Intre timp, exista si vestea ce va incanta pe toata lume : de miercuri, Mercur retrograd s-a incheiat pe acest an!

HOROSCOP. Insa perioada sa de umbra post retrograda mai dureaza pana la 8 decembrie, dar multe din influentele retrograde dispar. Putem, in sfarsit, sa mergem inainte pe toate fronturile si chiar sa atingem o mare realizare pana duminica 24 noiembrie cand planeta iubirii Venus e in benefica conjunctie cu norocosul Jupiter si razboinicul Marte se opune rebelului Uranus !

HOROSCOP. Asadar, vesti bune ! Mercur revine direct, incepe sezonul minunatului Scorpion si incepem sa ne uitam spre progres cu optimism ! Sigur, dupa ce Mercur iese din retrograd, reluam unele lucruri dar ele nu vor mai fi la fel pentru ca aceasta perioada a adus anumite modificari. Anumite crize aduse de sezonul Scorpionului a cauzat schimbari atat in circumstante cat si in gandirea ta. A fost o perioada puternica de tranzitie si acum suntem, in sfarsit, pregatiti sa mergem tot inainte intariti cu noile idei si atitudini. Ia-o usurel, fara viteza mare.

HOROSCOP. Marte intra in Scorpion de marti iar lucrurile iau o turnura mai sexy. Daca esti interesat de cineva, o abordare directa functioneaza cel mai bine. Puterea si initiativa sunt armele forte de acum pana pe 3 ianuarie, dar si adevarul crud si gol golut ! Marte este mult mai puternic in Scorpion (pe care il si conduce) decat a fost in Balanta. Nu mai este vorba de negocieri asumate si chiar agresive, ci direct de supravietuire. Cu toata viteza inainte !

HOROSCOP. Soarele intra in Sagetator de vineri si ne pregatim sa ne desfacem aripile. Ne cheama tarmuri indepartate, ne cheama viitorul, necunoscutul. Esti pregatit sa hranesti o viziune nou nouta ? Sa ai putere si vitalitate din planurile tale ? Care este sensul si scopul a tot ce faci ? Soarele in Sagetator face lumina pe toate acestea. Avem toate motivele de optimism !



HOROSCOP. Atunci are loc conjunctia dintre Jupiter inca in Sagetator pe ultima sa suta de metri si Venus dar si opozitia dintre doi puternici, Marte si Uranus. Iubirea sigur va castiga ziua dar se poate lasa cu palpitatii si emotii din pricina surprizelor de la Uranus, unele chiar fantastice. Orice ar fi, Venus si Jupiter ne ofera iubire, protectie si suport financiar. Iar Soarele si Chiron au sfaturi intelepte sa ne dea, deci sa nu ne facem griji.

HOROSCOP. Astrele ne sustin, totul e sa fim in stare sa ne sustinem si noi pe noi, fara sa ne fim proprii sabotori.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fa-ti bagajele pentru ca in urmatoarea perioada de timp astrele iti transmit ca iti sta bine cu calatoria. Ai nevoie de schimbare de decor si doresti aventura. Fa-ti un favor si fa orice ca sa iti expandezi experienta despre aceasta lume. Daca nu poti calatori, exploreaza orice poti. Sau inscrie-te la un curs sau studiu care sa te introduca cu entuziasm intr-o noua realitate. Pot aparea si dispute pe tema unor proprietati comune sau pot aparea si mosteniri. Si driverul sexual se anunta a fi amplificat iar unii dintre voi pot incepe o poveste romantica cu cineva total diferit sau dintr-o alta cultura. Ce mod interesant sa inveti o noua limba, nu ?

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Cu urmatoarea perioada avand pe curajosul Marte in Scorpion, deci in zodia ta opusa, tu poti fi iritat de partener si de prieteni apropiati. Cel putin aparent. Vezi cum gestionezi aceste relatii, nu le strica inainte de sarbatori. Soarele in noua sa zodie gazda va pune lumina pe teme ca proprietati, mosterniri, asigurari si orice detii in comun cu altii. Aceasta combinatie poate insemna ca poti fi in conflict cu cineva apopiat. Din fericire, Venus si Jupiter vor indulci orice si te ajuta sa atragi bani, mosteniri, oportunitati. Da, este randul tau sa devii mai instarit ! Venus iti garanteaza si ca amorul este dulce, pasional si memorabil, cam ca in filme.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai nevoie de mai multa odihna in aceasta perioada pentru ca Soarele se muta in Sagetator si este foarte departe de zodia ta, iar Soarele reprezinta, desigur, energia ta. Ironic, desi aparent ai mai putina energie, Marte se muta in acea parte a hartii ce tine de jobul tau, ceea ce inseamna ca iti va da multa energie pentru munca ! De fapt, vei dori sa muncesti asa de mult in urmatoarea perioada, dar vei si delega si dicta altora. Muta muntii din loc, fa acel zid, orice este posibil, dar totusi las-o mai moale si nu uita de epuizarea pe care indepartarea Soarelui o poate aduce. Relatiile cu partenerii si prietenii apropiati vor fi calde si confortabile iar micile erori de la munca se vor reduce.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.