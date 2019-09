HOROSCOP pentru săptămâna 2-8 septembrie. Leii sunt plini de energie, Scorpionii au parte de un nou început în profesie

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul saptamanal 2-8 septembrie 2019, suntem in prima saptamana a toamnei 2019 care a inceput in forta gratie energiei recentei Luni Noi in Fecioara din 30 august ale carei efecte se manifesta aproximativ doua saptamani dar si contextului special in care 7 planete sunt acum in semne de pamant, din care 4 in zodia Fecioara. Marte, Mercur, Venus si Soarele si-au dat rendez-vous in minutioasa Fecioara si ne seteaza lumea fiecaruia pe directii mai bine infipte in pamant, bazandu-ne pe responsabilitate, munca si meticulozitate ca sa obtinem succesul dorit. Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi in aceasta saptamana si mai ales pe cei inteligenti si curajosi.

HOROSCOP. Este o saptamana particulara ce se afla sub aceste influente mentionate anterior, dar in acelasi timp in Cosmos au loc nu mai putin de 11 ASPECTE ASTRALE intre planete ! Trigoane, conjunctii, cuadraturi, opozitii… planetele par a fi intr-un imens ring de dans in care ba danseaza armonios, spre beneficiul nostru, ba se resping si au ceva de impartit, spre prudenta noastra.

HOROSCOP. Soarele e in conjunctie cu Marte in Fecioara, Venus in Fecioara e in cuadratura cu Jupiter in Sagetator, Mercur e in conjunctie cu Marte in Fecioara, Soarele e in conjunctie cu Mercur in Fecioara, Venus in Fecioara e in opozitie cu Neptun in Pesti, Mercur in Fecioara e in trigon cu Saturn in Capricorn, Mercur mai e si in cuadratura cu Jupiter in Sagetator, Soarele in Fecioara e in trigon cu Saturn in Capricorn, Venus in Fecioara e in trigon cu Pluto in Capricorn, Mercur in Fecioara e in opozitie cu Neptun in Pesti, Soarele in Fecioara e in cuadratura cu Jupiter in Sagetator.

HOROSCOP. Da, toate acestea se intampla pe parcursul celor 7 zile ale acestei saptamani. Sunt energii puternice ce se manifesta in acelasi timp si multe se bat “cap in cap”, spre atentia noastra. Suntem ca la o vizita intr-o bogata piata cu roadele toamnei. Multe oferte, multe culori, multe energii…dar care sunt cu adevarat bune pentru noi si care nu, care combinatii duc la bine si care la prudenta si atentionari ?

HOROSCOP. E important sa fim constienti de ce se intampla in Cosmos si sa actionam responsabil. Da, primim claritate puternica, minte inteleapta dar si energie sa ne ocupam de sarcini importante de la Mercur, Marte si Soare. E vremea initiativelor si a celor mai bune idei puse in actiune. Zilele de 2-4 septembrie concentreaza energii asupra mintilor noastre care devin ca bombe puternice cu laser, deci sa profitam.

HOROSCOP. In zilele de 5 si 6 septembrie, putem sa si escaladam muntii pentru ca Saturn intra in scena si ne da initiative, planuri si idei dar si strategii sigure de actiune. Saturn are un rol important in astrologia lunii septembrie pentru ca iese din retrograd pe 18 ale lunii si dupa aceea schimba total energetica astrala, facandu-ne seriosi, poate prea seriosi si pusi pe treaba. Si Venus cu Jupiter au ceva de spus in relatii, fiind o saptamana cheie pentru negocieri cu efect benefic. Tinteste aurul chiar daca vrei doar argintul. Fii realist dar nu renunta la visele tale. Cu asa de multa actiune astrala, te poti astepta la dezvoltari rapide in varii relatii pe varii domenii !



HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbecule, este una din acele saptamani bomba pentru tine. Un val de energie si pofta de viata aproape ca te darama de pe picioare dar te si ajuta sa gasesti cai sa realizezi multe lucruri, deci profita. Fii prudent cum te porti pentru ca atitudinea ta poate fi inteleasa gresit. Pot fi multe tensiuni ce mocnesc si pe care e bine sa le tii sub control. Incearca sa fii diplomat si nu cere altora sa abordeze toate situatiile doar asa cum vrei tu. Respecta-le opiniile si punctele de vedere. Weekendul te poate surprinde cu o persoana din trecut care reapare, aducand un subiect personal pe tapet. Ai incredere in intuitia ta.

Energia ta trebuie sa fie focusata pe cate doua lucruri in acelasi timp si asta te poate face anxios si obosit. Saptamana este rezervata muncii dedicata si aspectelor ce par mici dar care fac toata diferents din lume. Gaseste timp sa te bucuri de mici placeri ca sa compensezi acest ritm de munca sustinuta ce se anunta. Nu pierde contactul cu corpul tau si cu sanatatea lui. Unele verificari medicale pot fi o optiune, dar sa fii sigur ca ai incredere in autoritatile la care mergi si nu te lasi dus de opinii si credinte ale altora despre starea corpului tau. Gandeste-te la cea mai buna rutina pe care o poti urma ca sa iti fie bine inainte de a alege solutiile date de altii. Inteligenta ta interioara stie ce are nevoie si ce nu.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Draga Taurule, saptamana se va centra destul de mult in jurul subiectelor ce privesc familia si pe cei dragi. Poti avea de depasit unele obstacole care iti complica viata, dar pana la urma planetele iti dau energia necesara ca sa le gestionezi eficient si fara consecinte viitoare. Viata profesionala este favorizata iar un aspect ce te stresa se va rezolva permanent. Te pregatesti pentru implementarea unui plan, nu se va pune inca in miscare dar tu continua sa il organizezi.

Posibil sa simti ca nu esti sigur daca aceste eforturi de termen lung merita toata agitatia, in special cu toate noile oportunitati in preajma ta care te asteapta sa te decizi si sa iesi din zona de confort. Testeaza-ti limitele, inclusiv cele fizice, si asigura-te ca nu te autosetezi pentru mai putin decat meriti si doresti. Nu trebuie sa fii modest pentru ca vei pierde ocazii importante de a creste si a face progrese in directii care te inspira cel mai mult.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Draga Gemeni, aceasta saptamana va fi chiar buna pentru tine. Poti avea de-a face cu un oarecare stres din cauza programului plin, insa te vei descurca cu totul eficient si chiar vei descoperi noi orizonturi. In viata personala pot aparea unele conflicte cu cei dragi pe subiecte deja existente. Comportamentul echilibrat te va ajuta sa le clarificati cu armonie o data pentru totdeaua. Fii flexibil ca totul sa se aseze bine.

Prima parte a saptamanii este dedicata conversatiilor importante si a lucrurilor pe care ti-ai dorit mereu sa le imparti cu oamenii, cu lumea. Este un timp bun, asadar, sa publici articole, sa scrii despre opiniile tale personale ca sa construiesti structura necesara pentru ce urmeaza in continuare. In a doua parte a saptamanii, chiar daca iti vei simti bine energia si vei avea ocazia sa iti reincarci bateriile acasa si in cerc intim de familie, te poti simti tras in doua directii, intre nevoia ta de a actiona mai rapid si pripit si ritmul lent de pamant care te tine ca si legat, gratie celor 7 planete in zodii de pamant acum.

